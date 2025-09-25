SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı! 28 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına kapıda! Montlarınızı çıkartın...

PAZARTESİ (29 EYLÜL 2025)

Haftanın başlangıcı olan Pazartesi, serin havanın daha da yayıldığını gösteriyor. Tüm Karadeniz kıyı şeridi, Marmara'nın büyük bir kısmı ve İç Anadolu, yaygın yağış veya dağınık sağanaklarla birlikte genel olarak bulutlu. Bu bölgelerde en yüksek sıcaklıklar çoğunlukla 19∘C ile 22∘C arasında. En güneşli ve en sıcak hava, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 26∘C ila 30∘C civarındaki en yüksek sıcaklıklarla aşırı güney ve güneydoğu ile sınırlı kalarak, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde sonbahar benzeri havaya doğru devam eden bir kaymayı işaret ediyor.