SON DAKİKA: Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Önce kar sonra bahar havası! İstanbul için tarih verildi

Ocak ayının ilk günlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümünde şiddetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gece sıcaklıkları -18 ile -24 derece gibi ekstrem seviyelere kadar düşmektedir.
BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ: DOĞU VE İÇ KESİMLER ALARMDA
Bu dondurucu soğuklara ek olarak, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (özellikle Bitlis, Şırnak, Hakkari hattı) kar yağışıyla birlikte çok ciddi bir çığ tehlikesi uyarısı bulunmaktadır. Vatandaşların dik yamaçlarda ve kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde son derece dikkatli olması hayati önem taşımaktadır.
BATIDA FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ülkenin doğusu soğukla mücadele ederken, batı bölgeleri fırtına ve yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Marmara'nın batısı, Çanakkale çevreleri ve Ege kıyılarında rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu fırtınalı sürece, hafta sonu itibarıyla Marmara ve Kıyı Ege'de etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar eşlik edecek. İstanbul ve İzmir gibi merkezlerde sıcaklıklar hızla yükselerek 16-19 derecelere ulaşacak ve geçici bir bahar havası yaşanacak.
GÖRÜŞ MESAFESİ VE ULAŞIM: SİS VE PUS ETKİLİ
Tahmin periyodu boyunca iç kesimlerde, özellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus hadiseleri gözlenecektir. Bu durum, dondurucu soğuklarla birleştiğinde yollarda gizli buzlanma riskini artırarak ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Yeni haftanın ortasına doğru yağışların etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 2026 yılının ilk haftasında Türkiye'nin üç büyük metropolünde hava durumu dondurucu soğuklarla başlayıp kademeli bir ısınma sürecine girecektir. 2 Ocak Cuma günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu seyretmekle birlikte sıcaklıklar 1°C ile 9°C arasında değişecek, ancak sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski devam edecektir. Ankara'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, sıcaklıkların -12°C'ye kadar düşmesi ve gün içinde en yüksek -2°C civarında kalması beklenmektedir. İzmir'de ise az bulutlu ve daha ılıman bir hava hakim olsa da, 9°C civarındaki gündüz sıcaklığına rağmen iç kesimlerde zirai don uyarısı yapılmaktadır. 4 Ocak Pazar gününden itibaren ise bu üç ilde de sıcaklıklar belirgin bir artış gösterecek; İstanbul ve İzmir'de 16-19 derece bandına ulaşarak yerini kuvvetli yağışlara bırakacaktır.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI SÜRECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, Ocak ayının ilk günlerinde kar yağışı özellikle ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam edecektir. 2 Ocak Cuma günü; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi Doğu Karadeniz illerinde kıyılarda kuvvetli karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı beklenmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının lapa lapa ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde, özellikle Siirt, Şırnak ve Bitlis hattında kuvvetli kar yağışlarına karşı vatandaşların ve sürücülerin buzlanma ile çığ riskine karşı son derece dikkatli olması gerekmektedir.
BAHAR HAVASI NE ZAMAN GELİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük haritalara göre, dondurucu soğukların ardından beklenen bahar havası 4 Ocak Pazar günü itibarıyla Türkiye'nin batı kapısından giriş yapacaktır.
BAHAR HAVASI HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK? KAÇ GÜN SÜRECEK?
Bu ılık hava dalgası özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Muğla ve Antalya gibi Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki illerde etkisini en güçlü şekilde hissettirecektir. Pazar günü başlayıp 6 Ocak Salı gününe kadar yaklaşık 3 gün sürmesi beklenen bu ısınma periyodunda, İstanbul ve İzmir gibi metropollerde termometreler Ocak ayı için rekor sayılabilecek 16-19 derece bandına kadar yükselecektir. Ancak bu bahar benzeri sıcaklıklara, Afrika üzerinden gelen ılık hava akımlarının etkisiyle özellikle kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak yağışların eşlik edeceği unutulmamalıdır.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
2 OCAK CUMA: DONDURUCU SOĞUK VE KAR YAĞIŞI
Haftanın ilk gününde ülkenin büyük bir bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altında. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfırın altında seyrederken, özellikle Karadeniz kıyı şeridi ve Doğu Anadolu genelinde kar yağışı etkili oluyor. İç kesimlerde gece sıcaklıklarının 18 derecelere kadar düştüğü dondurucu soğuklar (termometre simgesi) hakim. Marmara ve Ege'de ise yer yer sis ve pus görülmekle birlikte parçalı bulutlu bir hava var.
3 OCAK CUMARTESİ: YAĞIŞLI HAVA BATIDAN GİRİŞ YAPIYOR
Cumartesi günü dondurucu soğuklar Doğu ve İç Anadolu'da etkisini sürdürürken, batı bölgelerinde önemli bir değişim başlıyor. Marmara ve Ege kıyılarında yağmur ve sağanak yağışlar görülüyor. Karadeniz'in orta kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar devam ederken, iç bölgelerde sisli hava etkisini koruyor. Sıcaklıklar batıda yavaş yavaş yükselmeye başlasa da doğuda hala ekstrem düşük değerler (-24 dereceye kadar) görülmekte.
4 OCAK PAZAR: BELİRGİN ISINMA VE KUVVETLİ YAĞIŞ
Hafta sonunun ikinci gününde sıcaklık artışı tüm yurtta hissedilmeye başlıyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağışlar (yeşil damla simgeleri) hakim. İstanbul ve İzmir gibi illerde sıcaklıklar 16-19 derece bandına kadar yükselerek bahar havasını andırıyor. İç Anadolu'da sisli hava dağılırken, Doğu Anadolu'daki kar yağışı yerini parçalı bulutlu ama hala çok soğuk bir havaya bırakıyor.
5 OCAK PAZARTESİ: BATIDA YAĞIŞ, DOĞUDA PARÇALI BULUTLU
Yeni haftanın ilk gününde yağışlı hava etkisini biraz daha kuzeye, Marmara ve Batı Karadeniz çevresine kaydırıyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışlar yer yer devam ederken, iç kesimlerde sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Ankara çevresinde hava parçalı bulutlu ve 8-9 derecelere çıkmış durumda. Doğu Anadolu'da ise dondurucu soğuklar bir miktar kırılsa da gece sıcaklıkları hala çift haneli eksilerde seyrediyor.
6 OCAK SALI: ILIK VE PARÇALI BULUTLU BİR GÜN
Tahmin periyodunun son gününde, yağışlar sadece Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile sınırlı kalıyor. Ülkenin geri kalanında parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim. Batıdaki ılık hava dalgası iç kesimlere iyice sokularak sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarıyor. Karadeniz ve İç Anadolu'da puslu bir hava görülse de dondurucu soğukların etkisi önemli ölçüde azalmış durumda.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
(SABAH 06:00 - 12:00)
Günün ilk saatlerinde Türkiye genelinde oldukça sert hava koşulları hakimdir. Ülkenin çok büyük bir bölümünde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin hattı) ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Bitlis, Şırnak, Hakkari çevresi) kar yağışı görülmekte ve bu bölgelerde ciddi bir çığ tehlikesi uyarısı bulunmaktadır. İç kesimlerde ve Marmara'nın güneyinde yoğun sis ve pus etkili olurken, genel olarak parçalı bulutlu bir gökyüzü gözlenmektedir.
(ÖĞLE 12:00 - 18:00)
Öğle saatlerine gelindiğinde, buzlanma ve don uyarısı ile Doğu Anadolu'daki çığ tehlikesi güncelliğini korumaktadır. Batı bölgelerinde hareketlilik başlamakta; Marmara'nın batısı ve Çanakkale çevrelerinde hızı 40-60 km/saat bulan rüzgarlar etkisini göstermektedir. Kar yağışı ülkenin en güneydoğu ucu olan Hakkari ve Van civarına çekilirken, sabah saatlerinde görülen yoğun sis tabakasının yer yer dağıldığı ve güneşin parçalı bulutlar arasından daha fazla görüldüğü anlaşılmaktadır.
(AKŞAM 18:00 - 24:00)
Akşam saatlerinde ülke genelindeki dondurucu soğuklar ve buna bağlı buzlanma ve don riski devam etmektedir. Marmara'nın batısındaki kuvvetli rüzgarlar etkisini sürdürürken, çığ tehlikesi Doğu Anadolu'nun sarp kesimlerinde risk teşkil etmeye devam eder. Hakkari çevresinde hafif kar yağışı görülürken, ülkenin geri kalanında parçalı bulutlu bir hava hakimdir. Doğu Karadeniz kıyılarındaki yağış bu saatlerde etkisini kaybetmiştir.
(GECE 00:00 - 06:00)
Cumartesi gecesinin ilk saatlerinde rüzgarın etki alanı genişlemektedir. Marmara ve Ege kıyılarına ek olarak Orta Karadeniz (Samsun, Ordu çevresi) üzerinden de hızı 40-60 km/saat arası değişen rüzgarlar esmeye başlar. İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus tekrar yoğunlaşırken, buzlanma ve don olayı ülke genelinde etkisini sürdürür. Hakkari ve Şırnak çevresinde kar yağışı ve bölge genelinde çığ riski ciddiyetini korumaya devam etmektedir.
BUGÜN İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, -2°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -3°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, -9°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, -1°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Giresun'un doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, -2°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -11°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, -4°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN °C, -4°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, -1°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 0°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, -2°C
Parçalı bulutlu