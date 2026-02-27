Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Meteoroloji’den İstanbul dahil 31 il için alarm! Bu kez Balkanlar üzerinden geldi: Kar ve fırtına…
SON DAKİKA… Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, Türkiye’yi etkisi altına aldı. Sıcaklıklar 10 derece biden düşerken, soğuk ve yağışlı havanın bugün de etkisini sürdüreceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul dahil 31 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte son dakika hava durumu ayrıntıları…

SON DAKİKA… Kara kış bu yıl Türkiye'yi esir aldı. Balkanlar üzerinden gelen serin ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkisini artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminleri açıkladı. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR ÇOK SERT ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA'DA YAĞMUR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

O İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

31 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır'a yoğun kar yağışı; Adana, Mersin, Kahramanmaraş'a ise kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Tokat'ın kuzey ve doğu, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar,vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE METEOROLOJİ'DEN YAPILAN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ...

