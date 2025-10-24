SON DAKİKA: Meteoroloji ve Valilik saat verdi! İstanbul için ’sarı’ kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve ilgili valiliklerden yapılan peş peşe uyarılar, Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinin 24 Ekim Cuma gününden başlayarak 25 Ekim Cumartesi sabahına kadar sürecek sert bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini gösteriyor.
BATI VE KUZEY'DE 30 SAATTE OLAĞANÜSTÜ HAVA OLAYLARI BEKLENİYOR
Özellikle Marmara, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'de ani sel, su baskını, fırtına ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların can ve mal güvenliği için kritik saatlere dikkat etmesi gerekiyor.
CUMA GÜNÜ KRİTİK UYARISI: FIRTINA VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BAŞLIYOR
Yağışlı sistem, Cuma sabah saatlerinde öncelikle Trakya (Edirne, Kırklareli), Çanakkale ve Ege kıyılarını (İzmir, Aydın, Muğla) hedef alıyor. Bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, güneybatı yönlü kuvvetli rüzgarın hızı 40 ila 60 km/saat aralığına ulaşarak fırtına etkisini gösterecek. Öğle saatlerinde yağışlar Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Batı Karadeniz'e doğru yayılacak. Bu saatlerde özellikle deniz trafiği ve köprü geçişlerinde fırtına kaynaklı aksaklıklar yaşanabilir.
Meteorolojiden İstanbul'a sarı kodlu uyarı❗️— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 23, 2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre;
⛈️ Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra "İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan" itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta… pic.twitter.com/bsLkEGjmhe
İSTANBUL İÇİN SARI ALARM: AKŞAM VE GECEYE DİKKAT!
İstanbul için en kritik zaman dilimi Cuma akşam ve gece saatleri (18:00 - 00:00) olarak belirlendi. Öğleden sonra başlayacak yağışlar, akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli sağanak şeklinde şiddetlenecek. AKOM ve Valilik, vatandaşları ani sel, su baskını ve alt geçitlerde su birikintileri riskine karşı uyararak zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
CUMARTESİ SABAHA KARŞI YAĞIŞ KARADENİZ'İ VURACAK
Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saatlerinde, kuvvetli yağışın odağı Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları olacak. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece yarısından itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde de sel ve su baskınlarına karşı yüksek teyakkuz hali devam edecek.
DOĞU'DA HAVA SOĞUYOR: KARLA KARIŞIK YAĞMUR!
Öte yandan, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava sıcaklıkları hızla düşüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan, Erzurum) karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı görülecektir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK ?
Hafta sonu boyunca Türkiye genelinde hava durumu iki farklı tablo çizecek. Cumartesi (25 Ekim) günü, Cuma gününden devralınan yağışlı sistem etkisini sürdürecek, özellikle İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yer yer sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Ege'deki kuvvetli yağışlar hafifleyerek devam edecek.
Pazar (26 Ekim) günü ise yağışlar kuzey ve doğu bölgelerinde (özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu) yoğunlaşırken, ülkenin büyük bir bölümü, özellikle Batı ve Güney Ege kıyıları, parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir havaya kavuşacak. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne göre az bir düşüş göstererek mevsim normallerinde seyredecek; örneğin Ankara'da 21 derece, İstanbul'da 20 derece civarında bir sıcaklık beklenirken, Akdeniz Bölgesi'nde hala 27 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar görülecektir. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecektir.
AKDENİZ'DE SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ GÖRECEK!
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu: Hafta sonu boyunca sıcaklıklar 28 ila 30 derece civarında seyrederek mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek. Hava çoğunlukla parçalı bulutlu olacak. Ankara ve İç Anadolu: Başkent Ankara'da parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar 22 derece civarında seyredecek, kayda değer bir yağış beklenmiyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği için güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi ve özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
24.10.2025 CUMA
Cuma günü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimdir. Kıyı Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in batı kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar görülmektedir. Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde de yer yer yağmur beklenmektedir. Sıcaklıklar özellikle Güneydoğu Anadolu'da 27 dereceye kadar, Akdeniz Bölgesi'nde 30 dereceye kadar çıkarken, doğu bölgelerinde daha serindir. Gece sıcaklıkları genel olarak 10 derece ve üzerindedir. İstanbul'da 22'ye 15, Ankara'da 22'ye 10, İzmir'de ise 24'e 16 derece civarında seyreden sıcaklıklar beklenmektedir.
25.10.2025 CUMARTESİ
Cumartesi günü, yağışlı hava daha geniş bir alana yayılmaktadır. Özellikle İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz'in büyük bir kısmı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sağanak yağışlar görülmektedir. Batı ve Orta Ege'de de kısa süreli yağışlar beklenmektedir. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne göre az bir düşüş gösterirken, Antalya ve çevresinde hala 26 dereceye ulaşmaktadır. Gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Özellikle Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sıcaklıklar 20 derecenin altına düşmektedir.
26.10.2025 PAZAR
Pazar günü, Türkiye'nin büyük bir bölümünde serin ve yağışlı bir hava etkili olmaktadır. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun geniş bir kısmında yağışlar yoğunlaşmaktadır. Batı ve Güney Ege kıyılarında ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava görülmektedir. Sıcaklıklar genel olarak düşüş eğilimindedir. Doğu Anadolu'da gündüz sıcaklıkları 15 derece civarına kadar inerken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı yerlerinde 27 dereceye kadar çıkabilmektedir. Başkent Ankara'da 21'e 10 derece civarında bir sıcaklık beklenmektedir.
27.10.2025 PAZARTESİ
Pazartesi günü, yağışlar ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde etkisini sürdürmektedir. Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlar devam ederken, ülkenin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hakim olmaya başlamaktadır. Sıcaklıklar batı bölgelerinde bir miktar artarak mevsim normallerine yaklaşmaktadır. Ege ve Akdeniz kıyılarında 27 derece ve üzeri sıcaklıklar görülmektedir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde de sıcaklıklar 22-25 derece civarındadır.
28.10.2025 SALI
Salı günü, Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Yağışlar yalnızca Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak devam etmektedir. Ülkenin büyük bir çoğunluğunda güneş yüzünü göstermekte ve sıcaklıklar yükselme eğilimine girmektedir. Batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar 28-29 dereceye kadar ulaşmaktadır. İç Anadolu'da sıcaklıklar 23-24 derece civarındayken, gece sıcaklıkları doğu bölgelerinde tek haneli değerlere düşmeye devam etmektedir. Genel olarak Salı günü, hafta sonu yaşanan serinlemenin ardından daha ılık ve açık bir hava beklenmektedir.
HANGİ İLE NE KADAR YAĞIŞ DÜŞECEK?
24 EKİM 2025 CUMA
Beklenen yağışlar Türkiye'nin batı, kuzey ve doğu bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Trakya, Marmara'nın büyük bir kısmı (İstanbul, Kocaeli, Sakarya dahil), Ege ve Akdeniz'in batı kıyıları genel olarak 5-20 mm aralığında yağış alması bekleniyor. Marmara'nın kuzeybatısı (Kırklareli civarı) ile Sakarya ve Kocaeli çevreleri ise daha yüksek olan 21-50 mm aralığında yağış alabilir. Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve orta kısımları ile Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğu bölgelerinde de 5-20 mm civarında yağışlar öngörülmektedir. İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu genel olarak bu haritada yağışsız görünmektedir.
,
25 EKİM 2025 CUMARTESİ
Yağışlı alanlar batı ve kuzey bölgelerde devam etmektedir. Trakya'nın batısı, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri (Kocaeli, Sakarya, Bolu civarı) yoğun yağış almayı sürdürecektir. Özellikle Kocaeli-Sakarya-Bolu hattında yağış miktarı 21-50 mm aralığında beklenmektedir. Ege ve Akdeniz'in kıyı bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Karadeniz'in büyük bir kısmı 5-20 mm aralığında yağış alabilir. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu illerinde (Kars, Ardahan, Iğdır) de 5-20 mm yağış beklenmektedir. Ülkenin orta ve güneydoğu kesimleri genel olarak yağışsız kalacaktır.
26 EKİM 2025 PAZAR
Yağışlı hava kuzey ve doğu bölgelerine kaymaktadır. Batı ve İç Anadolu'nun büyük bir kısmı yağışsız görünmektedir. Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun kuzeydoğu köşesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakını yağışlıdır. Özellikle Rize ve Ardahan çevrelerinde yağış miktarı 21-50 mm olarak tahmin edilirken, Karadeniz'in geri kalanı ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü 5-20 mm aralığında yağış alacaktır.
27 EKİM 2025 PAZARTESİ
Yağışlı hava etkisini büyük ölçüde kaybetmektedir. Haritada sadece Trakya'nın kuzeybatı kıyılarına (Kırklareli-Edirne civarı) sınırlı olarak 5-20 mm aralığında yağış görülmektedir. Ülkenin geri kalanında yağış beklenmemektedir.
28 EKİM 2025 SALI
Yağışlı alanların yeniden batı ve kuzey bölgelerde kısmen etkili olmaya başladığı gözlemlenmektedir. Marmara'nın batı ve doğu kıyıları (İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri) ile Karadeniz'in batı ve orta kesimleri (Kastamonu, Çorum civarı) 5-20 mm aralığında yağış alabilir. Ege'nin güneybatısı ve Akdeniz'in batı kıyıları da (Muğla, Burdur, Antalya) 5-20 mm yağış beklenen yerler arasındadır. Ülkenin orta ve doğu bölgelerinde ise yağış beklenmemektedir.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH 06:00-12:00
Cuma sabah saatlerinde, Trakya (Edirne, Kırklareli), Çanakkale ve Ege'nin batı kıyılarında (İzmir, Aydın, Muğla) gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu bölgelerde rüzgarın güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir. Yağışlar ayrıca Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde de yer yer görülmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı (Ardahan, Kars) beklenmektedir. Ülkenin orta ve güneydoğu kesimleri ise genellikle parçalı bulutludur.
ÖĞLE 12:00-18:00
Öğle saatlerinde yağışlı sistem etkisini sürdürmektedir. Trakya (Kırklareli, Tekirdağ) ve Çanakkale çevresinde kuvvetli rüzgarlarla birlikte yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir ve bu bölgelerde rüzgar hızı 40-60 km/saati bulmaktadır. Ege'nin batı kıyılarında (İzmir, Aydın, Muğla) da yağışlar sürmektedir. Yağışlı alan Karadeniz'in batı ve orta kesimlerine (Kastamonu, Sinop, Samsun) doğru genişlemektedir. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Ardahan, Kars, Erzurum) karla karışık yağmur ve kar yağışı devam ederken, diğer bölgeler çoğunlukla parçalı bulutludur.
AKŞAM 18:00-24:00
Akşam saatlerinde, kuvvetli rüzgar ve yağışlar Marmara Denizi'ne yakın yerlerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova) ve Kuzey Ege kıyılarında (İzmir, Manisa) etkili olmaktadır, rüzgar hızı 30-60 km/saat civarındadır. Gök gürültülü sağanak yağışlar bu bölgelerin yanı sıra Akdeniz kıyı şeridinde (Antalya, Mersin, Adana) devam etmektedir. Batı Karadeniz'deki yağışlar zayıflarken, Doğu Anadolu'nun doğusundaki (Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş) yağışlı hava alanı güneye ve batıya doğru kayarak yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde sürmektedir. Ülke genelinin iç ve güneydoğu kesimleri genellikle parçalı bulutlu bir havaya sahiptir.
GECE 00:00-06:00
Cumartesi gecesine girerken, yağışlı sistem Karadeniz'in batı ve orta kıyılarına (Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Sinop) ve Marmara'nın doğusuna (Kocaeli, Sakarya, Düzce) kayarak burada kuvvetli yağış şeklinde etkili olmaya başlamaktadır. Ege'nin güneybatı kıyıları (İzmir'in güneyi, Aydın, Muğla) ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. İç ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında parçalı bulutlu veya bulutlu bir hava beklenirken, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı görülmektedir. Rüzgarla ilgili kuvvetli uyarısı haritada yer almamaktadır.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il genelin de kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Eskişehir çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı bulutlu