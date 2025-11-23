SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları bitiyor! Kar geliyor! 6 il için kritik alarm

Türkiye, 23 Kasım 2025 Pazar gününden itibaren, sonbahar ve kış mevsimleri arasındaki en sert geçişlerden birine sahne oluyor. Güney ve Batı'da rekor kıran yüksek sıcaklıklar (Antalya 30 derece, İzmir 27 derece) hızla düşerken, ülkenin doğu kesimleri aniden bastıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki beş günlük süreçte Doğu Anadolu Bölgesi, sıcaklıkların sıfır dereceye inmesiyle tam anlamıyla kış şartlarına teslim olacak.
BATI'NIN YAĞMURLA İMTİHANI: ENERJİ VE ULAŞIM RİSKLERİ
Haftanın ilk yarısında Batı ve Güney bölgelerde görülecek kuvvetli yağışlar, özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de (Muğla ve Antalya) yaşamı olumsuz etkileyecek. Pazar ve Pazartesi günleri etkili olacak gök gürültülü sağanaklar, ani su baskınları, yıldırım düşmesi ve fırtına nedeniyle elektrik kesintilerine ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabilir. Bu esnada İç Anadolu'nun bazı bölgeleri (Ankara çevresi 20 derece üzeri) hala ılık bir hava soluyacak. Ancak asıl tehlike doğudan geliyor.
KARIN İLK SİNYALLERİ VE DONMA TEHLİKESİ: KARS'TAN VAN'A SOĞUK HAVA TAARRUZU
Soğuk hava dalgası, haftanın ortasına doğru doğu ve iç bölgelerde yoğunlaşarak sıcaklıkları hızla aşağı çekecek. Pazartesi günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Kars çevresinde sıcaklıklar 10 dereceye düşerek karla karışık yağmurun ilk sinyalleri verilecek. Çarşamba günü ise Soğuk ve yağışlı hava, ülkenin doğu kesimlerinde iyice belirginleşecek.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri kar ve karla karışık yağmurun ana etki alanı olacak. Van çevresinde termometreler sadece 2 dereceyi gösterirken, bölge erkenden kış şartlarını yaşamaya başlayacak. İç Anadolu'nun doğu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde de hava soğuyor, bu durum yüksek kesimlerde yerel kar geçişlerine zemin hazırlayabilir.
DONMA NOKTASI ALARMI: PERŞEMBE GECESİ HAYAT DURABİLİR
Kış şartları, Perşembe günü tüm yurtta sıcaklıkların genel olarak düşmesiyle zirve yapacak. Doğu Anadolu'da gündüz sıcaklıkları 10-15 derece civarında seyrederken, gece en düşük sıcaklıklar sıfır dereceye kadar inebilir. Bu durum, karla birlikte yoğun buzlanma ve zirai don riskini en üst seviyeye çıkaracak. Özellikle çiftçilerin ve ulaşım yetkililerinin bu duruma karşı hazırlıklı olması gerekiyor. İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ve Karadeniz'in iç bölgeleri de bu sert düşüşten etkilenecek.
GÖRÜŞ MESAFESİ UYARISI: SİS VE PUS TEHLİKESİ
Hafta boyunca devam edecek bir diğer önemli meteorolojik olay ise sis ve pus. Soğuk havanın etkisiyle özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun sis ve pus etkisini sürdürecek. Pazar sabahı ve takip eden günlerde kara yolu ulaşımında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zincirleme trafik kazalarına karşı sürücülerin son derece dikkatli olması, sis farlarını kullanması ve hızlarını düşürmeleri hayati önem taşıyor.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Önümüzdeki beş günlük süreçte üç büyük ilimiz farklı hava koşullarını deneyimleyecek. İzmir, Pazar günü 27 derece ile sıcak ve güneşli başlasa da, Pazar sabahı ve öğle saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek ve Pazartesi günü sıcaklık 19 dereceye düşerek yağışlı hava sürecek. İstanbul (Marmara), Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu ve yerel hafif yağışlı bir havayla yetinirken, sıcaklıklar 16-19 derece civarında seyredecek ve hafta ortasına doğru hava sakinleşecek.
Ankara ve çevresi (İç Anadolu) ise Pazar günü 20 derecenin üzerindeki ılık ve parçalı bulutlu havayı koruyacak; ancak haftanın ilerleyen günlerinde ülkenin doğusundan gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklık 15-18 derece aralığına gerileyecek ve genellikle yağışsız, parçalı bulutlu bir seyir izleyecek.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00-12:00 TSI)
Pazar sabahı, Türkiye'nin batı kıyıları şiddetli yağışın etkisi altında. Trakya, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Geri kalan tüm yurtta hava durumu ise oldukça sakin. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde pus ve sis etkili olacak. Özellikle İç ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da yer yer sisin yoğunluğu hayatı olumsuz etkileyebilir. Güneydoğu Anadolu'da ise hava genellikle az bulutlu ve güneşli başlayacak.
ÖĞLE (12:00-18:00 TSI)
Öğle saatlerinde yağışlı sistemin etki alanı biraz daha daralıyor, ancak hala kuvvetli. Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri (İzmir, Aydın, Muğla) ve Çanakkale-Balıkesir çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Yağışlı alan bu kez Marmara'nın güneyini ve iç Ege'yi de içine alıyor (Bursa, Kütahya). Ülkenin büyük bir bölümü ise parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. İç bölgelerde sabah saatlerinde görülen sis ve pus öğle vakti dağılmış durumda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava açık ve güneşli, sıcaklıklar bu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
AKŞAM (18:00-24:00 TSI)
Pazar akşamı, yağışlı hava kütlesi güneye doğru ilerliyor. Ege Bölgesi'nin güneyi ve Akdeniz Bölgesi'nin batısı (Muğla, Antalya çevreleri) şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. İç Ege, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in bazı bölümlerinde ise hafif sağanak yağışlar görülebilir. Ülkenin diğer bölgeleri (İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) genel olarak az bulutlu veya parçalı bulutlu bir havayla geceye hazırlanacak. Bu bölgelerde belirgin bir yağış beklenmiyor.
GECE (00:00-06:00 TSI)
Pazartesi'ye geçiş yaptığımız gece saatlerinde, kuvvetli yağışlar Batı Akdeniz kıyılarında etkili olmaya devam edecek. Antalya ve Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlı alan iç Ege ve Güney Marmara'nın bazı bölümlerinde (Bursa, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar) devam ediyor. Ülkenin geri kalan kısımlarında hava parçalı bulutlu ve yağışsız. Özellikle İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak, ancak belirgin bir sis veya pus haritada gösterilmiyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI
23 KASIM 2025 PAZAR
Pazar günü, Türkiye genelinde oldukça ılık ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar yüksek seyrediyor; Antalya'da 30 derece, İzmir'de 27 derece tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde (örneğin Ankara çevresi) sıcaklıklar 20 derece ve üzerinde. Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar görülme ihtimali var. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yer yer sis veya pus etkili olacak ve en düşük sıcaklıklar sıfırın altında 1 dereceye kadar düşebilecek. Genel olarak güney ve batı bölgelerde sıcak bir sonbahar günü yaşanacak.
24 KASIM 2025 PAZARTESİ
Pazartesi günü, yağışlı hava batıdan başlayarak etkisini artırıyor. Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar hakim. Özellikle İzmir 19 derece, Antalya 28 derece olarak tahmin ediliyor ve bu bölgelerdeki sıcaklıklar hala yüksek. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise hava parçalı bulutlu ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir, sıcaklıklar bu bölgede düşüşe geçiyor (örneğin Kars çevresi 10 derece). İç Anadolu'da sıcaklıklar 18-21 derece civarında ve genellikle parçalı bulutlu bir hava var. Ülkenin doğu kesimlerinde sis ve pus etkisini sürdürecek.
25 KASIM 2025 SALI
Salı günü, yağışlı sistem güneye kayarak özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yoğunlaşıyor. Antalya ve çevresinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıklar da 22 derece civarına geriliyor. Ege ve Marmara bölgelerinde ise hava daha sakin, yer yer parçalı bulutlu ve hafif yağışlı geçecek. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıklar 14-19 derece aralığında seyrediyor ve genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava soğumaya devam ediyor; karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor (örneğin Erzurum 13 derece).
26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü, soğuk hava ve yağışlar ülkenin doğu kesimlerinde daha belirgin hale geliyor. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak ve sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşecek (örneğin Van çevresi). İç Anadolu'nun doğu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde de hava soğuyor. Batı bölgelerde hava durumu biraz daha iyileşiyor; Marmara ve Ege'de genellikle parçalı bulutlu ve yerel hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akdeniz'de ise gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer devam etse de şiddeti azalmış görünüyor. İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde (örneğin Kayseri) ve Karadeniz'de yer yer pus görülebilir.
27 KASIM 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü, tüm yurtta sıcaklıklar genel olarak düşüş eğiliminde ve hava parçalı bulutlu geçecek. Yağışlar ise ülkenin batı ve güneybatı kesimlerinde yoğunlaşıyor. Batı Akdeniz ve Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara'da sıcaklıklar 16-19 derece civarında seyrederken, İç Anadolu'da 15-17 derece aralığında olacak. Doğu Anadolu'da hava oldukça soğuk; sıcaklıklar 10-15 derece civarında seyrederken, gece en düşük sıcaklıklar sıfır dereceye kadar düşebilir. Karadeniz Bölgesi'nde ise genellikle parçalı bulutlu ve yerel hafif yağışlar görülebilir.
HANGİ KENTE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞECEK?
23 KASIM 2025, PAZAR: BATIDAN GELEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ!
Pazar günü, tüm yurtta sıcaklıklar genel olarak yüksek seyrederken (özellikle Akdeniz'de 30 dereceye kadar), şiddetli yağışlar Trakya ve Ege kıyılarını hedef alıyor. Yağış haritasına (Screenshot_5.jpg) göre, Edirne'den Muğla'ya kadar olan kıyı şeridinde 5 ila 20 mm arasında yağış bekleniyor. Yağışlar çoğunlukla gök gürültülü sağanak şeklinde ve lokal olarak şiddetini artıracak. İç ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümü, gece ve sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve pus ile mücadele ederken, yağışsız ve parçalı bulutlu bir gün geçirecek.
24 KASIM 2025, PAZARTESİ: YAĞIŞ İÇ BÖLGELERE KAYIYOR!
Pazartesi günü (2.png) sıcaklıklar Batı'da birkaç derece düşse de, yağışlı sistem geniş bir alana yayılıyor. Yağış miktarı haritasına (Screenshot_6.jpg) baktığımızda, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Akdeniz'de 5 ila 20 mm arasında yağış bekleniyor. Bu yağışlar, özellikle Antalya ve Muğla çevrelerinde (Screenshot_4.jpg) gece saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacak. Ülkenin orta ve doğu kesimleri ise parçalı bulutlu bir gün geçirirken, sıcaklıklar hala yüksek seyrediyor; örneğin Gaziantep 26 derece, Ankara 21 derece tahmin ediliyor.
25 KASIM 2025, SALI: YAĞIŞ GÜNEYDOĞUYA İLERLİYOR!
Salı günü (3.png), yağışlı sistem doğuya ve güneye doğru hareket ediyor. Batı bölgelerde hava sakinleşirken, yağış miktarı haritasına (Screenshot_7.jpg) göre, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in kıyı şeridi (Mersin, Adana) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ila 20 mm arasında yağış görülecek. Özellikle Doğu Akdeniz'in kıyıları ve Güneydoğu'nun batı illerinde kuvvetli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Doğu Anadolu'da ise hava soğumaya başlıyor; Erzurum 13 derece civarında ve yer yer karla karışık yağmur görülebilir.
26 KASIM 2025, ÇARŞAMBA: DOĞUDA SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI!
Çarşamba günü (4.png), soğuk hava Doğu Anadolu'da etkisini gösteriyor ve bu durum yağışların karakterini değiştiriyor. Yağış miktarı haritasına (Screenshot_8.jpg) göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde 5 ila 20 mm yağış beklenirken, bu yağışlar Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Sıcaklıklar bu bölgelerde düşerek gündüz 4 dereceye, gece ise sıfırın altına inebilir. Batı ve İç Anadolu'da ise hava sakin, parçalı bulutlu ve çoğunlukla yağışsız geçecek. Marmara ve Ege'de sıcaklıklar 18-21 derece civarında.
27 KASIM 2025, PERŞEMBE: YAĞIŞ BATIYA GERİ DÖNÜYOR!
Perşembe günü (5.png), yağışlı hava kütlesi tekrar ülkenin batı kıyılarına yaklaşıyor. Yağış haritasına (Screenshot_9.jpg) göre, Trakya'dan başlayarak Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında 5 ila 20 mm arasında yağış bekleniyor. Bu bölgelerde hava yeniden sağanak yağışlı olacak. Ülke genelinde ise hava serinlemeye devam ediyor. İç ve Doğu bölgeler yağışsız kalırken, genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, bölgenin kuzeybatısının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Az bulutlu
KARS °C, 14°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Az bulutlu
VAN °C, 13°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu