SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar çakılıyor kuvvetli yağışlar geliyor! Tam 5 gün sürecek...

Haftaya başlarken Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında 29-30 derecelere kadar çıkan hava sıcaklıkları, hafta sonundan itibaren kademeli ve kesin bir düşüş yaşayacak. Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgelerinde maksimum sıcaklıklar 21 Ekim Salı gününe kadar 20 derecenin altına inerek, bölge halkını kışlık giysilere yöneltecek.
SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR: YAZLIKLAR DOLAPLARA KALDIRILMALI
Sis ve Görüş Mesafesi Uyarısı: Cuma günü, özellikle Marmara Bölgesi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun sis (PUS/SİS) görülecek. Bu durum, karayolu ulaşımında ciddi aksamalara ve görüş mesafesinin düşmesine neden olabilir. Sürücülerin bu saatlerde dikkatli olmaları ve hızlarını azaltmaları hayati önem taşıyor.
YAĞIŞ ALARMI: BATI KARADENİZ'DE SEL RİSKİ YÜKSEK
Yağışlı sistem, Cuma akşamı Trakya'dan giriş yapmasının ardından, hafta sonu boyunca etkisini artırarak yayıldı. Pazar Gününe Dikkat: En kritik uyarı 19 Ekim Pazar günü için yapılıyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinde (Zonguldak, Bartın, Kastamonu çevresi) beklenen günlük yağış miktarının 21-50 mm aralığında olması tahmin ediliyor. Bu şiddetli yağışlar, ani sel, su baskınları, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabilir. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve tarımla uğraşanların tedbirli olması gerekiyor.
Yayılan Yağış Alanı: Yağışlar, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de başlarken; Pazartesi ve Salı günleri İç Anadolu'nun büyük bir kısmı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı ve iç kesimleri dahil olmak üzere ülkenin genelinde etkili olacak. Bu geniş alanda beklenen ortalama yağış miktarı 6-20 mm civarında seyrederek toprak doygunluğunu artıracaktır.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin en kalabalık üç metropolü olan İstanbul, Ankara ve İzmir, hafta sonundan itibaren başlayacak olan serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. İstanbul, Cuma akşamı Trakya üzerinden giriş yapacak yağışlı sistemle birlikte hafta sonunu serin ve yağmurlu geçirecek; özellikle Pazar ve Pazartesi günleri maksimum sıcaklıkların 16-17 derece bandına inmesi ve sık sık sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerindeki yoğun sis potansiyeli nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir.
Ankara ise Cuma ve Cumartesi günleri parçalı bulutlu ve 20-22 derece civarında ılıman bir hava yaşayacak olsa da, Pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek ve sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşecek; başkentlilerin yeni haftaya yağmurla başlaması öngörülüyor. İzmir, 26 derece ile en yüksek sıcaklığa sahip şehir olsa da, Cumartesi ve Pazar günleri bölgesel olarak 6-20 mm aralığında yağış alacak ve sıcaklıkları 23-25 derece seviyesine gerileyecek; Ege'de yağışların yeni haftada da aralıklarla sürmesi bekleniyor. Üç şehirde de vatandaşların serin ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olması önem taşımaktadır.
UZUN SOLUKLU ETKİ BEKLENTİSİ
Meteoroloji uzmanları, bu soğuk ve yağışlı sistemin kısa süreli bir geçiş olmadığını, sonbahar ve kış aylarına geçişin belirgin bir işareti olduğunu vurguluyor. Yağışlı havanın Salı gününden sonra etkisini yitirmesiyle bile sıcaklıkların eski seviyelerine çıkması beklenmiyor.
Vatandaşların, günlük hava durumu raporlarını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık uyarılarını takip etmeleri, sel ve fırtına riskine karşı gerekli tüm önlemleri almaları gerekmektedir. Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında denizcilik faaliyetlerinde bulunanların da kuvvetli rüzgâr ve dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları önemle duyurulur.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
17.10.2025 CUMA
Genel olarak, ülke genelinde hava güneşli ila parçalı bulutlu geçmektedir. Maksimum sıcaklıklar oldukça yüksektir; Batı ve Güneybatı'da 26 derece, Akdeniz bölgesinin bazı kısımlarında 28 derece ve Güneydoğu'da 29 dereceye kadar çıkmaktadır. İç ve Doğu Anadolu bölgeleri 19 derece ila 23 derece arasında sıcaklıklar görmektedir. Karadeniz ve Marmara bölgeleri nispeten daha serindir, çoğunlukla 20 derece ila 24 derece civarındadır. Minimum sıcaklıklar genellikle 4 derece ila 14 derece arasındadır. Özellikle Doğu'da (örneğin Kars çevresi) yerel sağanak yağış ihtimali düşüktür.
18.10.2025 CUMARTESİ
Özellikle Batı ve Karadeniz kıyılarında bulutluluk artmaktadır. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde dağınık yağmur beklenmekte olup, bu bölgelerde maksimum sıcaklıklar bir miktar düşmektedir (örneğin İstanbul 21 derece, İzmir 25 derece). İç Anadolu çoğunlukla bulutlu olup sıcaklıklar 20 derece ila 24 derece civarındadır. Güney ve Güneydoğu bölgeleri güneşli veya parçalı bulutlu olmaya devam etmekte ve sıcaklıklar yüksek seyretmektedir, bazı Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde 30 dereceye ulaşmaktadır. Minimum sıcaklıklar önceki güne benzerdir.
19.10.2025 PAZAR
Yağışlı havanın etkisi Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin çoğunu kapsayacak şekilde genişlemekte, Marmara ve Ege bölgelerinde dağınık sağanaklar devam etmektedir. Kuzeybatı'da sıcaklıklar daha da düşmekte, maksimumlar 17 derece ila 19 derece civarındadır. İç Anadolu ve Doğu bölgeleri bulutlulukta artış görse de çoğunlukla kuru kalmakta, sıcaklıklar yirmili yaşların başındadır. Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri sıcak, çoğunlukla güneşli ila parçalı bulutlu havayı korumakta, en yüksek sıcaklıklar hala yirmili yaşların ortasındadır.
20.10.2025 PAZARTESİ
Yağışlı hava devam etmekte ve Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinin daha büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Batı ve Kuzey'de maksimum sıcaklıklar nispeten serin kalmakta, genellikle 20 derecenin altındadır. Yağış İç Anadolu'nun bazı bölgelerine de girmektedir. Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri hala daha yüksek sıcaklıklar (yirmili yaşların ortası) ve çoğunlukla güneşli ila parçalı bulutlu koşullar yaşamakta, ancak bulutluluk artmaktadır. İç ve Doğu Anadolu'da yerel güneşlenme aralıkları bulunmaktadır.
21.10.2025 SALI
Yaygın yağışlı ve bulutlu hava Türkiye'nin büyük bir bölümüne hakim olmaktadır. Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yağmur beklenmekte, sıcaklıklar nispeten serin kalmakta, çoğunlukla 22 derecenin altındadır. Tipik olarak daha sıcak olan Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri bile artan bulutluluk ve bazı yerel sağanaklar görmekte, maksimum sıcaklıklar 24 derece ila 27 derece civarındadır. Genel eğilim, yağışta önemli bir artış ve dönemin başlangıcına göre ülke genelinde maksimum sıcaklıklarda yaygın bir düşüş şeklindedir.
HANGİ İLE NE KADAR YAĞMUR YAĞACAK?
18.10.2025 CUMARTESİ (00:00-23:59 TSİ):
Yağış, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Ege Bölgesi'nin kıyı ve iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç bölgeleri, Batı Karadeniz'in kıyı ve iç kesimleri ile Orta Karadeniz'in batı iç kesimlerini kapsayan geniş bir alanda beklenmektedir. Yağış miktarları bu bölgelerin büyük çoğunluğunda 6-20 mm aralığında tahmin edilmektedir. Yağışın en yoğun olduğu Batı Marmara ve Ege kıyılarından gelen sistem, İç Anadolu ve Doğu bölgelerini henüz etkilememektedir. Ülkenin orta, doğu ve güneydoğu kesimleri bu gün yağışsız geçecektir.
19.10.2025 PAZAR (00:00-23:59 TSİ):
Yağışlı alan Cumartesi gününe göre hem doğuya doğru yayılmakta hem de bazı Batı Karadeniz illerinde şiddetlenmektedir. Yağış beklenen bölgeler, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in tamamı ile Doğu Karadeniz'in kıyı şeridini kapsamaktadır. Yağış miktarı bu bölgelerin çoğunda yine 6-20 mm aralığındadır. Ancak, Batı Karadeniz'in kıyı illerinin (örneğin Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu) bazı kesimlerinde yağışın 21-50 mm aralığında daha kuvvetli olması beklenmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışsız kalmaktadır.
20.10.2025 PAZARTESİ (00:00-23:59 TSİ):
Yağışlı sistemin etki alanı daha da genişleyerek ülkenin büyük bir bölümüne yayılmaktadır. Marmara, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu illeri yağış alacaktır. Tahmini yağış miktarı, tüm bu geniş alanın büyük çoğunluğunda 6-20 mm olarak belirlenmiştir. Bu, Marmara'dan Doğu Karadeniz'e kadar uzanan bir alanda orta şiddette, yaygın yağış beklentisi olduğunu göstermektedir. Yağışın dışında kalan başlıca bölgeler Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in güney kıyılarıdır.
21.10.2025 SALI (00:00-23:59 TSİ):
Yağışlı havanın etkisinin devam ettiği ve hatta Güneydoğu Anadolu'nun batı ve iç kesimlerine doğru genişlediği görülmektedir. Yağış beklenen bölgeler, önceki günkü gibi Batı, Orta, Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünü kapsarken, bu kez yağış, Doğu Anadolu'nun güneydoğu illerine (örneğin Muş, Bitlis, Hakkari) kadar ilerlemektedir. Tahmini yağış miktarı, etkilenen tüm geniş bölgede, Güneydoğu'daki bazı kısımlar hariç, genel olarak 6-20 mm aralığında devam edecektir. Bu durum, dört günlük süreç boyunca yağışlı sistemin istikrarlı bir şekilde tüm ülkenin batı, kuzey ve orta kesimlerini etkilediğini ve Salı günü itibarıyla güneydoğuya doğru da yayıldığını göstermektedir.
BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00-12:00 TSİ):
Günün ilk saatlerinde hava durumu haritası, ülkenin büyük bir bölümünde sisin (PUS/SİS) etkili olacağını gösteriyor. Özellikle Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç ve kıyı kesimleri ile İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey bölgeleri yoğun sis altındadır. Yağış beklentisi ise Karadeniz Bölgesi'nde, Sinop ve Samsun'un çevresindeki dar bir alanda görülmektedir. Ülkenin Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı bulutlu veya az bulutlu, güneşli bir sabah beklenmektedir.
ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ):
Öğle saatlerine gelindiğinde, sabah etkili olan yaygın sis büyük ölçüde dağılıyor ve yerini artan bulutluluğa bırakıyor. Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç bölgeleri ve Karadeniz kıyı şeridinde çok bulutlu bir hava hakimiyeti görülüyor. İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı bulutluluk mevcut. Ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneşli ve açık bir hava devam etmektedir. Bu periyotta herhangi bir yağış beklentisi bulunmamaktadır.
AKŞAM (18:00-24:00 TSİ):
Akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte sis yeniden oluşmaya başlıyor. İç Ege'de (Uşak, Kütahya), Marmara'nın iç ve doğu bölgelerinde (Kocaeli, Bilecik) ve İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı çevresi) sis (SİS) etkili oluyor. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de yer yer sisli bir hava beklenmektedir. Yağışlı hava, Trakya'nın en batısından (Edirne/Kırklareli) giriş yaparak bu bölgede yerel sağanaklara neden oluyor. Ülkenin güneyi ve doğusu ise parçalı bulutlu veya az bulutlu geçmektedir.
GECE (00:00-06:00 TSİ):
Cumartesiye geçişle birlikte Batı'dan gelen yağışlı sistem etkisini artırarak tüm Batı Marmara'yı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul çevresini kapsıyor. Gece boyunca sis (PUS/SİS) İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve özellikle Karadeniz Bölgesi'nin tamamına yakınında, kıyı ve iç bölgelerde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yağışlı ve sisli havanın aksine, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık bir şekilde seyretmektedir.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık