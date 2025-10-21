SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! 7 ilde o tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye, 21 Ekim Salı günü itibarıyla kuvvetli bir yağışlı hava kütlesinin etkisine girmiştir. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri alarm durumundadır.
Sabah saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla çevrelerinde başlayan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar, gün içinde ve gece saatlerinde (21 Ekim Salı 18:00 - 22 Ekim Çarşamba 06:00) şiddetini artırarak Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Adana ve Mersin kıyılarına kadar yayılacaktır. Bu bölgelerde vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel fırtınalara karşı son derece dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Yağışlı sistemin en dikkat çekici kısımlarından biri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda gözlemlenecektir. Van, Hakkari, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde, 21 Ekim Salı günü boyunca ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde düşeceği tahmin edilmektedir. İç ve Karadeniz bölgelerinde ise (Samsun, Bolu, Kastamonu, Sivas çevreleri) yağış yerine, görüş mesafesini oldukça düşürecek yoğun sis (pus) hadisesi etkili olacaktır; bu durum, karayolu trafiğinde aksamalara neden olabilir.
Kuvvetli yağışların etkisini kaybetmeye başlaması, 23 Ekim Perşembe günü itibarıyla batı bölgelerden başlayacaktır. Perşembe ve Cuma günleri yağış kütlesi iç ve doğu bölgelere çekilirken, Marmara ve Ege'de hava parçalı bulutlu ve güneşli bir hal alacaktır. Sıcaklıklar, yağışlı sistemin etkisini kaybetmesiyle birlikte ülke genelinde hissedilir derecede artış gösterecektir.
Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 25 derece ve üzerine çıkarak, 25 Ekim Cumartesi günü 28 derece seviyelerini bulması beklenmektedir. Önümüzdeki 5 günlük süreçte, ülkenin doğusu yağışla mücadele ederken, batısı kademeli olarak bahar havasına geçiş yapacaktır.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İzmir, bu haftanın ilk günlerinde kuvvetli yağışın ve fırtınanın ana merkezlerinden biri olacaktır. 21 Ekim Salı sabah saatlerinden itibaren ve özellikle geceye doğru kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu yağışlar, 22 Ekim Çarşamba sabahına kadar etkisini sürdürecektir. Sıcaklıklar Salı günü 23 derece civarındayken, yağışlı sistemin ardından hafta sonuna doğru 25 derecenin üzerine çıkması beklenmektedir. Ankara ise, kuvvetli yağış sisteminin hemen dışında kalmaktadır.
21 Ekim Salı günü Ankara'da hava parçalı bulutlu, yer yer sisli ve genel olarak yağışsızdır. Salı günü en yüksek sıcaklık 19 derece civarında seyrederken, Çarşamba günü de benzer bir hava hakim olacaktır. İstanbul'da ise, kuvvetli yağışlar direkt olarak beklenmemektedir; ancak Çanakkale ve Balıkesir'deki kuvvetli yağışa yakınlığı nedeniyle Salı günü ve Çarşamba sabahı hava çok bulutlu ve yer yer hafif sağanak geçişli olabilir. İstanbul'da sıcaklıklar 20-21 derece civarında kalacak, hafta sonuna doğru batıdaki sıcak hava artışıyla birlikte İstanbul'da da hava ısınıp yağışsız olacaktır.
Uzmanlar, özellikle Ege ve Akdeniz'deki kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında dış mekan aktivitelerinden kaçınılması ve can/mal güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Sel riski nedeniyle riskli bölgelerde yaşayanların güncel uyarıları takip etmesi hayati önem taşımaktadır. Hava durumu, hafta sonuna doğru düzelme eğilimine girse de, ilk iki gün boyunca yaşanacak kuvvetli hadiseler göz ardı edilmemelidir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
21 EKİM 2025 SALI
Haftanın ilk günü, Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakimdir. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde yer yer kuvvetli sağanaklar beklenirken, iç kesimlerde ve doğuda hava daha çok parçalı bulutlu veya bulutlu, yer yer hafif yağışlıdır. Sıcaklıklar, batıda 20-23 dereceler civarında seyrederken, iç ve doğu bölgelerde 15-20 derecelerde kalmaktadır. Gece sıcaklıkları ise genellikle 5 ila 10 derece aralığındadır.
22 EKİM 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü, ülkenin büyük bir bölümünde bulutlu ve yağışlı hava devam etmektedir. Yağışlar, batı bölgelerde sağanak, doğu bölgelerde ise genellikle hafif sağanak veya karla karışık yağmur şeklinde görülmektedir. Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları başta olmak üzere bazı batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali sürmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, en yüksek sıcaklıklar 19-25 dereceler arasında dağılmıştır. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde en düşük sıcaklıklar sıfırın altına inebilmektedir.
23 EKİM 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü itibarıyla yağışlı hava kütlesinin etkisi hafifleyerek iç ve doğu bölgelere kaymaya başlar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar devam ederken, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kısımları da hafif yağış almaktadır. Batı bölgelerde ise hava genellikle parçalı bulutlu bir hal almaktadır, sadece Ege'nin güneybatısında yerel sağanaklar görülmektedir. Sıcaklıklar ülke genelinde önceki günlere benzer seyreder, batıda 20-25 dereceler, doğuda ise 18-22 dereceler civarındadır.
24 EKİM 2025 CUMA
Cuma günü, yağışlı hava kütlesi daha çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaşmaktadır. Bu bölgede yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, ülkenin geri kalanında hava çoğunlukla parçalı bulutlu veya az bulutludur. Batı bölgeler ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 25 derecenin üzerine çıkarak mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmektedir. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında hava oldukça açık ve güneşli geçmektedir.
25 EKİM 2025 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri dışında ülke genelinde yağışsız ve açık bir hava beklenmektedir. Doğu Anadolu'da ise hafif sağanak yağışlar ve yer yer karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklıklar ülke genelinde artış eğilimindedir. Batı ve güney kıyılarda en yüksek sıcaklıklar 25-27 derecelere ulaşırken, iç ve doğu bölgelerde de 20-24 derecelerde seyretmektedir. Genel olarak, batıdan doğuya doğru ilerleyen bir düzelme ve ısınma eğilimi gözlemlenmektedir.
HANGİ KENTE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞECEK?
SALI
Haftanın ilk günü, kuvvetli yağışlar ülkenin batı ve doğu uçlarında yoğunlaşmaktadır. Ege kıyı şeridinde (İzmir, Aydın ve Muğla'nın bir kısmı) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde (Van, Hakkari, Şırnak çevresi) 21 ila 50 mm arasında yüksek miktarda yağış beklenmektedir. Bu durum, sel ve su baskını riskinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Geri kalan bölgelerde, İç Ege, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kısımlarında ise 5 ila 20 mm arasında orta şiddette yağışlar tahmin edilmektedir. Yağış alanının oldukça geniş olduğu bir gündür.
ÇARŞAMBA
Yağışın şiddeti Marmara'nın güneybatı kıyıları (Çanakkale, Balıkesir) ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Van, Hakkari) 21 ila 50 mm aralığında devam etmektedir. Batıdaki kuvvetli yağış alanı biraz daha daralmıştır, ancak bu bölgelerde tedbir elden bırakılmamalıdır. Ülkenin büyük bir bölümü, İstanbul, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz kıyıları ve Karadeniz dahil olmak üzere 5 ila 20 mm yağış alacaktır. Dikkat çeken nokta, İç Anadolu'nun merkezinin (Ankara'nın güneyi, Nevşehir, Aksaray, Kayseri) ve Hatay çevrelerinin yağışsız kalmasıdır.
PERŞEMBE
Yağış sistemi doğuya doğru hareket etmeye başlamaktadır. 21 ila 50 mm arasındaki en kuvvetli yağışlar artık yalnızca Doğu Anadolu'nun en uç doğu kısımlarında (Van, Hakkari çevresi) görülmektedir. Batıda ise Marmara ve Ege'deki kuvvetli yağışlar sona ermiş, sadece bazı kıyı kesimler 5 ila 20 mm yağış almaktadır. Yağış alanı, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz kıyılarını kapsamaktadır. Ülkenin merkezinde yer alan iller (Ankara, Konya, Eskişehir) ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı yağışsız veya çok az yağışlıdır.
CUMA
Cuma günü itibarıyla tüm Türkiye'de en yüksek yağış miktarı 5 ila 20 mm seviyesine inerek şiddetini kaybetmiştir. Yağış alanları daha da daralmıştır ve ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde yoğunlaşmaktadır. Batı Karadeniz, Kuzey ve Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğu illeri bu yağışları alırken, İç Anadolu'nun merkezi, Ege, Marmara'nın büyük bir kısmı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağışsız bir gün geçirecektir.
CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk günü, yağışlar ülkenin en kuzey ve kuzeydoğu uçlarına sıkışmaktadır. Marmara'nın kuzeydoğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya) ile Karadeniz Bölgesi'nin tamamında ve Ardahan, Kars çevrelerinde 5 ila 20 mm yağış beklenmektedir. Türkiye'nin kalan büyük bir bölümü (Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu dahil) ise tamamen yağışsız, açık ve güneşli bir gün geçirecektir. Genel olarak, haftanın başındaki şiddetli yağışların ardından, yağış miktarı ve alanı hafta sonuna doğru belirgin bir şekilde azalmaktadır.
BUGÜN HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
SABAH 06:00 - 12:00
Sabah saatlerinde Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimdir. Yağışlar özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olmaya başlamaktadır. Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Ayrıca, Hatay ve Gaziantep çevrelerinde de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunmaktadır. Marmara'nın güneyi ve iç Ege'de hafif sağanaklar görülecektir. Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise sis (pus) hadisesi beklenmektedir. Doğu Anadolu'nun doğusunda (Mus, Bitlis, Hakkari, Van çevreleri) karla karışık yağmur veya kar yağışı tahmin edilmektedir.
ÖĞLE 12:00 - 18:00
Öğle saatlerinde yağışlı hava kütlesi iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini sürdürmektedir. Ege ve Batı Akdeniz'de (Muğla, Antalya, Burdur, Isparta çevreleri) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Yağışın şiddeti, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari) de kuvvetli sağanak ve yer yer karla karışık yağış şeklinde olacaktır. Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava devam ederken, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Karadeniz'de yer yer hafif sağanaklar ve sis görülebilir.
AKŞAM 18:00 - 24:00
Akşam saatlerinde kuvvetli yağışların odak noktası Ege'nin kuzeybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu olmaktadır. Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in batısı ve Marmara Denizi'ne yakın yerlerde kuvvetli sağanak yağışlar görülmesi beklenmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da (Mus, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Şırnak çevreleri) kuvvetli yağış etkisini sürdürecektir. Akdeniz kıyı şeridinde Adana ve Mersin çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar devam ederken, diğer bölgelerde parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağışlı bir hava hakimdir.
GECE 00:00 - 06:00
Gece yarısından sonra Marmara'nın batısı, Ege'nin kuzey ve kıyı şeridindeki kuvvetli yağışlar yerel olarak devam etmektedir. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar görülmektedir. Akdeniz Bölgesi'nde ise Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve yükseklerinde (Bolu, Kastamonu, Sivas, Giresun, Rize, Artvin çevreleri) yeniden sis (pus) hadisesi etkili olmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise hafif sağanak ve karla karışık yağışlar aralıklarla sürmektedir. Ülkenin kalan bölgelerinde hava parçalı bulutludur.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Çok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman ile gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS °C, 17°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.