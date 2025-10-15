SON DAKİKA: Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor!

19.10.2025 PAZAR

Pazar günü yağışlı alanın Marmara ve Kuzey Ege'deki etkisi devam etmektedir. Marmara'nın tamamına yakınında, Kütahya, Uşak ve çevresinde 5 ila 20 mm yağış beklenmektedir. Ayrıca, Karadeniz Bölgesi'nin orta ve batı kıyı kesimlerinde (Samsun, Kastamonu çevresi) de yine 5 ila 20 mm yağış tahmin edilmektedir. Bu gün dikkat çeken bir diğer nokta ise, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, özellikle Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de lokal olarak 5 ila 20 mm arasında yağış öngörülmesidir. Bu durum, yağış sisteminin güneye doğru bir uzantısının olduğunu göstermektedir.