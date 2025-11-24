SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 32 ilde sağanak ve fırtınası uyarısı! Çok kuvvetli geliyor...

Pazartesi günü sabah saatlerinde (06:00-12:00 TSİ), yağışlı hava kütlesi Batı ve İç Anadolu'dan giriş yapıyor. Özellikle Batı Akdeniz illerinde (Antalya, Isparta, Burdur) gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde etkili olacak. Yetkililer, bu bölgedeki dere yataklarında su seviyesinin hızla yükselebileceği ve ani sellere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor.
BATI VE İÇ BÖLGELERDE YAĞIŞIN BAŞLANGICI VE ETKİ ALANI
Marmara Bölgesi'nin doğu kıyıları (Kocaeli, Sakarya) ile İç Anadolu'nun güneyi (Konya, Eskişehir) de sağanak yağışların etkisi altında kalacak, ancak buralarda yağış şiddetinin daha çok aralıklı geçişler şeklinde olması bekleniyor.
ÖĞLEDEN SONRA RİSK DOĞU AKDENİZ'E KAYIYOR: İKİNCİ BİR ALARM
Gün ortasından itibaren (12:00-18:00 TSİ), yağışlı sistem ağırlığını Akdeniz Bölgesi'nin doğusuna kaydıracak. Adana ve Mersin çevresinde kuvvetli ve yer yer fırtınayla karışık sağanak yağışlar beklendiği için bu bölge için de ikinci bir kritik alarm verilmiş durumda. Kuvvetli yağışların yanı sıra yıldırım düşmesi, dolu ve rüzgarın hızla artması gibi riskler de bölge halkını tehdit ediyor. Aynı zamanda, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğu bölgelerinde (Kırşehir, Nevşehir, Karaman) yağışlar devam edecek, ancak bu bölgelerde şiddetin daha çok yerel ve hafif olması öngörülüyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul, İzmir ve Ankara için 24 Kasım Pazartesi günü hava durumu genel olarak sakin ancak parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. İstanbul'da sabah saatlerinde yağışlı hava kütlesine yakınlık nedeniyle aralıklı hafif yağmur geçişleri görülse de, günün büyük bir bölümü çok bulutlu geçecek ve kuvvetli bir yağış beklenmeyecek. İzmir ise Pazartesi günü yağışlı sistemin nispeten dışında kalarak parçalı bulutlu ve daha açık bir hava ile günü tamamlayacak.
Ankara'da ise durum biraz daha farklı; İç Anadolu'yu etkileyen sistemin etkisiyle günün ilk yarısında hafif sağanak yağışlar görülebilir, ancak gün ilerledikçe hava parçalı bulutlu bir görünüme kavuşacak. Üç büyükşehirde de ciddi bir fırtına veya kuvvetli sel riski beklenmemekle birlikte, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.
ULAŞIM VE GÖRÜŞ MESAFESİNE DİKKAT!
Yağışın yanı sıra görüş mesafesini ciddi şekilde etkileyecek olan sis ve pus hadisesi de Pazartesi gününün önemli risklerinden biri. Sabah saatlerinde özellikle Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde ve Batı Karadeniz kıyılarında yoğunlaşacak olan sis, ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Kara yolu trafiğine çıkacak sürücülerin; sis farlarını kullanmaları, hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini maksimuma çıkarmaları, olası kazaların önüne geçmek adına kritik önem taşımaktadır.
HAVA AÇAN BÖLGELER VE GECE DURUMU
Öte yandan, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Marmara'nın batı kıyıları genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek, bu bölgelerde ciddi bir yağış beklenmiyor. Akşam saatlerinde ve geceye doğru, yağış sistemi daha da daralarak sadece Doğu Akdeniz kıyılarında (Mersin çevresi) etkisini sürdürecek ve ülkenin büyük bir bölümünde hava parçalı bulutluya dönecek. Ancak riskli bölgelerde sel ve su baskınlarının etkisi gece de devam edebileceğinden, tedbirlerin sürdürülmesi gerekiyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00-12:00 TSİ)
Pazartesi sabahı Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışlı hava kütlesi, Marmara'nın doğu bölgeleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi (Ankara, Eskişehir, Konya çevresi) ve Akdeniz Bölgesi'nin iç ve batı kesimlerinde etkili oluyor. Özellikle Antalya ve Isparta-Burdur çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Ege'nin iç kesimleri ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus veya sis görülebilir. Ülkenin doğu ve güneydoğu bölgeleri ise genellikle güneşli veya az bulutlu.
ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)
Öğle saatlerinde yağışlı sistem, doğuya doğru ilerliyor ve biraz daha dar bir alanda etkili oluyor. Yağışlar artık Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğu ve güneyi (Kırşehir, Nevşehir, Karaman çevresi) ve Orta Akdeniz'de yoğunlaşıyor. Adana ve Mersin çevresinde KUVVETLİ gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu genelinde hava açık ve güneşli bir görünüme kavuşuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yağışlar hafifliyor veya sona eriyor.
AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)
Akşam saatlerinde yağışlı alan daha da daralarak Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Samsun, Amasya), Orta Anadolu'nun doğu kesimleri ve Akdeniz Bölgesi'nin doğu kıyılarında etkili oluyor. Yağışın odağı büyük ölçüde Mersin ve çevresine kayıyor ve burada gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam ediyor. Ülkenin batı ve iç bölgeleri ile Doğu Anadolu genelinde hava açık veya parçalı bulutlu. Gece saatlerine doğru hava sıcaklıkları düşmeye başlıyor, ancak kuvvetli yağış riski bazı Akdeniz kıyılarında sürüyor.
GECE (00:00-06:00 TSİ)
Salı gününe girerken, gece saatlerinde yağışlar neredeyse tamamen ülkenin güney ve kuzeydoğu sınırlarına çekiliyor. Mersin ve Antalya'nın doğu kıyılarında KUVVETLİ gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'de yer yer hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Batı Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yeniden pus veya sis oluşumu gözleniyor. Ülkenin büyük bir bölümü ise parçalı veya az bulutlu bir gece geçiriyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI
24 KASIM 2025 PAZARTESİ
Pazartesi günü, Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir hava hakim. Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'in batı kesimlerinde sıcaklıklar 18 ile 27 derece arasında değişiyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar genellikle 15 derece civarında seyrediyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde gece sıcaklıkları 0 derece civarına düşüyor. Marmara'da ise sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında.
25 KASIM 2025 SALI
Salı günü, hava durumu genel olarak Pazartesi'ye benzerliğini koruyor ancak yağışlar daha çok iç kesimlere ve Karadeniz'e doğru kayıyor. Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur veya kar yağışı görülme ihtimali var (örneğin Sivas civarı 11 derece ve karla karışık yağmur sembolü). Ege ve Akdeniz'deki gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne göre çok büyük bir değişiklik göstermiyor; en yüksek sıcaklıklar hala Akdeniz kıyılarında 22 derece civarında.
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü, ülkenin batı bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkisini artırırken, yağışlar daha çok ülkenin iç ve doğu kesimlerinde yoğunlaşıyor. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur veya hafif kar yağışı görülebilirken, bölge genelinde sıcaklıklar 4 ile 15 derece arasında değişiyor. İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar düşüyor; gece sıcaklıkları birçok yerde 3 derece civarında. Akdeniz'in batı kıyılarında (Muğla civarı 21 derece) ve Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor.
27 KASIM 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü, tüm yurtta parçalı bulutlu veya az bulutlu hava hakimiyetini sürdürüyor. Yağışlar büyük ölçüde azalıyor; sadece Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında ve Marmara'nın batı kıyılarında yer yer hafif yağmur geçişleri görülebilir. Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde en yüksek sıcaklıklar 23-24 derece civarında seyrederken, Doğu Anadolu'da sıcaklıklar hala düşük (10-16 derece) kalıyor. Gece sıcaklıkları özellikle iç kesimlerde ve doğuda hala 0 ile 3 derece civarında seyrediyor.
28 KASIM 2025 CUMA
Haftanın son iş günü olan Cuma, Türkiye genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava ile karşılanıyor. Yağışlar neredeyse tamamen sona eriyor. Hava sıcaklıklarında genel olarak küçük bir artış gözlemleniyor. Batı Akdeniz ve Güney Ege'de sıcaklıklar 25-26 derece ile en yüksek seviyelerde. Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 13 ile 22 derece arasında değişirken, Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklıklar 9 ile 17 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise iç kesimlerde hala düşüktür.
HANGİ KENTE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞECEK?
24 KASIM 2025 PAZARTESİ
Pazartesi günü yağışlı sistem, ülkenin iç ve kuzey kesimlerine doğru genişliyor. Yağış miktarı tahmini yine 5-20 mm aralığında. Yağışın etki alanı bu kez; Marmara'nın doğu kesimlerini, Karadeniz Bölgesi'nin tamamını, İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bir kısmını (Ankara, Konya, Kayseri çevresi) ve Akdeniz Bölgesi'nin batı ve orta kıyılarını (Antalya, Isparta, Mersin) kapsıyor. Yağışın bu kadar geniş bir alana yayılması, genel olarak tedbirli olmayı gerektiriyor. Bu miktar, özellikle Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak şeklinde kendini gösterebilir.
25 KASIM 2025 SALI
Salı günü yağışlı hava kütlesi, ülkenin doğu ve güney bölgelerine kayıyor ve yağışlar dar bir alanda yoğunlaşıyor. Yağış miktarı tahmini 5-20 mm aralığında. Yağış beklenen ana bölgeler; Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat), İç Anadolu'nun doğusu (Kayseri, Sivas çevresi), Doğu Anadolu'nun güneybatısı (Elazığ, Malatya), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimleri (Şanlıurfa, Gaziantep'in doğusu) ve Akdeniz'in güney kesimleri (Karaman, Adana, Mersin). Batı, Ege ve Marmara bölgelerinde ise bu gün önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü, yağışlı sistem tekrar yer değiştiriyor ve ülkenin iki ayrı ucunda etkili oluyor. Yağış miktarı yine 5-20 mm olarak tahmin ediliyor. Yağışın ilk odağı Kuzey Ege ve Marmara'nın batı kıyıları (İzmir, Muğla, Çanakkale). İkinci ana odak ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamı (Erzurum, Kars, Van, Bitlis) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleridir (Siirt, Hakkari). Doğu Anadolu'daki bu yağışlar, bölgenin rakımı nedeniyle karla karışık yağmur veya kar şeklinde görülebilir ve bu miktarlar ulaşımda aksamalara neden olabilir.
27 KASIM 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü, yağışlar iyice azalarak yalnızca Batı ve Ege kıyılarında lokal olarak görülüyor. Tahmini yağış miktarı bu bölgelerde 5-20 mm aralığında. Yağış beklenen dar alanlar; Trakya'nın batı kıyıları (Kırklareli), Çanakkale çevresi ve Güney Ege kıyıları (Aydın ve Muğla kıyıları). Ülkenin büyük bir bölümünde, özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde yağış beklenmemesi Perşembe günü havanın genel olarak açılacağını gösteriyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz ile Mersin'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu
KARS °C, 13°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu