SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları geliyor! O illerde termometreler 32 dereceyi görecek

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

30 EKİM 2025 PERŞEMBE

Perşembe günü, Türkiye genelinde hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir seyir izliyor. Ülkenin batı ve güney kıyı bölgeleri, özellikle Ege ve Akdeniz, 24 dereceyi aşan sıcaklıklarla günün en ılık bölgeleri olarak öne çıkıyor. Örneğin İzmir'de en yüksek sıcaklık 23 derece, Antalya'da ise 27 derece dolaylarında. Bu kıyı şeritlerinde yağış beklentisi düşükken, iç bölgeler ve Karadeniz'de en yüksek sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında değişecek. Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın doğusunda yer yer hafif yağmurlu veya çok bulutlu bir hava hakim olabilir. Doğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 18 derece civarında olup, bölgenin en doğu kesimlerinde hafif karla karışık yağmur veya kar yağışı ihtimali bulunuyor.