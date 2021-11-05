SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 8°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 13°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 7°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 14°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS -2°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu