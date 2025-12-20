SON DAKİKA: Meteoroloji’den 14 il için kar uyarısı! 40 günlük kara kış kapıda: Zemheri başlıyor! İstanbul için tarih verildi

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.