SON DAKİKA| Meteoroloji uyardı! 43 ilde kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! Tam 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, Türkiye yeni haftaya zorlu hava koşullarıyla giriyor. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri için buzlanma ve don olayı uyarısı yapıldı. 4 Aralık Perşembe sabah saatlerinden itibaren bu bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına inmesi beklenirken, hafta sonuna doğru bu riskin artarak devam etmesi bekleniyor. Sürücülerin ve vatandaşların don olayına karşı çok dikkatli olması gerekiyor.
BATIDA KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI
Ülkenin batı ve güney kıyılarında ise hava durumu tam tersi bir karakter sergiliyor. 4 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde, özellikle İzmir'den Muğla'ya kadar olan kıyı şeridinde ve Batı Akdeniz'de (Antalya kıyıları) şiddetli ve kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacaktır. 6 Aralık Cumartesi günü ise Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak, bu yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Kıyı şeridinde sel, su baskını ve kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olunmalıdır.
SİS VE PUS TÜM YURDU ESİR ALIYOR: GÖRÜŞ MESAFESİ AZALACAK
Hafta boyunca Türkiye genelinde bir diğer önemli tehlike ise sis ve pus olacaktır. Perşembe ve Cuma günleri boyunca yurdun büyük bir bölümünde, özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yaygın sis ve pus beklenmektedir. Bu durum, başta kara yolları olmak üzere ulaşımı olumsuz etkileyecek, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürecektir. Vatandaşların, zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları ve sisli yollarda hız limitlerine uymaları büyük önem taşımaktadır.
DOĞU'DA KAR BAŞLIYOR: YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde yağış türü değişecektir. 7 Aralık Pazar ve 8 Aralık Pazartesi günleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve orta kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenmektedir. Bu bölgelerde sıcaklıkların eksi 5 dereceye kadar düşmesi karayollarında buzlanmayı artırarak ulaşımda aksamalara neden olabilir. Kars ve Erzurum gibi illerimizde yaşayan vatandaşların hazırlıklı olması gerekmektedir.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde hava koşulları bu dönemde farklılık göstermektedir: İstanbul'da 4 Aralık Perşembe ve 5 Aralık Cuma sabahı boyunca hakim hava durumu yaygın sis ve pus olacak, hava genel olarak çok bulutlu seyrederken sisli koşullar nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerekecektir.
Buna karşılık, İzmir ve çevresi aynı dönemde şiddetli bir yağışlı sistemin etkisi altında kalacaktır; özellikle Perşembe öğle saatlerinde (12:00-18:00 TSİ) başlayıp Cuma sabahına kadar devam edecek olan şiddetli ve kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nde ise Perşembe ve Cuma sabah saatlerinde en belirgin tehlike sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı riski olacak, bu da görüş mesafesini düşürürken kara yollarında kayma tehlikesini artıracaktır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
4 ARALIK 2025 PERŞEMBE: SİS VE PUS ETKİSİ
Perşembe günü, Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara ve Ege'nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de yer yer sis beklenmektedir. İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise gece ve sabah saatlerinde etkili olacak pus ve hafif don riski bulunmaktadır; bu bölgelerde sıcaklıklar sıfırın altına, yer yer eksi 1 dereceye kadar inecektir. Kıyı Ege'de ve Batı Karadeniz'in bazı yerlerinde yerel yağmur geçişleri görülürken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genel olarak güneşli ve ılık (14-19 derece) olacaktır.
5 ARALIK 2025 CUMA: YAĞIŞLI HAVA SOĞUKLA BULUŞUYOR
Cuma günü, batıdan gelen yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarında genel bir düşüş yaşanacak ve yağışlar yurt geneline yayılacaktır. Batı, Güney ve İç Anadolu'nun bazı bölümlerinde yağmur ve sağanak yağışlar beklenirken, Doğu Anadolu'da ise pus etkisini sürdürecek ve en düşük sıcaklıklar eksi 3 dereceye kadar düşecektir. Özellikle iç ve doğu bölgelerde görülen yoğun pus, görüş mesafesini düşürebilir. Kıyı kesimlerde en yüksek sıcaklıklar 17-20 derece civarında seyrederken, iç bölgeler 10-15 derece aralığında kalacaktır.
6 ARALIK 2025 CUMARTESİ: KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ
Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, yağışlı sistemin en belirgin olduğu gün olacaktır. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacaktır; özellikle kıyı Akdeniz ve Ege'de yağışların kuvvetli olması beklenmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde ise yağışlar karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülecektir. Hava genel olarak Cuma gününe göre biraz daha ılık seyretse de, gök gürültülü yağışlar nedeniyle dikkatli olunması gerekmektedir. En yüksek sıcaklıklar Batı'da 18-22 dereceye kadar ulaşacaktır.
7 ARALIK 2025 PAZAR: KAR YAĞIŞI DOĞU'YA KAYIYOR
Pazar günü, yağışlı hava kütlesi ağırlıklı olarak yurdun doğu kesimlerine kayacaktır. Batı bölgelerde hava kısmen iyileşip yer yer güneşli aralıklar görülse de, İç Ege ve İç Anadolu'nun bazı bölümlerinde yağmur geçişleri sürecektir. Orta ve Doğu Anadolu'da ise hava daha da soğuyarak karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı şeklinde devam edecektir. Özellikle Erzurum, Kars çevresinde yoğun kar beklenirken, sıcaklıklar bu bölgelerde eksi 5 dereceye kadar düşecektir. Batıdaki sıcaklıklar ise 13-15 derece civarında olacaktır.
8 ARALIK 2025 PAZARTESİ: SOĞUK VE KARLA BAŞLANGIÇ
Pazartesi günü, soğuk ve yağışlı hava kütlesi tamamen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine odaklanacaktır. Doğu Anadolu'nun kuzey ve orta kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sıfırın altındaki sıcaklıklar (eksi 5 dereceye kadar) bölgede ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağmur ve sağanak yağışlar devam edecektir. Ülkenin batı bölgelerinde ise hava sakinleşerek yer yer sisli ve parçalı bulutlu bir başlangıç yapacaktır.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00-12:00 TSİ)
Perşembe sabah saatlerinde, yurdun büyük bir bölümü yoğun sis ve pus etkisi altında olacaktır. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde bu durum görüş mesafesini oldukça düşürecektir. Aynı zamanda, bu bölgelerdeki sıcaklık düşüşü nedeniyle yaygın buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Yağışlar ise Ege Bölgesi'nin kıyı şeridinde, İzmir ve çevresinde yağmur şeklinde kendini gösterecektir.
ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)
Öğle saatlerinde, hava durumu haritasındaki en belirgin değişiklik Batı ve Güney kıyılarında yaşanacaktır. Ege Bölgesi'nde, İzmir'den başlayarak Muğla'ya kadar uzanan kıyı şeridinde şiddetli yağışlar etkili olacaktır. Ayrıca, Antalya'nın batı kıyılarında da kuvvetli yağışlar devam edecektir. Yurdun iç ve doğu kesimleri ise genel olarak puslu, çok bulutlu ve yer yer sisli seyrini sürdürecektir.
AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)
Akşam saatlerinde yağışlı sistem, Ege kıyıları ve Güney Ege'nin iç kesimlerinde etkisini sürdürecek, yer yer yağmur geçişleri görülecektir. Ülkenin büyük bir bölümünde, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu dahil olmak üzere, yaygın sis ve pus hava durumunun ana karakteristiği olacaktır. Gece saatlerine doğru sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sis ve pus yoğunlaşabileceği için ulaşımda dikkatli olunması gerekmektedir.
GECE/SABAH (00:00-06:00 TSİ)
Cuma gününün ilk saatlerinde, hava durumu iç ve doğu bölgelerde daha da soğuyacaktır. İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere, yurdun orta ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı riski devam etmektedir. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise kuvvetli yağışlar ve yer yer etkili rüzgarlar beklenmektedir. Ülkenin büyük bir kısmı, özellikle iç kesimler, yoğun sis ve pus etkisi altında güne başlayacaktır.
HANGİ KENTE NE KADAR YAĞMUR DÜŞECEK?
5 ARALIK 2025 CUMA: YAĞIŞ ŞİDDETİ ARTIYOR VE DON DEVAM EDİYOR
Cuma günü, yağışlı sistemin şiddeti artarak yayılacaktır. Cuma gecesi (00:00-06:00 TSİ), İç ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı beklenmeye devam ederken, ülkenin büyük bir kısmı sis ve pus altında kalacaktır. Gün boyunca geçerli olan yağış miktarı haritasına göre, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde 51-75 mm aralığında en yüksek yağış miktarı tahmin edilmektedir. Bu bölgelerin iç kesimleri ile Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun bir bölümü ve Güneydoğu Anadolu'da ise 21-50 mm yağış beklenirken, İstanbul, Kuzey ve Orta Anadolu'nun geniş bir alanında 6-20 mm yağış düşmesi öngörülmektedir.
6 ARALIK 2025 CUMARTESİ: EN ŞİDDETLİ YAĞIŞ AKDENİZ KIYILARINDA
Cumartesi günü, yağışlı sistemin en şiddetli etkisi Akdeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinde görülecektir. Tahminlere göre, Güney Akdeniz'in kıyı kesimlerinde 51-75 mm aralığında çok kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Antalya, Mersin ve çevresinin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 21-50 mm yağış tahmini vardır. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde ise yağış miktarı 6-20 mm aralığında seyrederek gün boyu etkili olacaktır.
7 ARALIK 2025 PAZAR: YAĞIŞLAR YAYILIYOR ANCAK ŞİDDETİ AZALIYOR
Pazar günü, yağış alanının genişliği artarken, şiddetinde genel bir azalma söz konusudur. Ülkenin büyük bir bölümü, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir kısmını kapsayacak şekilde, yağış miktarı 6-20 mm aralığında kalacaktır. Yağışlar geniş bir coğrafyada görülse de, metrekareye düşen miktar Cumartesi gününe göre daha düşük seyredecektir.
8 ARALIK 2025 PAZARTESİ: YAĞIŞLAR KUZEY VE DOĞU'YA ÇEKİLİYOR
Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi, yağışlı hava kütlesi yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacaktır. Yağışlar, Marmara, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde görülecek ve miktarı 6-20 mm aralığında olacaktır. Yağışların batı bölgelerden çekilmesiyle birlikte, bu bölgelerde hava durumu kısmen iyileşecektir.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI:Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu