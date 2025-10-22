SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul için tarih verildi

Haftanın ortası, özellikle ülkenin güneybatı kıyıları için fırtına ve yağış tehdidiyle başlıyor. 22 Ekim Çarşamba ve 23 Ekim Perşembe günleri, sıcaklıkların yüksek olmasına rağmen atmosferdeki dengesizlik nedeniyle şiddetli hava olayları yaşanacak. Muğla, Aydın, Denizli, Antalya ve çevresindeki kıyı şeritlerinde etkisini hissettirecek olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, bölgede günlük hayatı olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor.
EGE VE AKDENİZ'DE ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ PANİĞİ
Uzmanlar, özellikle bu illerde ani sel, su baskınları ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı denizcilik faaliyetlerinde ve kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların azami dikkat göstermesini tavsiye ediyor. İç Ege ve Marmara'nın doğusunda da yerel sağanak geçişlerinin görüleceği bu dönemde, özellikle trafik güvenliği açısından tedbirli olmak gerekiyor.
PERŞEMBE VE CUMA GECESİ DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK KABUS!
Batıdaki fırtına uyarısının aksine, ülkenin doğu cephesi adeta kış provalarına hazırlanıyor. 23 Ekim Perşembe akşamı başlayacak soğuk hava dalgası, gece saatlerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerini etkisi altına alacak. Erzurum, Kars, Ardahan ve Muş gibi illerde hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte, yağışlar karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şekline dönecek. Gece sıcaklıklarının 0 derece sınırına ineceği tahmin edilirken, bu durumun özellikle 24 Ekim Cuma sabahı zemin sıcaklığının düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarına neden olması bekleniyor. Bölge çiftçileri ve araç sahipleri için bu erken kış sinyalleri nedeniyle zirai don ve kaygan zemin tehlikesine karşı acil önlem alınması gerekiyor.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde hava durumu bu 5 günlük periyotta değişkenlik gösterecek. İstanbul, hafta başında (22 Ekim Çarşamba) parçalı ve çok bulutlu bir havayla güne başlayacak, özellikle Anadolu Yakası'nda yerel sağanak geçişleri bekleniyor ve sıcaklıklar 20-22 derece civarında seyredecek. İlerleyen günlerde ise (24-26 Ekim) genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim olacak, yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar 23-26 dereceye kadar yükselecek. Ankara, haftaya yağışlı bir giriş yapıyor; 22 Ekim Çarşamba ve 23 Ekim Perşembe günleri parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü altında aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak ve hava sıcaklığı 19-21 derece bandında kalacak.
Hafta sonuna doğru yağışlar son bulacak ve Başkent'te parçalı bulutlu bir hava beklenirken, gece sıcaklıkları 8-10 derece civarında seyrederek serin kalacak. İzmir, 22 Ekim Çarşamba günü Ege bölgesini etkisi altına alan yağışlı sistem nedeniyle aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak; en yüksek sıcaklıklar 24 derece civarında seyredecek. Ancak, İzmir'de yağışlı hava hızla etkisini yitirecek; Perşembe gününden itibaren hava açmaya başlayacak ve hafta sonu boyunca güneşli bir hava ile birlikte sıcaklıklar 25-27 derece seviyelerine ulaşarak yazdan kalma günler yaşatacak.
HAFTA SONUNDA HAVA İSTİKRARI GERİ DÖNÜYOR: YAZDAN KALMA GÜNLER
Haftanın ilk yarısındaki bu yoğun ve değişken hava olaylarının ardından, 25 Ekim Cumartesi ve 26 Ekim Pazar günleri Türkiye genelinde hava durumu sakinleşiyor. Kuvvetli yağış sistemleri ülkeyi terk ederken, yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakıyor. Özellikle Marmara ve Ege'den başlayarak Batı Karadeniz'e kadar uzanan geniş bir alanda hava durumu seyrini düzeltiyor. Sıcaklıklar, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu kıyılarında 25 derecenin üzerinde, hatta bazı noktalarda 29 dereceyi görerek "yazdan kalma günler" yaşanmasını sağlayacak. Bu durum, hafta sonu planları yapanlar için rahat bir nefes aldırsa da, Doğu ve Güneydoğu'nun bazı kesimlerinde görülebilecek yerel sağanaklara karşı yine de hazırlıklı olmakta fayda var.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHİMN RAPORUNU YAYIMLADI!
22 EKİM 2025, ÇARŞAMBA
Haftanın ortasında, Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hâkim. Ancak, ülkenin güneybatı kesimlerinde (özellikle Ege ve Akdeniz'in batısında) gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Sıcaklıklar kıyı bölgelerde 24-27 derece civarında seyrederken, iç kesimlerde 20 derece ve altında kalıyor. Gece sıcaklıkları 5-15 derece arasında değişiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yerel sağanaklar görülüyor.
23 EKİM 2025, PERŞEMBE
Yağışlı hava, bir önceki güne göre etkisini bir miktar azaltıyor ancak ülkenin batı ve güney kesimlerinde yer yer devam ediyor. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de bulutluluk artıyor ve yer yer yağışlar var. İç ve Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava görülürken, Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar devam ediyor. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne benzer seviyelerde seyrediyor, kıyı kesimler 22-29 derece aralığında kalıyor.
24 EKİM 2025, CUMA
Cuma günü, özellikle Batı ve Kuzey bölgelerde sıcaklıklarda hafif bir yükselme ve daha parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 26-29 derece civarında. Karadeniz Bölgesi'nde bulutluluk devam ederken, iç ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu hava ve yerel sağanaklar devam ediyor. Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları 1-4 dereceye kadar düşüyor.
25 EKİM 2025, CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk günü, Marmara ve Batı Karadeniz'de bulutluluk ve yerel yağışlar dikkat çekiyor. Ülkenin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili. Sıcaklıklar genel olarak yüksek seyrediyor; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu kıyılarında 25-28 derece civarında. Yağışlar özellikle İç Anadolu'nun bazı bölgeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak görülüyor.
26 EKİM 2025, PAZAR
Pazar günü, Türkiye genelinde daha istikrarlı ve genellikle parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde yağışlar neredeyse tamamen sona ermiş durumda. Sadece Akdeniz'in doğu kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'da yerel kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, kıyı bölgelerde 24-28 derece bandında seyrediyor. Hafta sonu genel olarak açık ve güneşli bir havayla kapanıyor.
21 EKİM 2025, SALI
Haftanın başlangıcında, Türkiye'nin batı ve doğu bölgeleri ciddi yağış tehdidi altındadır. Özellikle Ege Bölgesi'nin batı kıyılarında (İzmir ve Aydın çevresi) metrekareye 21-50 mm arasında kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Bu, ani sel ve su baskını riskini beraberinde getirmektedir. Ülkenin büyük bir bölümü ise metrekareye 5-20 mm arasında yağış alacaktır; bu orta şiddetli yağışlar Marmara'nın güneyini, Batı Akdeniz kıyılarını ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerini kapsamaktadır. Bu bölgelerdeki en yüksek sıcaklıklar kıyılarda 24-27 derece civarında seyrederken, kuvvetli yağış görülen alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir.
22 EKİM 2025, ÇARŞAMBA
Çarşamba günü yağış alanı ülke genelinde genişlemektedir. Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinden başlayarak tüm Batı ve Orta Anadolu kıyı şeridi (Çanakkale'den Antalya'ya), Karadeniz Bölgesi'nin tamamına yakını ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri metrekareye 5-20 mm arasında yağış alacaktır. Yağış miktarı, bir önceki güne göre kuvvetli seviyeden (21-50 mm) orta seviyeye (5-20 mm) düşse de, yağışın etkisi çok daha geniş bir coğrafyayı kaplamaktadır. İç Anadolu'nun orta ve güney kesimleri (Konya, Aksaray, Nevşehir çevresi) yağış almayan yegâne büyük bölgeler olarak öne çıkmaktadır. Sıcaklıklar İstanbul'da 20 derece, İzmir'de 24 derece civarındadır.
23 EKİM 2025, PERŞEMBE
Perşembe günü yağış haritasında kuvvetli yağış uyarısı yeniden belirginleşmektedir. Çanakkale ve İzmir'in de dahil olduğu Ege'nin kuzeybatı kıyılarında metrekareye 21-50 mm arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü beklenmektedir. Ülkenin geri kalanında yağış, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı ve Batı Akdeniz'in kıyı ve iç kesimlerinde 5-20 mm olarak devam etmektedir. İç Anadolu'nun batı ve güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu, yağışsız veya çok az yağışlı bir gün geçirecektir. Kıyı bölgelerdeki en yüksek sıcaklıklar 28-29 dereceye ulaşarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir.
24 EKİM 2025, CUMA
Cuma günü, yağış miktarı ve alanı genel olarak azalmaktadır. Metrekareye 5-20 mm yağış beklenen alanlar; Batı Akdeniz kıyıları (Muğla, Antalya), Karadeniz Bölgesi'nin orta ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Güneydoğu'nun bir bölümü ile sınırlı kalmaktadır. Ülkenin büyük bir kısmı, özellikle İç Anadolu, Marmara ve İç Ege bölgeleri, yağışsız bir gün geçirecektir. Hava durumu haritasına göre, yağış alanlarının daralmasıyla birlikte genel sıcaklıklar 26-29 derece civarında yüksek seyretmektedir. Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları 1-4 dereceye kadar düşmektedir.
25 EKİM 2025, CUMARTESİ
Hafta sonu başlangıcında yağış, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerine çekilmektedir. Yağış beklenen bölgeler Trakya (Kırklareli, Tekirdağ), Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Çankırı, Çorum çevresi) ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri olarak görülmektedir. Bu bölgelerde metrekareye 5-20 mm arasında yağış tahmini bulunmaktadır. Ülkenin batı, güney ve güneydoğu bölgeleri ise yağışsız ve genellikle güneşli bir hava ile hafta sonuna başlayacaktır. En yüksek sıcaklıklar Akdeniz ve Güneydoğu'da 25-28 derece bandında seyretmeye devam edecektir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
(SABAH 06:00 - 12:00 TSİ)
Sabah saatlerinde Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hâkim. Yağışlar ülkenin batı ve kuzeybatı kıyılarına odaklanmış durumda. Özellikle Muğla'nın batısı ve çevresinde "KUVVETLİ" gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Ege, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülüyor. Ülkenin orta ve doğu kesimlerinde ise genellikle bulutlu veya parçalı bulutlu bir hava var; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak çevresi) yağışlar etkili oluyor.
(ÖĞLE 12:00 - 18:00 TSİ)
Öğle saatlerinde yağışlı sistem, Batı Akdeniz kıyılarına kayarak etkisini artırıyor. Antalya ve Muğla kıyılarında yine "KUVVETLİ" gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Yağış alanı İç Anadolu'nun kuzeyine (Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevresi) ve Batı Karadeniz'e doğru genişliyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde (Erzincan, Tunceli, Malatya çevresi) de yerel sağanaklar görülüyor. Ülkenin diğer bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hâkimiyetini koruyor.
(AKŞAM 18:00 - 24:00 TSİ)
Akşam saatlerinde kuvvetli yağış riski, Akdeniz'in batı kıyıları (Muğla, Antalya) ile sınırlı kalıyor. Yağışlı alan iç bölgelere doğru çekiliyor. İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri (Kırıkkale, Yozgat, Sivas), Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun orta ve batı bölgelerinde (Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş) yer yer sağanak yağışlar devam ediyor. Ülkenin batı, güney ve güneydoğu kesimleri büyük ölçüde parçalı bulutlu ve kuru bir havaya geçiyor.
(GECE 00:00 - 06:00 TSİ)
Perşembe gününün ilk saatlerinde yağışlar daha dar bir alana çekiliyor. Gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta) ile Toroslar'ın batı yamaçlarında hafif sağanaklar bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu (Yozgat, Sivas) ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve orta kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan, Muş) karla karışık yağmur veya kar yağışı şeklinde devam eden bir yağışlı sistem görülüyor. Ülkenin büyük çoğunluğunda ise parçalı bulutlu veya az bulutlu bir hava etkili oluyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğusu, Adana'nın güneyi, Hataya'ın kuzeyi, Edirne'nin güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, sabah saatlerinde Adana'nın güneyi ile Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri ile sabah güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Dörtyol ve Erzin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aksaray çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.