SON DAKİKA… Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 44 il için sarı alarm verildi: Sağanak yağmur ve kar bekleniyor

SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son değerlendirmeleri paylaştı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.