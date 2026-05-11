SON DAKİKA | Meteoroloji’den 81 ile uyarı! Bahar güneşi yerini gök gürültülü sağanağa bırakıyor: O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Türkiye, haftaya parçalı bir tabloyla başlasa da gökyüzü hızla kararıyor. "Hava ne zaman bozulacak?" ve "Yağmur ne zaman yağacak?" sorularının yanıtı netleşti: Ülke genelinde büyük bir hava değişimi kapıda. Batıdan giriş yapan serin ve yağışlı hava kütlesi, önümüzdeki günlerde tek bir şehir bırakmaksızın tüm yurdu yıkayıp geçecek.
GÜNEŞLİ GÜNLER VEDA EDİYOR: ISLANMAYAN İL KALMAYACAK!
Haftanın ilk yarısında sadece kuzey ve iç kesimlerde (Ankara, Karabük, Kastamonu hattı) etkili olan yağışlar, hafta sonuna doğru strateji değiştirerek tüm kıyı şeridini de içine alıyor. Özellikle İzmir, Aydın ve Antalya gibi güneşli görmeye alışık olduğumuz illerde yaşayan vatandaşların, haftanın ikinci yarısında şemsiyelerini yanlarından ayırmamaları hayati önem taşıyor.
SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR: MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK!
Hafta başında Güney Ege ve Akdeniz'de 30°C dereceleri zorlayan termometreler, yağışlı sistemin gelişiyle birlikte sert bir düşüş yaşayacak. İç Anadolu ve Marmara genelinde sıcaklıkların 10 derece birden azalarak 17-19°C bandına kadar gerilemesi bekleniyor. Bu ani düşüş, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uzmanların "tedbirli olun" uyarısını da beraberinde getiriyor.
BUGÜN HAVA NASIL?
Bugün Türkiye tam anlamıyla ikiye bölünmüş bir manzara sunuyor. Ülkenin kuzey ve iç kesimleri (İstanbul'un doğusu, Ankara, Karadeniz hattı) güne gök gürültülü sağanak yağışlarla başlarken; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde adeta yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Batı ve güney kıyılarımızda termometreler 27-31°C civarını göstererek güneşin tadını çıkarmak isteyenleri sevindirirken, yağış alan bölgelerde hava daha serin ve kapalı bir seyir izliyor.
YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?
12 Mayıs Salı günü için plan yapıyorsan, şemsiyeni nerede olduğuna göre yanına alman gerekebilir. Yarın yağışlı hava kütlesi batıdan biraz çekilse de İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Özellikle Ankara ve çevre illerde yaşayanlar için yağışlı bir gün öngörülürken; Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında gökyüzü parçalı bulutlu olacak ve yağış beklenmiyor. Yani batı illerinde yarın "kuru" bir geçiş yaşanacak diyebiliriz.
ŞU AN DIŞARIDA HAVA KAÇ DERECE?
Şu an sabahın erken saatleri (08:45) olduğu için hava henüz zirve sıcaklıklarına ulaşmış değil. Haritadaki verilere göre, sabah saatlerinde batı ve kuzey illerinde sıcaklıklar 14-16°C bandında seyrediyor. Ancak güneşin yükselmesiyle birlikte hızla ısınacak olan hava, öğle saatlerinde Marmara ve Ege'de 25-30°C arasına kadar çıkacak. Eğer şu an dışarı çıkıyorsan hafif bir ceket iyi olabilir, ancak öğleden sonra o ceketi elinde taşıyabilirsin!
HAVA DURUMU BUGÜN YAĞMURLU MU?
Eğer Türkiye'nin kuzey şeridinde veya İç Anadolu'nun kuzeyindeysen cevabımız kesinlikle evet. Saatlik tahminlerimize göre, yağışlar özellikle öğle saatlerine doğru (12:00-18:00 arası) Ankara dahil olmak üzere İç Anadolu'nun kalbinde şiddetini artıracak. İstanbul'un doğusu ve Kocaeli çevresi sabah saatlerinde bu yağıştan nasibini alırken, akşam saatlerine doğru sistemin doğuya doğru kaymasıyla batı illerinde hava sakinleşmeye başlayacak. Güney illerinde ise bugün için yağmur endişesi yok.
KRİTİK UYARI: SEL VE YILDIRIM RİSKİNE DİKKAT!
Meteoroloji'nin paylaştığı haritalarda görülen yoğun "gök gürültülü sağanak" ikonları, sadece yağmuru değil, beraberinde gelebilecek olumsuzlukları da temsil ediyor:
ANİ SEL VE SU BASKINI: Özellikle altyapısı zayıf bölgelerde kısa süreli ama şiddetli yağışlara karşı dikkat!
YILDIRIM TEHLİKESİ: Açık alanlarda çalışanlar ve seyahat edecekler için yüksek risk uyarısı yapıldı.
ULAŞIMDA AKSAMA: Görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan yollar nedeniyle sürücülerin takip mesafesini koruması gerekiyor.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!
11 MAYIS PAZARTESİ
Haftanın ilk günü, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hareketli bir hava hakim. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri az bulutlu ve güneşli bir gün geçiriyor. Sıcaklıklar batı ve güney kıyılarında 27-31°C derecelere kadar çıkarak yaz değerlerine yaklaşırken, yağış alan kuzey kesimlerde 17-24°C civarında seyrediyor.
12 MAYIS SALI
Yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam ediyor ancak Marmara Bölgesi'nde yağışlar yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Buna karşın İç Anadolu'nun tamamı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında güneşli hava yerini korurken, iç kesimlerde sıcaklıkların birkaç derece azaldığı, Marmara ve Batı Karadeniz'de ise sıcaklıkların 25-28°C bandında dengelendiği gözlemleniyor.
13 MAYIS ÇARŞAMBA
Haftanın ortasında yağışlı hava sahası daha da genişliyor. Yağışlar sadece kuzey ve iç kesimlerde değil, Akdeniz'in iç kısımları ile Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümüne yayılıyor. Ege kıyıları ve Marmara yine parçalı bulutlu olsa da, ülkenin neredeyse üçte ikisinde gök gürültülü sağanak yağış ikonu hakim. Sıcaklıklarda ülke genelinde 2-3 derecelik bir düşüş eğilimi başlıyor; iç kesimlerde gündüz sıcaklıkları 20-22°C seviyelerine geriliyor.
14 MAYIS PERŞEMBE
Perşembe günü itibarıyla yağışsız bölge neredeyse kalmıyor. Ege kıyıları dahil olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen her noktasında gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Batıdan gelen serin ve yağışlı hava, sıcaklıkları belirgin şekilde aşağı çekiyor. İstanbul ve Ankara gibi merkezlerde sıcaklıklar 19-20°C derecelere kadar düşerken, sadece Güneydoğu Anadolu'nun güney ucunda ve Orta Akdeniz kıyılarında yağışın daha az etkili olduğu görülüyor.
15 MAYIS CUMA
Haftanın son iş gününde yağışlı sistem tüm ülkeyi etkisi altına almış durumda. Ülke haritasının tamamına yakını gök gürültülü sağanak yağış ikonlarıyla kaplı. Bu durum, kuvvetli bir yağış sisteminin tüm bölgeleri aynı anda etkilediğini gösteriyor. Sıcaklıklar hafta başına göre önemli ölçüde azalarak mevsim normallerinin altına iniyor; iç ve kuzey bölgelerde 15-18°C, güneyde ise 20-24°C civarında seyrediyor. Haftanın en serin ve en yağışlı günü cuma günü olarak dikkat çekiyor.
81 İLDE HAVA DURUMU!
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23 derece
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 24 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 25 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 27 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 24 derece
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 30 derece
Parçalı bulutlu
İZMİR 30 derece
Parçalı bulutlu
MUĞLA 27 derece
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 31 derece
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA 23 derece
Parçalı bulutlu
BURDUR 26 derece
Parçalı bulutlu
HATAY 29 derece
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 26 derece
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 25 derece
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 24 derece
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 24 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 26 derece
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 22 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20 derece
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 27 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 25 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17 derece
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19 derece
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 19 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 19 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 24 derece
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 18 derece
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 27 derece
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 26 derece
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 26 derece
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 29 derece
Parçalı ve az bulutlu