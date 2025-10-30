SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Pastırma sıcakları geliyor! O illerde termometreler 32 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 30 Ekim – 3 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan hava durumu haritaları, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden alışılmışın dışındaki sıcak hava dalgasını gözler önüne seriyor. Sonbaharın bitişine doğru ilerlerken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri adeta yaza geri dönüyor. Bu olağan dışı sıcaklıklar, hem yerel halk hem de tatil planı yapanlar için yeni gündem maddesi haline geldi.
AKDENİZ'DE ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR: PAZARTESİ GÜNÜ 32 DERECE SÜRPRİZİ
Bölge halkı ve tatilciler için sıcaklık rekorları bekleniyor. Harita verileri, Akdeniz kıyılarının bu periyotta en sıcak bölgeler olacağını net bir şekilde gösteriyor. Özellikle Antalya, Adana, Mersin gibi büyük şehirler ve çevrelerinde termometreler, 3 Kasım Pazartesi günü 32 dereceye kadar çıkarak, sonbahar sonunda alışık olmadığımız bir sıcaklık seviyesini işaret ediyor. Perşembe günü 27-30 derece bandında başlayan sıcaklıklar, hafta sonu boyunca istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam edecek ve 1 Kasım Cumartesi günü Güneydoğu Anadolu ile birlikte 31 dereceyi zorlayacak. Bu durum, plaj sezonunun beklenenden uzun sürmesi anlamına gelebilir.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SONBAHAR ILIKLIĞI HÜKÜM SÜRÜYOR
Ülkemizin kalabalık metropolleri de bu sıcak hava dalgasının etkilerini ılıman bir şekilde hissediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da sıcaklıklar güney illeri kadar aşırı olmasa da, mevsimin bu dönemine göre oldukça konforlu seviyelerde seyredecek. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar ortalama 20 ila 22 derece civarında seyrederken, İzmir'de bu değerler 24-26 dereceye kadar çıkacak. Bu durum, şehir sakinleri için açık havada aktivitelere devam etme fırsatı sunarken, Marmara ve Batı Karadeniz'de Perşembe sabahı ve Cuma gecesi görülen sis ve pus ihtimali, özellikle sabah saatlerindeki işe gidiş geliş saatlerinde trafik güvenliği açısından ekstra dikkat gerektiriyor.
HAFTA SONU TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU ÖZETİ
Türkiye genelinde hafta sonu (1-2 Kasım Cumartesi-Pazar), sıcak hava dalgasının etkisiyle yağışsız, bol güneşli ve ılık bir hava bekleniyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, sıcaklıkların 28 ila 31 derece bandında seyredeceği, adeta yazdan kalma günler yaşayacak. Ege ve Marmara'da sıcaklıklar 22 ila 26 derece aralığında olacak; Marmara'da Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı yer yer hafif pus görülebilir.
İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise gündüz sıcaklıkları ılık olsa da (20-24 derece), gece saatlerinde sıcaklıklar keskin bir düşüşle sıfır dereceye yakın seviyelere inecek, bu da don riskini koruyacak. Hafta sonu boyunca ülke genelinde ciddi bir yağış beklenmezken, yalnızca Karadeniz'in en doğu kıyılarında (Rize, Artvin çevresi) çok hafif lokal yağmur geçişleri görülebilir.
GECE SOĞUKLARI TEHLİKESİ: İKİ UÇLU HAVA DURUMU DENEYİMİ
Gündüz yaşanan bu sıcaklık artışı ve ılıman hava, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde büyük bir kontrast oluşturuyor. Bu bölgelerde termometrelerin gösterdiği ani düşüşler, hava durumu mücadelesini gözler önüne seriyor: Sıcaklık Şoku: Gündüz saatlerinde 20-25 derece civarında seyreden hava, güneş battıktan sonra hızla soğuyarak gece saatlerinde 0 ila 5 dereceye kadar düşüyor. Tarımsal Risk: Bu keskin gece soğukları, özellikle yüksek rakımlı yerlerde hafif don riski oluşturarak tarımsal faaliyetler ve erken saatlerde dışarıda bulunanlar için kritik bir uyarı niteliği taşıyor.
YAĞIŞ BEKLENTİSİ YOK: HAFTALAR SÜREN KURAKLIK DEVAM EDECEK
Yüksek sıcaklıklarla birlikte, ülkenin genelinde yağış beklentisinin düşük olması dikkat çekiyor. Yüklenen hava durumu haritalarına göre, sadece Karadeniz'in en doğu kıyıları olan Rize ve Artvin çevrelerinde hafta sonu (Cumartesi-Pazar) lokal ve çok hafif yağmur geçişleri ihtimali bulunuyor. Ülkenin büyük bir bölümünde yağışsız, bol güneşli bir hava hakim olacak. Bu durum, baraj doluluk oranları ve kuraklık endişelerini gündemde tutmaya devam ediyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
30 EKİM 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü, Türkiye genelinde hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir seyir izliyor. Ülkenin batı ve güney kıyı bölgeleri, özellikle Ege ve Akdeniz, 24 dereceyi aşan sıcaklıklarla günün en ılık bölgeleri olarak öne çıkıyor. Örneğin İzmir'de en yüksek sıcaklık 23 derece, Antalya'da ise 27 derece dolaylarında. Bu kıyı şeritlerinde yağış beklentisi düşükken, iç bölgeler ve Karadeniz'de en yüksek sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında değişecek. Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın doğusunda yer yer hafif yağmurlu veya çok bulutlu bir hava hakim olabilir. Doğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 18 derece civarında olup, bölgenin en doğu kesimlerinde hafif karla karışık yağmur veya kar yağışı ihtimali bulunuyor.
31 EKİM 2025 CUMA
Cuma günü itibarıyla, batı ve iç bölgelerde hava bir miktar serinleyerek yağışlı bir eğilime giriyor. Marmara ve Ege'de sıcaklıklar düşüyor; İstanbul'da en yüksek sıcaklık 20 derece görülürken, İç Ege ve Marmara'da yer yer yağmur bekleniyor. İç Anadolu'da hava çok bulutlu ve yer yer yağmurlu geçebilir, sıcaklıklar 18 ile 20 derece bandında seyrediyor. Doğu Anadolu'da ise hava genellikle kapalı ve sıcaklıklar 17 ile 19 derece civarında. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde hafif karla karışık yağmur veya kar yağışı ihtimali devam ederken, Akdeniz Bölgesi, Antalya'da en yüksek 27 derece ile ılık ve genellikle parçalı bulutlu kalıyor.
1 KASIM 2025 CUMARTESİ
Hafta sonunun başlangıcı olan Cumartesi günü, özellikle batı ve iç kesimlerdeki yağışlar artarak etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun büyük bir kısmında yağmurlu bir hava bekleniyor; İstanbul ve İzmir'de en yüksek sıcaklıklar 20 ile 22 derece civarında. Güney ve Güneydoğu Anadolu ise, 25 ile 29 derece aralığındaki yüksek sıcaklıklarla genellikle parçalı bulutlu ve yağışsız bir gün geçirecek. Antalya 27 derece, Adana 29 derece civarında sıcaklıklar görecek. Doğu Anadolu'da hava çok bulutlu, sıcaklıklar 17 ile 22 derece arasında değişirken, yüksek kesimlerde hafif kar/karla karışık yağmur ihtimali sürüyor.
2 KASIM 2025 PAZAR
Pazar günü, yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava durumu kendini hissettirmeye devam ediyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar Cumartesi gününe benzer şekilde 25 ile 29 derece arasında seyrediyor. Marmara'da hava parçalı bulutlu, yer yer yağmur geçişleri olabilir. İç Anadolu'da yağışlar devam ediyor ve sıcaklıklar 20 ile 22 derece civarında. Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli yağışlar görülebilirken, Doğu Anadolu'da hava çok bulutlu ve yağış ihtimali devam ediyor.
3 KASIM 2025 PAZARTESİ
Haftanın ilk günü olan Pazartesi, hava durumu genel olarak istikrarlı bir seyir izlerken, batı ve güney bölgeler ılık kalmaya devam ediyor. Akdeniz ve Güney Ege kıyıları 27 ile 32 derece aralığındaki yüksek sıcaklıklarla güneşli veya az bulutlu geçecek; özellikle Antalya ve çevresinde sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkabilir. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklıklar 17 ile 22 derece aralığında. Doğu Anadolu'da ise hava genellikle çok bulutlu ve sıcaklıklar 17 ile 25 derece civarında. Yağış ihtimali önceki günlere göre azalmış görünüyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00-12:00)
Perşembe sabah saatlerinde (06:00-12:00), Türkiye'nin büyük bir bölümünde sisli bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde "pus" (sis/hafif sis) uyarısı bulunuyor. Bu durum, sabah erken saatlerde ulaşımda aksamalara neden olabilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Akdeniz Bölgesi'nin büyük bir kısmı ise parçalı bulutlu veya az bulutlu, güneşli bir başlangıç yapıyor. Sisli bölgeler dışındaki yerlerde hava güneşli, ancak genel olarak batıdan doğuya doğru hafif bulutlanma artıyor.
ÖĞLE (12:00-18:00)
Öğle saatlerine gelindiğinde (12:00-18:00), sabahki sis ve pus büyük ölçüde dağılıyor ve yerini yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakıyor. Marmara, Ege ve Karadeniz'in iç bölgelerinde bulutluluk devam etse de, güneş kendini gösteriyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu, günün en güneşli bölgeleri olmaya devam ediyor. Bu saat diliminde yağış beklentisi bulunmamaktadır, hava genel olarak kuru ve ılık seyrediyor.
AKŞAM (18:00-24:00)
Perşembe akşamı (18:00-24:00), hava durumu tüm Türkiye'de sakinliğini koruyor. Genellikle parçalı bulutlu bir hava hakim. Marmara ve Batı Karadeniz kıyıları ile İç Ege'de bulutluluk biraz daha yoğun olabilir. Ülkenin büyük bir kısmında az bulutlu veya açık bir gökyüzü bekleniyor, bu da gece saatlerinde sıcaklıkların düşeceği anlamına geliyor. Yağış ihtimali akşam saatlerinde de oldukça düşüktür.
GECE (00:00-06:00)
Cuma gününün ilk saatlerinde (00:00-06:00), gece boyunca sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle Batı ve İç bölgelerde sis tekrar etkili olmaya başlıyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yeniden "pus"lu bir hava beklenmektedir. Bu durum, bölge genelinde görüş mesafesini düşürebilir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise az bulutlu veya parçalı bulutlu bir gece geçiriyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık