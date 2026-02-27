SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul dahil 31 il için alarm! Bu kez Balkanlar üzerinden geldi: Kar ve fırtına…

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar,vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.