SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı! Zemheri soğukları kapıda! Sıcaklıklar çakılacak! Tam 40 gün...

ZEMHERİ HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

22 Aralık tarihinde başlayacak olan ve kışın en şiddetli dönemi olarak bilinen 40 günlük Zemheri süreci, harita verileri ışığında özellikle iç ve doğu kesimlerdeki illerde dondurucu etkisini şimdiden hissettirmeye başlıyor. Mevcut tahminlere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 11-12 dereceye kadar düştüğü Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan gibi iller bu soğuk hava dalgasının merkez üssü konumunda yer alırken; İç Anadolu'da Ankara, Konya, Kayseri ve Sivas gibi illerde de yoğun sis, pus ve dondurucu ayazın Zemheri ile birlikte etkisini artırması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Edirne gibi illerde 17-18 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıklar, Zemheri'nin girişiyle birlikte 4-5 dereceye kadar gerileyerek kış şartlarını en sert haliyle yaşatacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise İzmir, Aydın ve Antalya gibi kıyı illerinde 21 Aralık'taki gök gürültülü sağanak yağışların ardından sıcaklıkların tek haneli rakamlara düşmesiyle, Zemheri'nin serinletici ve fırtınalı yüzü bu bölgelerde de baskın hale gelecektir.