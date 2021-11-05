SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul’a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; bu akşam saatlerinden yarın akşama kadar İstanbul'da sis etkili olacak.
'Sarı kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
7 İL İÇİN DAHA SİS UYARISI
Öte yandan Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.
Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Açıklamada, söz konusu illerde sis ve pus yüzünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gec ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık