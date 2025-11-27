SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı:34 ilde fırtına ve sağanak yağış alarmı! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye önümüzdeki beş gün boyunca farklı hava sistemlerinin etkisi altında kalacak. Özellikle yurdun batı kıyıları şiddetli rüzgar ve yağışlarla mücadele ederken, iç ve doğu bölgelerde yoğun sis ve pus görüş mesafesini düşürecek. Hafta sonu ise soğuk hava dalgasıyla birlikte Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.
KRİTİK UYARI: EGE VE AKDENİZ KIYILARINDA FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ
27 Kasım Perşembe günü itibarıyla Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında hava koşulları sertleşiyor. Çanakkale'den başlayıp Muğla'ya kadar uzanan kıyı şeridinde rüzgarın hızı saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacak. Bu kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Perşembe ve Cuma geceleri boyunca, İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla ve özellikle Antalya'nın batı kıyıları başta olmak üzere, bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması büyük önem taşıyor.
İÇ ANADOLU VE DOĞU'DA YOĞUN SİS TEHLİKESİ!
Batıdaki fırtınanın aksine, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus bekleniyor. Bu durum özellikle karayolu ulaşımında tehlike yaratıyor.
Sürücülerin, başta Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Doğu Anadolu illeri olmak üzere, görüş mesafesinin ciddi ölçüde düştüğü bu bölgelerde hızlarını düşürmeleri ve trafik kurallarına azami dikkat göstermeleri gerekiyor. Sis ve pusun, günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
HAFTA SONU SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI KAPIDA!
30 Kasım Pazar gününden itibaren yağışlı sistem tüm yurt genelinde etkili olacak ve sıcaklıklar düşüşe geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin büyük bir kısmında sağanak yağışlar bekleniyor.
Haftanın son günleri ise Doğu Anadolu için kar alarmı anlamına geliyor. 1 Aralık Pazartesi günü itibarıyla soğuk hava dalgasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı daha da yaygınlaşacak. Erzurum ve Kars gibi illerde hava sıcaklıkları tek haneli, hatta 4 derece civarında seyredecek. Vatandaşların don, buzlanma ve soğuk havaya karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul genel olarak Perşembe gününe parçalı bulutlu ve yer yer güneşli başlarken, Cuma günü hafif yağış geçişleri yaşanabilir. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar düşecek ve Pazar günü itibarıyla yağışlar Marmara bölgesinde etkisini artıracak. İzmir ise Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren şiddetli hava koşullarıyla karşılaşacak; saatte 40-60 kilometreye varan kuvvetli rüzgarlar eşliğinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlı ve rüzgarlı hava durumu Cuma günü de etkisini sürdürecek.
Ankara ve çevresi ise Perşembe ve Cuma sabah saatlerinde yoğun sis ve pus tehlikesi altında olacak, bu durum görüş mesafesini düşürerek ulaşımı zorlaştırabilir. Sis kalktıktan sonra parçalı bulutlu bir hava hakim olacak; ancak Pazar gününden itibaren sıcaklıklar düşerek hafif yağış geçişleri başlayacak. Üç büyük ilde de sıcaklıkların hafta sonuna doğru genel olarak azalarak mevsim normallerine yaklaşması beklenmektedir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU PAYLAŞTI!
27 KASIM 2025 PERŞEMBE
Güneydoğu Anadolu, Ege'nin güney ve batı kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olurken, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar yurdun batı ve güney bölgelerinde 20 derece ve üzerinde, iç ve doğu kesimlerde ise 15-20 derece civarında olacak. Örneğin, Antalya'da en yüksek sıcaklık 25 derece, İstanbul'da 19 derece, Ankara'da 17 derece ve Erzurum'da 10 derece civarında.
28 KASIM 2025 CUMA
Yurdun batı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar ve Marmara'nın batısında hafif yağmurlar devam ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışlar yoğunlaşabilir. İç kesimlerdeki sis ve pus etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde pus devam ederken, hava genellikle parçalı bulutlu. Sıcaklıklar bir önceki güne göre genel olarak birkaç derece düşüş gösteriyor. Örneğin İzmir'de 20 derece, Adana'da 21 derece, Kayseri'de 17 derece ve Kars'ta 11 derece civarında.
29 KASIM 2025 CUMARTESİ
Yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışlar çoğunlukla batı ve güney kesimlerde, özellikle Ege ve Akdeniz'in iç bölgelerinde sağanak yağış şeklinde devam ediyor. İç Anadolu'nun batısı, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer hafif yağmurlar görülebilir. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar iç bölgelerde 15 derece civarında seyrederken, güney kıyılarında 20-25 derece civarında kalmaya devam edecek.
30 KASIM 2025 PAZAR
Tüm yurtta hava durumu daha hareketli hale geliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin büyük bir kısmında sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklıklar genel olarak düşüyor; örneğin Ankara'da 12 derece, Diyarbakır'da 15 derece ve Sivas'ta 12 derece civarında olacak. Doğu bölgelerde en düşük sıcaklıklar eksi değerlere inebilir.
1 ARALIK 2025 PAZARTESİ
Hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş ve yağışların karakterinde değişiklik gözlemleniyor. Marmara'nın bir kısmı, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da hafif yağmur beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı daha yaygın hale geliyor. Batı ve güney kıyılarında ise yer yer sağanak yağışlar sürecek. Hava, yurdun büyük bir kısmında parçalı bulutlu. Özellikle Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 10 derecenin altına düşüyor ve Erzurum'da en yüksek sıcaklık 4 derece, Kars'ta 8 derece civarında bekleniyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL
SABAH (06:00-12:00 TSİ)
Sabah saatlerinde yurdun büyük bir bölümünde sis ve pus etkili olacak. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. Batı ve Güneybatı kesimlerde hava daha hareketli. Çanakkale ve Ege kıyıları boyunca şiddetli rüzgarlar (40-60 km/saat) bekleniyor. İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgeler genellikle parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak.
ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)
Öğle saatlerine doğru sis ve pusun etkisi iç bölgelerde azalmaya başlarken, batıdaki şiddetli hava koşulları devam ediyor. Çanakkale'den Muğla'ya kadar uzanan Ege kıyı şeridinde rüzgarın şiddeti 40-60 km/saat seviyesinde kalmaya devam edecek. İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyılarında yine gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara'nın Trakya kesimi ve Batı Karadeniz'in kıyı bölgeleri de hafif yağış alabilir. Yurdun geri kalanı (İç Anadolu'nun büyük kısmı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz) genellikle parçalı bulutlu ve güneşli geçecek.
AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)
Akşam saatlerinde yağışlı sistem biraz daha doğuya ve güneye kayıyor. Çanakkale çevresindeki gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken, Ege kıyılarında şiddetli rüzgarın etkisi sürecek. Yağışlar Muğla, Antalya kıyıları ve Isparta çevresinde yoğunlaşıyor. Yağışlı hava dalgası Marmara'nın doğusuna ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerine doğru ilerliyor. İç Anadolu'nun batısında bulutlanma artıyor. Sis ve pus, özellikle iç ve doğu bölgelerde, gece saatlerine girerken yeniden görülmeye başlayabilir.
GECE (00:00-06:00 TSİ)
Cuma gününün ilk saatlerinde, yurdun büyük bir bölümü yeniden sis ve pus altına giriyor. İç Anadolu'nun tamamı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yoğun sis ve pus bekleniyor. Batı kıyılarında ise hava fırtınalı ve yağışlı. Çanakkale ve Ege kıyıları boyunca şiddetli rüzgar (40-60 km/saat) ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Özellikle Muğla ve Antalya'nın batı kıyılarında yağış etkisini sürdürecek.
HANGİ KENTE NE KADAR YAĞMUR YAĞACAK?
27 KASIM 2025 PERŞEMBE: BATI KIYILARINDA YAĞIŞ BAŞLIYOR
Perşembe günü yağışlar, yurdun batı ve güneybatı kıyılarında etkili olmaya başlıyor. Trakya'nın batı kesimlerinde (Kırklareli), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla) ve Batı Akdeniz'in iç bölgeleri ile kıyılarında (Antalya, Isparta çevresi) 5 ila 20 mm arasında değişen orta kuvvette yağışlar bekleniyor. Ülkenin büyük bir bölümünde, özellikle İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde ise 5 mm'nin altında, yani hafif veya hiç yağış görülmeyecek.
28 KASIM 2025 CUMA: KIYI EGE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ ALARMI
Cuma günü yağış sistemi, özellikle Ege Denizi kıyılarında şiddetini artırıyor. İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer 20 ila 50 mm aralığında değişen kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum su baskını riskini yükseltebilir. Aynı zamanda Marmara Bölgesi'nin tamamına yakını, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz (Antalya ve çevresi) ve Marmara Denizi çevresindeki illerde (İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa) 5 ila 20 mm arasında orta kuvvette yağışlar görülecek. Yağışlı hava Karadeniz'in batı kıyılarına da ulaşmış olacak.
29 KASIM 2025 CUMARTESİ: YAĞIŞLAR YURT GENELİNDE YAYILIYOR
Hafta sonu başlangıcında yağışlı hava, yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alıyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde (Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya) 5 ila 20 mm arasında orta kuvvette yağışlar bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri de bu yağış sistemine dahil oluyor. Yağış miktarı önceki güne göre Ege'de hafiflemiş olsa da, ülkenin neredeyse yarısında yaygın yağışlar görülmesi bekleniyor.
30 KASIM 2025 PAZAR: YAĞIŞ MERKEZİ DOĞUYA KAYIYOR
Pazar günü yağış alanı daha da genişleyerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümüne ulaşıyor. 5 ila 20 mm yağış beklenen bölgeler arasında tüm Karadeniz şeridi, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri (Kayseri, Sivas, Nevşehir) ile Doğu Anadolu'nun kuzey illeri bulunuyor. Yağışlı hava dalgası batıdan uzaklaşırken, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı da dahil olmak üzere ülkenin büyük bir kısmı orta kuvvette yağış alacak.
01 ARALIK 2025 PAZARTESİ: YAĞIŞLAR DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA YOĞUNLAŞIYOR
Hafta başı itibarıyla yağış sistemi yurdu terk etmeye başlıyor ve ağırlıklı olarak doğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Pazartesi günü 5 ila 20 mm yağış beklenen bölgeler; Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin) ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir kısmı (Erzurum, Kars, Van, Elazığ, Bingöl, Muş) ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu illeri (Şırnak, Hakkari) olarak öne çıkıyor. Yurdun batı ve iç kesimleri ise yağışsız veya çok az yağışlı bir güne uyanarak bu yağışlı periyodu sonlandırıyor.
İL İL HAVA DURUMU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu ve açık, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık