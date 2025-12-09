SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Lapa lapa kar geliyor! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Kış mevsiminin en çetin yüzü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kendini göstermeye başlamıştır. 9 Aralık Salı günü öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun geniş bir alanında kar yağışı etkili olacaktır. Yağışlar, 10 Aralık Çarşamba gecesine girilirken Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yoğunlaşarak devam edecektir.
DOĞU'DA KAR KAPIDA: ULAŞIMDA ZİNCİR GEREKECEK!
Bu bölgelerde sıcaklıkların sıfır derecenin çok altına inmesiyle birlikte, yaygın ve kuvvetli buzlanma ve don olayları tırmanışa geçecektir. Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan ve seyahat edecek vatandaşların araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmasının can güvenliği açısından kritik olduğunu vurgulamaktadır.
GÖRÜŞ SIFIRA YAKIN: MARMARA VE İÇ ANADOLU SİS ALTINDA
Kar yağışının beklenmediği ancak soğuk havanın hakim olduğu batı ve iç bölgelerde ise başka bir tehlike kapıdadır: yoğun sis ve pus. 10 Aralık Çarşamba gecesi ve sabahı, Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun geniş bir bölümünde etkili olacak sis hadisesi, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına kadar düşürebilir. Eskişehir, Afyonkarahisar, Sivas gibi kritik geçiş noktalarında, sürücülerin trafikte son derece yavaş ilerlemesi ve sis farlarını kullanması gerekmektedir. Uzmanlar, sisli havada takip mesafesinin normalin iki katına çıkarılması gerektiği konusunda uyarmaktadır.
SEL VE SU BASKINI UYARISI: AKDENİZ VE KARADENİZ TETİKTE
Ülkenin bazı kıyı kesimlerinde ise kar yerine kuvvetli yağmur riski bulunmaktadır. 9 Aralık Salı günü sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana ve Karaman çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Yağışlar, akşam saatlerinde yön değiştirerek Doğu Karadeniz kıyılarını (özellikle Giresun, Trabzon, Rize civarını) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerini (Hakkari, Şırnak) etkisi altına alacaktır. Bu bölgelerde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan risklerine karşı teyakkuzda olunmalıdır.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde, 9 Aralık Salı ve 10 Aralık Çarşamba günlerinde hava koşulları büyük ölçüde farklılık gösterecektir. İstanbul'da hava, Salı günü kuvvetli rüzgarların da etkisiyle genellikle parçalı bulutlu veya az bulutludur ve yağış beklenmemektedir. Çarşamba gecesi ve sabahı ise yoğun sis ve pus olayları İstanbul'un iç kesimleri ve çevre illerde etkili olacaktır, bu da görüş mesafesini düşürebilir.
İzmir'de ise bu iki günlük periyotta hava durumu genellikle daha ılıman, güneşli ve parçalı bulutlu olacaktır; ancak Salı günü Ege kıyılarında saatte 40-60 kilometreye varan kuvvetli rüzgar etkisini gösterebilir. Çarşamba günü İzmir ve çevresinde de yer yer sis ve pus görülecektir. Ankara ise bu iki günde genellikle parçalı bulutlu bir havaya sahiptir. Ankara ve çevresinde özellikle 10 Aralık Çarşamba gecesi ve sabahında yoğun sis hadisesi kuvvetlenecek ve görüş mesafesini ciddi şekilde azaltacaktır, ancak bu periyotta belirgin bir kar veya kuvvetli yağış riski bulunmamaktadır.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR ?
Yüklediğiniz haritalara göre 9 ve 10 Aralık tarihlerinde kar yağışı beklenen bölgeler ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaşmaktadır. 9 Aralık Salı günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı başlamış durumdadır. Yağış, Salı öğle ve akşam saatlerinde bölgenin geneline yayılırken, özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde etkili olmaktadır. 10 Aralık Çarşamba gününe girilirken (gece 00:00-06:00) kar yağışları Doğu Anadolu'nun doğu sınırlarına doğru kayacak ve özellikle Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yoğunlaşarak devam edecektir. Bu illerin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimlerinde de aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
KUVVETLİ RÜZGAR BATI KIYILARINI VURUYOR
Hava koşullarını olumsuz etkileyecek bir diğer faktör ise rüzgardır. Salı günü Ege kıyıları ve Marmara'nın batı kesimlerinde rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşacaktır. Bu kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği gibi, karada da çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi riskleri beraberinde getirmektedir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
9 ARALIK 2025, SALI
Salı günü Türkiye genelinde Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgeleri hariç genellikle parçalı bulutlu ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar kıyı kesimlerde ve güneyde görece yüksek, iç bölgelerde ve doğuda daha düşüktür. Özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif karla karışık yağmur veya kar yağışı görülüyor. Sis olayları ise Marmara'nın iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde etkili olacaktır. Güney Ege'de en yüksek sıcaklıklar 18 derece civarındayken, Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları -5 dereceye kadar düşebilir.
10 ARALIK 2025, ÇARŞAMBA
Çarşamba günü hava durumu önceki güne göre biraz daha değişkendir. Özellikle Marmara Bölgesi'nin tamamı, Ege'nin iç ve kıyı kesimleri ile İç Anadolu'nun batı ve orta bölgeleri yoğun sis etkisi altındadır. Yağışlar ise Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda devam ediyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve bazı iç bölgelerde kar yağışı beklenmektedir. En yüksek sıcaklıklar batı ve güney kıyılarda 16-23 derece aralığında seyrederken, gece sıcaklıkları özellikle Doğu Anadolu'da -8 dereceye kadar düşebilir. Genel olarak rüzgarın güneybatı yönünden hafif esmesi beklenmektedir.
11 ARALIK 2025, PERŞEMBE
Perşembe günü hava durumu haritasında yağışlar İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaşıyor. Özellikle Sivas civarında ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları etkili olacaktır. Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer sağanak yağışlar görülmektedir. Ülkenin büyük bir bölümü ise parçalı bulutlu bir havaya sahiptir. Sıcaklıklar Batı ve Güney kıyılarında 16-19 derece civarında seyrederken, doğu bölgelerinde maksimum sıcaklıklar 10 derecenin altındadır ve gece sıcaklıkları sıfır derecenin altındadır. Sis ise İç Anadolu'nun güneyi ve Ege'nin iç kesimlerinde devam etmektedir.
12 ARALIK 2025, CUMA
Cuma günü hava durumu önceki günlere göre daha yaygın yağışlıdır. Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklarla yağmur veya sağanak yağışlar beklenmektedir. Doğu Anadolu'nun bazı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz ise parçalı bulutlu veya az bulutludur. Sis, özellikle Trakya ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde görülmeye devam etmektedir. Sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında seyrederek Batı'da 14-17 derece, Doğu'da ise 5-10 derece arasında değişmektedir. Gece sıcaklıkları ise iç ve doğu kesimlerde hala sıfır derecenin altındadır.
13 ARALIK 2025, CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, hava durumu büyük ölçüde önceki günlere benzerdir ancak yağışların biraz daha azaldığı görülmektedir. Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde hafif yağmur veya karla karışık yağmur beklenmektedir. Geri kalan tüm bölgeler genellikle parçalı bulutlu veya az bulutlu bir havaya sahiptir. Sis etkisinin azaldığı gözlemlenmektedir. Sıcaklıklar genel olarak düşüş eğilimindedir; Ege'de 16 derece, Akdeniz'de 17 derece civarında seyrederken, Doğu Anadolu'da gündüz sıcaklıkları 0-5 derece aralığındadır. Gece sıcaklıkları özellikle iç ve doğu bölgelerde -1 ila -7 derece arasında değişerek soğuk hava etkisini sürdürecektir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00-12:00 TSİ)
Salı sabahı Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlı bir hava beklenmektedir. Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in doğu ve iç kesimleri yağmur etkisi altındadır. Özellikle Mersin, Adana, Karaman civarında ve Hakkari çevresinde kuvvetli yağışlar görülecektir. Ülkenin batı bölgelerinde, yani Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de hava genellikle parçalı bulutlu ve yer yer güneşlidir. Ege kıyılarında ve Marmara'nın batısında 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar etkili olacaktır. Ayrıca Marmara ve İç Ege'nin bazı bölgelerinde sis olayı beklenmektedir.
ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)
Öğle saatlerinde yağışlı hava doğu ve iç kesimlerde devam etmektedir. Yağışlar Karadeniz'in büyük bir bölümü, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun tamamı ve Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmında yağmur şeklinde görülmektedir. Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde ise kar yağışı beklenmektedir. Akdeniz'in doğu kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunmaktadır. Ülkenin batı yarısında, özellikle Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşlidir. Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgarın etkisi bu saatlerde de sürmektedir.
AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)
Salı akşamı yağışlar doğu ve güney bölgelerde yoğunlaşarak devam etmektedir. Karadeniz'in doğu kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamı yağmur etkisi altındadır. Özellikle Giresun, Ordu, Rize civarında KUVVETLİ YAĞIŞ ve Hakkari, Şırnak çevrelerinde yine kuvvetli yağış beklenmektedir. Akdeniz kıyılarında Mersin ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Ülkenin batı ve iç bölgeleri ise genellikle parçalı bulutlu veya yağışsızdır. İç Anadolu'nun güney kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışı görülme olasılığı mevcuttur.
GECE (00:00-06:00 TSİ)
Çarşamba gecesi, yağışlı hava ağırlıklı olarak Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde etkili olmaya devam etmektedir. Giresun, Trabzon, Rize civarında kuvvetli yağış beklenmektedir. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve özellikle Kars, Ardahan, Hakkari çevrelerinde kar yağışı görülmektedir. Ülkenin büyük bir bölümü, özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de hava parçalı bulutludur, ancak bu bölgelerin geniş bir kısmında pus ve sis hadisesi etkili olacaktır. Sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi beklenmektedir.
İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçmesi, Mersin kıyılarının sağanak ve gökgürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerinde sağanak ve yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısı, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgeni iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu ilçelesi (Gazipaşa) aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın batısı ile Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat, Amasya ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçecek olup genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt-Pervari ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor.
BATMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Salı) saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pervari ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor.