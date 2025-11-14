SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! 6 ilde ’sarı’ kodlu alarm! Çok kuvvetli sağanak geliyor...

Hafta sonu boyunca Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'nun doğu bölgelerinde yoğun ve tehlikeli seviyede yağışlar etkili olacak. Haritalar, başta Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun orta-güney hattı (Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari çevresi) olmak üzere, bu bölgelerde günlük 21 ila 50 mm arasında kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklendiğini gösteriyor.
SAATTE 40-60 KM/SAAT HIZINDA KUVVETLİ RÜZGARLAR!
Bu yüksek miktarlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı bölge halkının çok dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Yağışlara ek olarak Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde 40-60 Km/saat hızında kuvvetli rüzgarlar beklenirken, yüksek rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları etkili olacak.
PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞ SİSTEMİ KAYIYOR!
Yağış sistemi, Pazar gününden itibaren gücünü azaltarak etkisini büyük ölçüde ülkenin doğu sınırlarına çekiyor. Pazar günü 21-50 mm yağış miktarı sadece Doğu Anadolu'nun güneydoğu ucunda (Bitlis, Siirt, Hakkari) yoğunlaşacak. Ülkenin büyük bölümünde ise hafifleyen yağışlar 5-20 mm aralığında Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde devam edecek. Batı bölgeler (İstanbul, İzmir, Antalya) bu tarihten itibaren yağışsız, parçalı bulutlu ve ılıman bir hava ile rahat bir nefes alıyor.
YAĞIŞ O GÜNLERDEN SONRA SONA ERİYOR
Yeni hafta ile birlikte Türkiye genelinde hava durumu sakinleşiyor ve sıcaklıklar hızla yükseliyor. Pazartesi günü yağışlar sadece Doğu Anadolu'nun en doğu ucunda görülürken, Salı günü sadece Kırklareli çevresinde hafif bir yağış beklentisi dışında, tüm Türkiye genelinde yağış beklentisi sona eriyor. Yağışların kesilmesiyle birlikte Güney ve Batı kıyılarda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak Salı günü Antalya'da 26 derece, İzmir ve Ege kıyılarında 22-24 derece civarına ulaşacak. Öte yandan, Cuma sabahı Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde yoğun sis hadiseleri nedeniyle sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Hafta sonu boyunca Türkiye'de hava durumu, doğu ve batı bölgeleri arasında büyük bir tezat oluşturacak. Cumartesi ve Pazar günleri, yağışlı sistem doğuya doğru kayarak etkisini sürdürecek; özellikle Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri (Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari çevresi) ile İç Anadolu'nun doğu sınırlarında 21 ila 50 mm arasında kuvvetli yağışlar beklenirken, yüksek rakımlı yerlerde kar yağışı ve yer yer kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Pazar günü ise en kuvvetli yağışlar yalnızca Doğu Anadolu'nun güneydoğu ucunda yoğunlaşacak. Ülkenin batı yarısı ise bu şiddetli hava koşullarından etkilenmeyecek; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri her iki gün de büyük ölçüde yağışsız, parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya sahip olacak, özellikle Pazar gününden itibaren bu bölgelerde hava ılımanlaşmaya başlayacak.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul, İzmir ve Ankara, 14 Kasım Cuma günü başlayıp hafta sonu boyunca etkili olan kuvvetli yağışlı sistemin ana merkezlerinden uzakta kalarak genel olarak daha ılıman bir hava yaşayacak. Cuma günü, İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir gün geçirirken, İzmir'de hava açık ve güneşli olacak; İstanbul'da en yüksek sıcaklık 15 derece, İzmir'de 18 derece ve Ankara'da 16 derece civarında bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri itibarıyla bu üç büyük şehirde de yağış beklentisi büyük ölçüde sona erecek; Ankara ve İstanbul parçalı bulutlu kalırken, İzmir açık ve güneşli havaya dönecek ve bu bölgelerdeki sıcaklıklar yükseliş trendine girecek. Pazartesi ve Salı günleri ise üç şehirde de hava açık, güneşli ve ılıman olacak; İstanbul'da sıcaklıklar 19 dereceye, Ankara'da 17 dereceye ve İzmir'de 23-24 dereceye kadar çıkarak yağışsız ve keyifli bir sonbahar havası hakim olacak.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
14 Kasım 2025 Cuma günü sabah 06:00'dan başlayıp 15 Kasım 2025 Cumartesi sabahı 06:00'ya kadar olan 24 saatlik dilimde, Türkiye genelinde hava durumu doğu ve batı bölgeleri arasında keskin bir ayrım gösteriyor. Cuma sabah saatlerinde ülkenin doğu ve iç bölgeleri (Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu) kuvvetli yağışlar ve yükseklerde karla karışık yağışın etkisi altına girerken, Doğu Anadolu'da 40-60 Km/saat hızında kuvvetli rüzgarlar bekleniyor; öte yandan Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde yoğun sis hadiseleri sabah saatlerinde görüş mesafesini düşürüyor. Öğle saatlerine doğru kuvvetli yağışlar (kuvvetli gök gürültülü sağanaklar) Orta Karadeniz'in içleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu'da yoğunlaşırken, batı bölgelerde sis dağılıyor ve hava açık veya parçalı bulutlu hale geliyor. Akşam ve gece saatlerinde yağışlı sistem daralarak Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğunluğunu koruyor ve Cumartesi sabahına geçişte dahi kuvvetli yağış uyarısı Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu'nun doğusunda devam ediyor; bu süre zarfında ülkenin batı yarısında (İstanbul ve Ankara dahil) ise hava tamamen parçalı bulutlu veya açık bir şekilde sakinliğini koruyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI
14 Kasım Cuma gününden başlayıp 18 Kasım Salı gününe kadar olan beş günlük hava durumu tahminine göre, Türkiye genelinde hava koşulları ilk başta serin ve yağışlıyken, hafta ilerledikçe hızla ılımanlaşma eğilimine giriyor. Cuma günü, özellikle ülkenin iç, doğu ve Karadeniz bölgelerinde yaygın yağışlar ve yükseklerde karla karışık yağmur beklenirken, Batı ve güney kıyıları parçalı bulutlu ve serin geçiyor (İstanbul 15 derece, Erzurum eksi 2 derece). Hafta sonuna doğru (Cumartesi ve Pazar), yağışlı sistem doğuya çekilirken Batı, Ege ve Akdeniz'de hava ısınıp parçalı bulutlu ve güneşli hale geliyor (Antalya 23 derece), ancak İç ve Doğu Anadolu'da düşük sıcaklıklar ve yer yer kar yağışı devam ediyor. Yeni haftanın başlangıcında (Pazartesi ve Salı), hava durumu tamamen değişiyor; yağışlar yalnızca Doğu Anadolu'nun en doğu kesimlerinde görülürken, Türkiye genelinde sıcaklıklar belirgin bir şekilde artıyor ve güneşli hava hakim oluyor; Salı günü özellikle güney ve batı kıyılarda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak Antalya'da 26 dereceye, İzmir ve Marmara'nın güneyinde ise 22-24 derece aralığına ulaşıyor.
HANGİ İLE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞECEK?
14 Kasım Cuma gününden başlayarak 18 Kasım Salı gününe kadar olan beş günlük dönemde, Türkiye'de yağış miktarları batıdan doğuya doğru bir azalma ve yoğunlaşma eğilimi gösteriyor. Cuma günü, Türkiye genelinde yaygın yağışlar beklenirken, en kuvvetli yağışlar (21-50 mm) Orta Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde tahmin ediliyor; İstanbul ve Ankara çevreleri de dahil olmak üzere ülkenin büyük kısmında ise hafif ila orta şiddette (5-20 mm) yağış görülüyor. Cumartesi ve Pazar günleri yağışlı sistem doğuya doğru kayarak etkisini daraltıyor ve en kuvvetli yağışlar Doğu Anadolu'nun orta-güney kesimlerinde yoğunlaşırken, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri büyük ölçüde yağışsız kalıyor. Pazartesi günü yağışlar neredeyse tamamen kesilerek yalnızca Doğu Anadolu'nun en doğu ucunda (5-20 mm) hafif şiddette devam ederken, Salı günü ise Kırklareli çevresi haricinde tüm yurt genelinde yağış beklentisi sona eriyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri'nin doğusu ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunun gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusu kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı