SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! 28 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına kapıda! Montlarınızı çıkartın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 25 Eylül'den itibaren Türkiye, kuzey ve güney bölgeleri arasında belirgin hava durumu farklılıkları yaşıyor. Ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve ılıman bir sonbahar havası etkili olurken, Karadeniz ve Marmara'nın kuzeydoğu kesimleri yağış, bulut ve sis ile mücadele ediyor.
YAĞIŞ VE SİS KARADENİZ VE MARMARA'YI ETKİLİYOR
Haftanın son iş günlerinde Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin doğu kıyıları (özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya) ile Doğu Karadeniz şeridi, dönemsel olarak hafif yağışlar ve parçalı bulutlu bir hava ile karşılaşıyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis (pus) yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürüyor. Batı ve Orta Karadeniz'de etkili olan bu sis, Cuma'nın ilk saatlerinde de ulaşımı olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor.
GÜNEY VE İÇ BÖLGELERDE HAVA AÇIK VE GÜNEŞLİ
Türkiye'nin güney, iç ve doğu bölgeleri ise adeta yazdan kalma günler yaşamaya devam ediyor. Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu'nun büyük bir kısmı hava durumunda istikrarını koruyor. Bu bölgelerde gökyüzü çoğunlukla açık ve güneşli kalırken, belirgin bir yağış beklentisi bulunmuyor. Bu durum, güney kıyılarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini gösteriyor.
GENEL EĞİLİM: SERİNLEYEN KUZEY, ISINAN GÜNEY
Özetle, Türkiye bu dönemde iki farklı hava rejiminin etkisi altında: Kuzey bölgelerde sonbahar nemi ve serinliği kendini hissettirirken, güney bölgelerde yaz sıcaklıkları ve güneşli hava hâkimiyetini sürdürüyor. Vatandaşların, özellikle sisli bölgelerde görüş mesafesine dikkat etmesi ve Karadeniz kıyılarında hafif yağışlara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Bu beş günlük periyotta, İzmir Ege'nin güney kıyılarına yakın konumu sayesinde 27∘C ila 30∘C aralığındaki sıcaklıklarla en güneşli ve ılıman havayı korurken, Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine hızla girmesi; kentte sıcaklık Cuma günü aniden 21∘C'ye düşer ve hafta sonu serin ve bulutlu geçmesi bekleniyor.
Pazartesi günü ise yaygın yağışlı bir hava bekleniyor. İç Anadolu'nun ortasında yer alan Ankara ise, Perşembe'den Cumartesi'ye kadar 24∘C ila 28∘C aralığında güneşli ve açık havayı sürdürse de, Pazartesi günü kuzeydeki serin havanın etkisiyle sıcaklığın düşmesi ve yağışlı bir güne uyanması tahmin edilmektedir.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Bu hafta sonu Türkiye, kuzey ve güney bölgeleri arasında belirgin bir sıcaklık ve hava farkıyla iki farklı iklimi aynı anda yaşayacak. Cumartesi günü başlayan ve Pazar günü de devam eden bu ayrışmada; güney, iç ve doğu bölgeleri (Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu'nun güneyi), bol güneşli ve yaz sıcaklarına yakın bir havaya sahip olacak.
Bu bölgelerde sıcaklıklar 32∘C civarında seyrederek hafta sonu tatili için açık hava imkanları sunacak. Buna karşın, batı ve kuzey bölgeleri (Marmara, Batı Karadeniz, ve Kuzey İç Anadolu), hava sıcaklıklarının 20∘C ile 24∘C aralığına düşmesiyle belirgin şekilde serinleyecek.
Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde iki gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağışlı bir hava etkili olacak. Hafta sonu boyunca kuzeyde serinlik ve bulutluluk hakimken, güneyde güneşli ve sıcak hava koşulları sürecektir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
PERŞEMBE (25 EYLÜL 2025)
Perşembe günü, ülkenin genelinde güneş ve bulut karışımı bir hava ile başlıyor. En yüksek sıcaklıklar, bazı yerlerde 34∘C'ye ulaşarak Güney ve Güneydoğu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Marmara ve Ege bölgeleri, genellikle 25∘C'nin üzerindeki değerlerle ılıman. Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu ise 16∘C ila 27∘C aralığındaki daha serin sıcaklıklarla yer yer dağınık yağış ve sis (pus) görüyor. Sis, özellikle Çanakkale ve İç Anadolu'nun iç kesimlerinde dikkat çekiyor.
CUMA (26 EYLÜL 2025)
Cuma günü, özellikle kuzey ve batı bölgelerinde genel bir serinleme eğilimi görülüyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış ve dağınık gök gürültülü sağanaklar (Erzurum/Kars çevresi gibi) devam ediyor. İstanbul gibi kuzeydeki şehirlerde sıcaklıklar belirgin şekilde düşerek 21∘C civarında seyrediyor. Merkezi ve güney bölgeler ise daha sıcak kalmaya devam ediyor; Güneydoğu Anadolu hala 30∘C ila 33∘C aralığını görerek güneyde nispeten istikrarlı sıcak havayı gösteriyor.
CUMARTESİ (27 EYLÜL 2025)
Cumartesi, hava durumunda net bir ayrım getiriyor. Türkiye'nin batı ve kuzey kesimleri, yaygın bulutlu gökyüzü ve Karadeniz Bölgesi'nde dağınık yağışlarla önemli ölçüde serinliyor. Batıdaki en yüksek sıcaklıklar 20∘C ila 24∘C civarında. Orta, güney ve doğu bölgeleri ise daha güneşli ve oldukça sıcak kalmaya devam ederek Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sıcaklıklar 32∘C'ye ulaşıyor. Sivas yakınlarında sis (pus) not ediliyor.
PAZAR (28 EYLÜL 2025)
Pazar günü, genel hava durumu paterni bir miktar istikrar kazanıyor. Ülkenin kuzey yarısında, en yüksek sıcaklıkların çoğunlukla 20∘C'nin ortaları ve düşük seviyelerinde olduğu ve ara sıra hafif yağmur görülen daha serin, bulutlu koşullar devam ediyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise ağırlıklı olarak güneşli ve 28∘C ila 32∘C arasında yüksek sıcaklıkları koruyor. Kuzey ve güney arasındaki sıcaklık farkı oldukça belirgin.
PAZARTESİ (29 EYLÜL 2025)
Haftanın başlangıcı olan Pazartesi, serin havanın daha da yayıldığını gösteriyor. Tüm Karadeniz kıyı şeridi, Marmara'nın büyük bir kısmı ve İç Anadolu, yaygın yağış veya dağınık sağanaklarla birlikte genel olarak bulutlu. Bu bölgelerde en yüksek sıcaklıklar çoğunlukla 19∘C ile 22∘C arasında. En güneşli ve en sıcak hava, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 26∘C ila 30∘C civarındaki en yüksek sıcaklıklarla aşırı güney ve güneydoğu ile sınırlı kalarak, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde sonbahar benzeri havaya doğru devam eden bir kaymayı işaret ediyor.
BUGÜN HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
SABAH: 06:00-12:00
Perşembe sabahı (06:00-12:00) Türkiye genelinde hava durumu oldukça güneşli başlıyor. Ülkenin büyük bir bölümünde açık hava hâkim. Dikkat çekenler ise Marmara Bölgesi'nin doğusu ve Batı Karadeniz'in bazı iç kesimleri. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun sis (pus) ve yer yer hafif yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise Rize çevresinde hafif yağmur görülebilir. Diğer tüm bölgeler bol güneşli.
ÖĞLE: 12:00-18:00
Öğle saatlerinde (12:00-18:00) hava durumu büyük ölçüde değişmiyor, ancak sis etkisini kaybediyor. Ülkenin güney, iç, ve doğu kesimleri tamamen güneşli kalmaya devam ediyor. Karadeniz kıyı şeridinde, özellikle Batı Karadeniz (Zonguldak, Sakarya, Kocaeli) ve Doğu Karadeniz (Giresun, Rize, Artvin), parçalı bulutlu bir hava ve yerel yağışlar görülüyor. Marmara Bölgesi'nin geri kalanı ve Ege'de ise parçalı bulutlu ve güneşli bir geçiş söz konusu.
AKŞAM: 18:00-24:00
Akşam saatlerinde (18:00-24:00) yağışlı hava alanı daralıyor. Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları haricinde tüm Türkiye'de açık ve güneşli bir hava hâkim. Trabzon ve Rize çevrelerinde hafif yağış devam ederken, Karadeniz Bölgesi'nin diğer kesimlerinde ve Trakya'da parçalı bulutlar görülüyor. Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gecenin ilk saatlerine doğru tamamen açık bir gökyüzü ile giriyor.
GECE: 00:00-06:00
Cuma'nın ilk saatleri (00:00-06:00) ile birlikte sis tekrar ülkenin bazı kesimlerinde etkili oluyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kastamonu çevresi ile Samsun ve Tokat civarında yer yer yoğun sis (pus) bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nin batı kesimlerinde de sis görülebilir. Doğu Karadeniz'de (Artvin, Rize) hafif yağışlar devam ederken, ülkenin geri kalanında hava çoğunlukla açık veya parçalı bulutlu geçiyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Düzce çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının, gece saatlerinden sonra Samsun'un kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık