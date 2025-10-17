SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar çakılıyor kuvvetli yağışlar geliyor! Tam 5 gün sürecek...

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.