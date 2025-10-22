SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul için tarih verildi

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...





METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğusu, Adana'nın güneyi, Hataya'ın kuzeyi, Edirne'nin güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.