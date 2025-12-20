SON DAKİKA: Meteoroloji’den 14 il için kar uyarısı! 40 günlük kara kış kapıda: Zemheri başlıyor! İstanbul için tarih verildi

22 Aralık'ta başlayacak olan Zemheri dönemi, tam 40 gün boyunca etkisini sürdürecek. Uzmanlar, bu dönemde hava sıcaklıklarında yaşanacak ani dalgalanmalara karşı vatandaşları uyarıyor.
ZEMHERİ NEDİR VE KAÇ GÜN SÜRECEK?
Haftanın ilk günlerinde 17-18 dereceyi bulan termometrelerin, soğuk hava dalgasının girişiyle birlikte hızla 4 derece ve 5 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Bu ani düşüşün, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği belirtiliyor.
BÖLGE BÖLGE YENİ HAVA DURUMU RAPORU
Hafta sonundan itibaren batıdan giriş yapacak olan yağışlı sistem, adım adım tüm yurda yayılacak. Paylaşılan son tahmin haritalarına göre; 21 Aralık Pazar günü Kıyı Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağışlar görülürken, 22 Aralık'tan itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları etkili olmaya başlayacak. Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar hattında sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, Erzurum ve Kars gibi doğu illerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 12 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
20 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan yeni hava sistemiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu dramatik bir değişim sürecine giriyor. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıklar 13-14 derece seviyelerinde seyrederken, 22 Aralık Pazartesi günü Zemheri'nin başlamasıyla sıcaklıkların hızla 4-5 derece seviyelerine düşmesi ve yağmurun etkili olması bekleniyor.
Ankara'da hafta sonu görülen puslu hava yerini dondurucu soğuklara bırakacak ve Pazartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı kenti etkisi altına alacak. İzmir'de 21 Aralık Pazar günü beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların ardından Zemheri ile birlikte Ege'nin ılıman havası kırılarak 17-18 derece olan sıcaklıklar yerini tek haneli rakamlara ve hissedilir derecede soğuk bir kış havasına bırakacak.
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
22 Aralık'ta başlayacak olan ve 40 gün sürecek Zemheri dönemiyle birlikte dondurucu soğuklar yurdu etkisi altına alırken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde gece sıcaklıklarının eksi 12 derece ve altına düşmesiyle kuvvetli kar yağışlarının kalıcı bir örtü oluşturması; İç Anadolu'da ise sıcaklıkların 17-18 derecelerden tek haneli rakamlara sert düşüşüyle Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Çankırı başta olmak üzere Başkent Ankara'nın yüksek kesimlerinde, Bolu çevresinde ve Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in yüksek kesimleri olan Adıyaman, Elazığ, Tunceli hattı ile Toroslar'da yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken; İstanbul ve İzmir gibi kıyı illerinde yağışların genellikle yağmur şeklinde görüleceği, ancak iç ve yüksek bölgelerdeki vatandaşların buzlanma ve ulaşım aksamalarına karşı bu 40 günlük "karakış" süresince tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: TEDBİRİNİZİ ALIN!
Zemheri'nin başlamasıyla birlikte sadece soğuk hava değil, aynı zamanda yoğun sis, pus ve buzlanma olayları da günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Özellikle sürücülerin sabah saatlerinde oluşacak gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları öneriliyor. 30 Ocak tarihine kadar sürecek olan bu 40 günlük "karakış" sürecinde, kış hazırlıklarını tamamlamayan vatandaşların acilen önlem alması gerektiği vurgulanıyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
20 ARALIK CUMARTESİ
Haftanın ilk tahmin gününde Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise dondurucu soğuklar etkisini hissettiriyor; özellikle Erzurum ve Kars dolaylarında gece sıcaklıkları eksi 12 dereceye kadar düşüyor. Güney Ege kıyılarında hafif yağış geçişleri görülürken, batı bölgelerinde sıcaklıklar yer yer 16-20 derece bandına ulaşıyor.
21 ARALIK PAZAR
Haftanın ikinci gününde yağışlı sistem batıdan ülkeye giriş yapmaya başlıyor. Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bulutluluk oranı artarken, Doğu Anadolu'da az bulutlu ancak çok soğuk hava devam ediyor. Antalya ve çevresinde sıcaklıklar 17-21 derece seviyelerinde seyrediyor ancak sağanak yağış uyarısı dikkat çekiyor.
22 ARALIK PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde yağışlı hava etkisini iyice artırarak iç bölgelere doğru yayılıyor. Marmara, Ege ve Karadeniz'in batı kıyılarında yağmur görülürken, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde (Ankara, Eskişehir, Kayseri hattı) karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başlıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ise hala parçalı bulutlu ve güneşli olsa da, batıdan gelen bu soğuk ve yağışlı dalganın hazırlığı içerisinde görünüyor.
23 ARALIK SALI
Salı günü itibarıyla yağışlı sistem tüm Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Ülkenin batı ve güney kıyılarında kuvvetli sağanak yağışlar görülürken, iç kesimlerde kar yağışı daha geniş bir alana yayılıyor. Ankara, Çankırı ve Bolu çevrelerinde kar yağışı sürerken, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yağmur etkisini göstermeye başlıyor. Doğu Anadolu'nun en doğusunda ise hala parçalı bulutlu bir hava hakim olsa da sıcaklıklar düşük seyretmeye devam ediyor.
24 ARALIK ÇARŞAMBA
Tahminlerin son gününde yağışlı hava kütlesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyine doğru kayıyor. Marmara ve Ege bölgelerinde yağışlar hafifleyerek yerini çok bulutlu bir havaya bırakırken, Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlar devam ediyor. İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur geçişleri görülüyor. Genel olarak sıcaklıklar, haftanın ilk günlerine kıyasla birkaç derece düşüş göstererek kış etkisini iyice hissettiriyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00 - 12:00)
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim. Ancak iç kesimlerde ve doğuda sabah saatlerinde yoğun bir sis tabakası gözlemleniyor; özellikle Eskişehir, Konya, Kayseri, Erzurum ve Van çevrelerinde sis görüş mesafesini kısıtlıyor. Ege kıyıları ve Marmara bölgesinde hava daha açık başlarken, Kırklareli civarında hafif yağış geçişleri sabah saatlerinde kendini gösteriyor.
ÖĞLE (12:00 - 18:00)
Öğle saatlerinden itibaren sisin iç bölgelerde dağıldığı ve tüm yurdun parçalı az bulutlu, güneşli bir havanın etkisine girdiği görülüyor. Bu saat dilimi, günün en güneşli ve açık dönemini temsil ediyor; sıcaklıklar batı illerinde mevsim normalleri civarında seyrederken, herhangi bir yağış emaresi haritada görünmüyor. Ülkenin neredeyse tamamında açık bir gökyüzü öğle ve ikindi saatlerine eşlik ediyor.
AKŞAM (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerine gelindiğinde batı kıyılarında hareketlilik başlıyor; Muğla ve Fethiye çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar kendini göstermeye başlıyor. Aynı zamanda Marmara ve İç Anadolu'nun kuzeyinde "pus" oluşumu gözlenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde tekrar puslu bir hava hakim oluyor. Ülkenin büyük bir bölümünde akşam saatlerinde güneş yerini parçalı bulutlu ve yer yer puslu bir gökyüzüne bırakıyor.
GECE (00:00 - 06:00)
Pazar gününün ilk saatlerinde yağışlı sistem etkisini artırarak batıdan giriş yapıyor. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya hattı boyunca "kuvvetli" gök gürültülü sağanak yağış uyarısı veriliyor. İç bölgelerde ise sis ve pusun etkisi tekrar yoğunlaşıyor; Ankara, Konya, Kayseri ve Güneydoğu Anadolu'nun iç kesimlerinde sisli/puslu bir hava hakimiyeti sürerken, yağışlı kütle yavaş yavaş iç kısımlara doğru ilerleme eğilimi gösteriyor.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Kırklareli kıyılarının gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimlerinin çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu