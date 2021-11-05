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Giriş Tarihi: 5.11.2021 18:31 Son Güncelleme: 5.11.2021 18:59

SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; bu akşam saatlerinden yarın öğlene kadar İstanbul'da sis etkili olacak. Peki yarın İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahmin raporu...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; bu akşam saatlerinden yarın akşama kadar İstanbul'da sis etkili olacak.

'Sarı kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

7 İL İÇİN DAHA SİS UYARISI

Öte yandan Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Açıklamada, söz konusu illerde sis ve pus yüzünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gec ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 7°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 2°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 8°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 13°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 7°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 14°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS -2°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek
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