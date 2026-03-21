SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! 7 bölge için sağanak ve fırtına alarmı verildi: İstanbul’da o saate dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞANAK
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; İç Anadolu'nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
2 BÖLGEDE SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
DOĞU MARMARA VE KIYI EGE'DE RÜZGAR KUVVETLİ
Rüzgarın genellikle güneyli, Batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege'de kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusunda güneyli kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İSTANBUL: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 14, Çok bulutlu
KOCAELİ: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BURSA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ADANA: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
NEVŞEHİR: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BOLU: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN: 12, Çok bulutlu
TOKAT: 19, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON: 12, Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ERZURUM: 8, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS: 7, Çok bulutlu
MALATYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
SİİRT: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı