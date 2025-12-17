SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Zemheri soğukları kapıda! Sıcaklıklar çakılacak! Tam 40 gün...

Hafta ortasında Türkiye, Zemheri öncesi sisli ve puslu bir sabaha uyandı. Sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arasında Marmara ve İç Anadolu'da görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına inerken, Akdeniz üzerinden gelen 40-60 km/sa hızındaki rüzgarlar yaklaşan sistemin habercisi niteliğinde. Öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle 18 dereceye kadar çıkan termometreler, kışın en sıcak günlerinden birini yaşatsa da bu durum uzun sürmeyecek.
PERŞEMBE VE CUMA: DONDURUCU AYAZ İÇ KESİMLERİ ESİR ALIYOR
18 Aralık Perşembe ve 19 Aralık Cuma günleri, sisli hava etkisini Karadeniz ve Ege kıyılarında sürdürmeye devam ediyor. Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları şimdiden eksi 11 ile eksi 12 derece bandına çekilerek zemheri soğuklarının provasını yapıyor. Batı illerinde puslu ve parçalı bulutlu bir hava hakimken, iç kesimlerde ayazın şiddeti artarak hissediliyor.
HAFTA SONU VE BÜYÜK DEĞİŞİM: ZEMHERİ BAŞLIYOR!
20 Aralık Cumartesi günü son kez güneşli ve ılık bir hava beklenirken, 21 Aralık Pazar günü Ege ve Batı Akdeniz üzerinden gelen gök gürültülü sağanak yağışlar sistemin giriş yaptığını kanıtlayacak. Asıl büyük kırılma ise 22 Aralık'ta yaşanacak. 40 gün sürecek olan Zemheri döneminin başlamasıyla birlikte, şu an 17-18 derece seviyelerinde olan sıcaklıklar bıçak gibi kesilerek 4-5 dereceye kadar gerileyecek.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Türkiye, 22 Aralık'ta başlayacak ve 40 gün sürecek olan kışın en sert dönemi "Zemheri"ye hazırlanırken; İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu keskin bir değişim sürecine giriyor. İstanbul'da hafta boyunca etkili olan yoğun pus ve sis tabakası yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakırken, halihazırda 17-18 derece seviyelerinde seyreden ılıman hava, Zemheri'nin başlamasıyla birlikte 4-5 dereceye kadar sert bir düşüş yaşayacak.
Ankara'da ise dondurucu gece ayazı ve sabah saatlerinde görüş mesafesini kısıtlayan yoğun sis tabakası etkisini sürdürmeye devam ederken, 22 Aralık itibarıyla sıcaklıkların daha da azalması ve kar yağışı ihtimalinin kuvvetlenmesi bekleniyor. İzmir'de ise 20 Aralık Cumartesi günü kış güneşinin etkisiyle termometreler 17 dereceyi gösterse de, 21 Aralık Pazar günü Ege üzerinden gelen gök gürültülü sağanak yağışlar ve ardından başlayacak olan dondurucu Zemheri soğukları ile sıcaklıkların tek haneli rakamlara ineceği tahmin ediliyor.
ZEMHERİ HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?
22 Aralık tarihinde başlayacak olan ve kışın en şiddetli dönemi olarak bilinen 40 günlük Zemheri süreci, harita verileri ışığında özellikle iç ve doğu kesimlerdeki illerde dondurucu etkisini şimdiden hissettirmeye başlıyor. Mevcut tahminlere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 11-12 dereceye kadar düştüğü Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan gibi iller bu soğuk hava dalgasının merkez üssü konumunda yer alırken; İç Anadolu'da Ankara, Konya, Kayseri ve Sivas gibi illerde de yoğun sis, pus ve dondurucu ayazın Zemheri ile birlikte etkisini artırması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Edirne gibi illerde 17-18 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıklar, Zemheri'nin girişiyle birlikte 4-5 dereceye kadar gerileyerek kış şartlarını en sert haliyle yaşatacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise İzmir, Aydın ve Antalya gibi kıyı illerinde 21 Aralık'taki gök gürültülü sağanak yağışların ardından sıcaklıkların tek haneli rakamlara düşmesiyle, Zemheri'nin serinletici ve fırtınalı yüzü bu bölgelerde de baskın hale gelecektir.
Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları uyarırken; tarım faaliyetleri, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve sağlık sorunlarına karşı "kış hazırlıklarınızı tamamlayın" çağrısında bulunuyor. Zemheri ile birlikte kar yağışlarının da yurdun büyük bir bölümünde etkili olması bekleniyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
Haftanın ortasında Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve yer yer sisli bir hava hakim görünüyor. Marmara ve Ege bölgelerinde puslu bir hava görülürken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde sis etkisini hissettiriyor. Sıcaklıklar kıyı bölgelerde mevsim normallerinde seyrederken, iç ve doğu kesimlerde gece sıcaklıkları sıfırın altında 12 dereceye kadar düşerek sert bir soğuk oluşturuyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünde hafif yağış geçişleri gözlemleniyor.
18 ARALIK 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü sisli ve puslu hava etkisini artırarak devam ediyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun genelinde yoğun pus ve sis tabakası görülmekte. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar 10-15 derece civarında seyrederken, Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar devam ediyor ve gece sıcaklıkları eksi 11 derece dolaylarında kalıyor. Güney kıyılarında ise güneşli bir hava hakim, Antalya çevresinde sıcaklık 20 derece seviyelerine ulaşıyor.
19 ARALIK 2025 CUMA
Cuma günü haritasına baktığımızda, sisli havanın Marmara ve İç Ege'de yoğunluğunu koruduğunu görüyoruz. Karadeniz kıyılarında güneş daha fazla yüzünü göstermeye başlarken, Doğu Anadolu'da soğuk hava dalgası kırılmış değil. İç Anadolu'da ise puslu hava yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakmaya başlıyor. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki günle benzer seviyelerde seyrediyor; batıda ılıman, doğuda ise oldukça soğuk bir atmosfer hakim.
20 ARALIK 2025 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde Türkiye genelinde daha güneşli ve az bulutlu bir hava görülüyor. Batı bölgelerde sis ve pus etkisini büyük oranda kaybederken, sıcaklıklar Ege kıyılarında 14-17 derece, Akdeniz kıyılarında ise 18-21 derece bandında ilerliyor. İç kesimlerde gece ayazı devam etse de gündüz sıcaklıkları 10 derece civarına kadar yükseliyor. Doğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte dondurucu gece sıcaklıkları varlığını sürdürüyor.
21 ARALIK 2025 PAZAR
Haftanın son gününde hava durumunda önemli bir değişim göze çarpıyor. Ege ve Batı Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem, kıyı şeridinde gök gürültülü sağanak yağışlara neden oluyor. Muğla, Antalya ve Aydın çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, iç kesimlerde hava parçalı bulutluya dönüyor. Ülke genelinde sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş gözlenirken, yağışlı havanın batıdan itibaren yurdu etkisi altına almaya başladığı anlaşılıyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH 06:00 - 12:00
Güne başlarken Türkiye'nin geniş bir kesiminde sis ve pus etkili olmaktadır. Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege'nin iç kısımlarında görüş mesafesini düşüren bu hava olayları hakimken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzü görülmektedir. Dikkat çeken en önemli detay ise Akdeniz Bölgesi'nde, özellikle Antalya ve Mersin açıklarına doğru esen 40-60 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgarlardır.
ÖĞLE 12:00 - 18:00
Öğle saatlerinden itibaren sabah saatlerinde görülen yoğun pus ve sis tabakası dağılarak yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakmaktadır. Ülke genelinde yağış beklenmezken, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmektedir. Hem batı hem de doğu bölgelerinde gökyüzünün açılmasıyla daha berrak bir atmosfer hakim olmaya başlamıştır.
AKŞAM 18:00 - 24:00
Günün ilerleyen saatlerinde hava durumundaki sakin seyir devam etmektedir. Tüm bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakimdir. Gün boyu etkili olan güneşli hava yerini açık bir geceye bırakırken, sıcaklıkların güneşin batışıyla beraber özellikle iç ve doğu kesimlerde hızla düşmeye başladığı tahmin edilmektedir. Rüzgarın etkisi de öğle saatlerine nazaran azalmış görünmektedir.
GECE 00:00 - 06:00
Gece yarısından sonra atmosferin soğumasıyla birlikte pus ve sis oluşumu yeniden etkisini göstermeye başlamaktadır. İç Anadolu, Marmara'nın güneyi ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde yoğun pus ve yer yer sis tabakaları görülmektedir. Kıyı Ege ve Karadeniz bölgelerinde ise parçalı bulutlu gökyüzü hakimiyetini sürdürürken, sabahın ilk ışıklarına kadar iç kesimlerde dondurucu soğuklar ve kısıtlı görüş mesafesi etkili olmaya devam edecektir.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor. BURSA °C, 14°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu