SON DAKİKA: Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul için tarih verildi: Gök gürültülü sağanak geliyor!

15 Ekim Çarşamba günü, hava durumu sisteminin değişimine hazırlık aşaması olarak öne çıkıyor. Genel olarak parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olsa da, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinde yerel ve hafif yağışlar görülmeye başladı. Ülkenin büyük bir kısmı, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu, hala yüksek sıcaklıklarla (25-28 derece civarında) mevsim normallerinin üzerinde bir seyir izlerken, iç bölgelerde sabah saatlerinde sis ve pus hadiseleri yaşandı.
CUMA İTİBARIYLA YAĞIŞLI HAVA KÜTLESİ ETKİSİNİ ARTIRIYOR
Perşembe ve Cuma günleri (16-17 Ekim), yağışlı hava sisteminin gücünü toplayarak batı ve kuzey bölgeler üzerinde yoğunlaşması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyıları, bu süreçte aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkisi altına girecek.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Üç büyük şehrimizdeki hava durumu, hafta boyunca farklı dinamikler sergileyecek. İstanbul, 15 Ekim Çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası'nda yerel sağanak yağışlarla başlarken, Perşembe ve Cuma günlerini parçalı bulutlu ve ılık geçirecek. Ancak İstanbullular için kritik uyarı 18 Ekim Cumartesi günü için yapıldı: Batı bölgeleri etkileyecek şiddetli gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına Marmara Bölgesi'ni de etkisi altına alarak kentin genelinde hava koşullarını olumsuz etkileyecek.
Ankara ise, İç Anadolu'nun genelinde olduğu gibi, parçalı bulutlu ve mevsim normallerinde bir hava seyri izleyecek; şehirde belirgin bir yağış beklenmezken, gece ve gündüz sıcaklık farkları korunacak.
Öte yandan İzmir, Çarşamba sabahı iç kesimlerdeki sis uyarısı dışında, Akdeniz ve Ege kıyılarındaki gibi güneşli ve açık bir hava yaşayacak; sıcaklıklar 25°C'nin üzerine çıkarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, ancak Cumartesi günü başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar Ege bölgesini de sert bir şekilde etkileyecek. Bu durum, İzmir'de de sıcaklıkların düşmesine neden olacak.
HAFTA SONU FIRTINA VE SELE DİKKAT! KRİTİK 48 SAAT UYARISI
Hava durumundaki en büyük değişiklik hafta sonu gerçekleşecek. 18-19 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri, kuvvetli yağışlı sistem tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Özellikle Ege, Marmara, Batı Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Bursa) ve Akdeniz'in doğu kıyıları (Hatay, Osmaniye) 5-20 mm aralığında metrekareye düşecek yüksek yağış miktarları ile sel ve su baskını riski altında.
Yağışın yayılmasıyla birlikte, tüm yurtta hava sıcaklıkları sert bir düşüş yaşayacak ve mevsim normallerine yaklaşacak. Vatandaşların ani hava değişimlerine, yıldırım ve fırtına kaynaklı ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olması gerekmektedir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMUNU YAYIMLADI!
15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA
Haftanın ortasında genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim. Karadeniz'in doğu kıyıları (özellikle Rize ve Artvin civarı) ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu hafif yağışlı gözüküyor. Batı ve güney bölgeler, özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları güneşli ve sıcaklıklar 20'li derecelerin ortalarında (örneğin Antalya 26/13). Marmara bölgesinde İstanbul'da sıcaklıklar 19/10 civarında. Doğu Anadolu'da ise gece sıcaklıkları düşük (örneğin Kars 19/1).
16 EKİM 2025 PERŞEMBE
Hava durumu bir önceki güne göre genel olarak benzer seyrediyor, ancak yağışlı alanlar biraz daha batıya kayıyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu yer yer hafif yağmurlu. Özellikle Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın) sağanak yağışlar görülebilir. Diğer bölgeler parçalı bulutlu ve güneşli. En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da (örneğin Diyarbakır 27/14) 25-28 derece civarında. Batı ve güney kıyılarında sıcaklıklar 20'li derecelerde devam ediyor.
17 EKİM 2025 CUMA
Hafta sonuna doğru hava durumu batı ve kuzey bölgelerde daha yağışlı hale geliyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey ve orta kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli olabilir. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli. Güney kıyılarında (örneğin Antalya, Mersin) sıcaklıklar hala 27-28 derece civarında seyrediyor, diğer bölgelerde ise yağışla birlikte birkaç derece düşüş yaşanmış.
18 EKİM 2025 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk günü, yağışlı sistem etkisini artırarak ülkenin büyük bir bölümüne yayılıyor. Batı ve Güneybatı Anadolu (Ege ve Batı Akdeniz), Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Özellikle Ege'nin güneyi ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü fırtınalar (şimşek sembolü) dikkat çekiyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi nispeten daha az yağışlı veya parçalı bulutlu. Sıcaklıklar yağışın etkisiyle kuzey ve batı bölgelerde hissedilir derecede düşüyor.
19 EKİM 2025 PAZAR
Hafta sonunun son günü, yağışlı hava Türkiye'nin neredeyse tamamını etkisi altına alıyor. Ülkenin büyük bir çoğunluğu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar yaygın ve yer yer kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar genel olarak düşüş eğiliminde olup, gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark azalıyor. Gök gürültülü sağanaklar güney ve batı bölgelerde hala etkili.
İŞTE İLLERE DÜŞECEK OLAN YAĞIŞ MİKTARI...
15.10.2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü yağışlı hava, Türkiye'nin Marmara ve Karadeniz bölgelerini etkiliyor. Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde, özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve çevresinde; ayrıca Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir bölümünde (Zonguldak'tan Artvin'e kadar olan kıyı ve iç kesimler dahil) 5 ila 20 mm arasında yağış beklenmektedir. Bu yağışlar, özellikle bu iki bölgenin kuzey ve iç kesimlerini kapsayan geniş bir alanda etkili olacaktır.
16.10.2025 PERŞEMBE
Perşembe günü yağışlı alan biraz daralmakla birlikte, Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir kısmı ile Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerindeki yağışlar devam etmektedir. Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri) ve Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridi boyunca (Kastamonu'dan Artvin'e kadar) yine 5 ila 20 mm aralığında yağış görülmesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'de, özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yağış miktarı bu aralıkta devam edecektir.
17.10.2025 CUMA
Cuma günü yağışlı hava daha çok Karadeniz Bölgesi'ne kaymaktadır. Bu haritada Marmara Bölgesi'nde yağışlı bir alan görünmemektedir. Karadeniz'de ise Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsayan kıyı ve kısmen iç kesimlerde 5 ila 20 mm yağış tahmin edilmektedir. Yağışın bu bölgenin tamamında değil, ağırlıklı olarak Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yoğunlaşması beklenmektedir.
18.10.2025 CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk günü olan Cumartesi, yağışlı hava tekrar Marmara Bölgesi'nin batı ve güneybatı kesimlerine doğru yayılmaktadır. Trakya'nın batısı, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya çevreleri ve Marmara'nın doğu illerinde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya) 5 ila 20 mm aralığında yağış beklenmektedir. Bu gün Karadeniz Bölgesi'nde ise haritada belirgin bir yağış alanı görülmemektedir. Yağışın ana odağı Türkiye'nin Kuzeybatı kesimi olmuştur.
19.10.2025 PAZAR
Pazar günü yağışlı alanın Marmara ve Kuzey Ege'deki etkisi devam etmektedir. Marmara'nın tamamına yakınında, Kütahya, Uşak ve çevresinde 5 ila 20 mm yağış beklenmektedir. Ayrıca, Karadeniz Bölgesi'nin orta ve batı kıyı kesimlerinde (Samsun, Kastamonu çevresi) de yine 5 ila 20 mm yağış tahmin edilmektedir. Bu gün dikkat çeken bir diğer nokta ise, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, özellikle Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de lokal olarak 5 ila 20 mm arasında yağış öngörülmesidir. Bu durum, yağış sisteminin güneye doğru bir uzantısının olduğunu göstermektedir.
BUGÜN İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
SABAH (06:00-12:00 TSİ )
Çarşamba sabahı Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in bazı bölümleri (İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Kastamonu) hafif yağmurlu. Özellikle Batı Anadolu'da (İzmir, Manisa, Kütahya) yer yer sis veya pus hadisesi bekleniyor. Ülkenin büyük bir bölümünde, özellikle Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim.
ÖĞLE (12:00-18:00 TSİ)
Öğle saatlerinde yağışlı sistem Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa) ve Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Kastamonu, Sinop) etkisini sürdürüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Trabzon, Rize, Artvin) de hafif yağışlar görülmekte. Ülkenin geri kalanı, özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güneyi ve Ege/Akdeniz kıyıları parçalı bulutlu ve güneşli bir seyir izliyor.
AKŞAM (18:00-24:00 TSİ)
Çarşamba akşamı yağışlı alanlar daralarak Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yoğunlaşıyor. İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Sinop çevreleri hafif yağmurlu. Diğer bölgeler genellikle parçalı bulutlu bir havaya sahip. Geceye doğru hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, sis/pus hadisesinin batı bölgelerde tekrar oluşma ihtimali bulunuyor. Güneydoğu Anadolu'da gece saatlerine rağmen güneş sembolleri ile gösterilen açık ve güneşli bir hava devam ediyor.
GECE (00:00-06:00 TSİ)
Perşembe'ye girerken gece yarısı Marmara'nın doğusu (İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Yalova) ve Batı Karadeniz'in batı kıyıları (Düzce, Zonguldak, Bartın) hafif yağmurlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri de yağış alıyor. Ülkenin büyük bir bölümü ise parçalı bulutlu veya az bulutlu. Sis/pus hadisesi haritada belirgin olmamakla birlikte, gece sıcaklıklarının düşmesiyle iç bölgelerde oluşma riski vardır.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık