SON DAKİKA: Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak ve fırtına geri geliyor! Hafta sonu plan yapanlar dikkat!

Yeni yağışlı sistem, Türkiye'ye Batı bölgelerden giriş yapacak ve en yoğun etkisini iki gün boyunca kıyı şeritlerinde gösterecek. Perşembe günü yağışlar, Ege Bölgesi'nin güney kıyıları ve iç kesimleri (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla) ile Batı Akdeniz'i (Burdur, Isparta, Antalya) etkisi altına alacak. Bu geniş alanda gün boyunca 5-20 mm arasında yağış düşmesi beklenmektedir. Kuvvetli sağanaklara karşı ani sel ve su baskını riskine dikkat edilmelidir.
YAĞIŞ ALARMI: PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİ DİKKAT
Cuma günü yağış alanı genişleyerek Marmara'nın batı ve güneyini (Trakya, Çanakkale) de kapsayacak. Ege Bölgesi'nin tamamı ve Akdeniz kıyı şeridinin büyük bir bölümünde sağanak yağışlar devam edecek. Beklenen yağış miktarı bu bölgeler için yine 5-20 mm aralığındadır. Özellikle kıyı şeritlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir.
HAFTA SONU YAĞIŞ VE SOĞUK HAVA UYARISI
Hafta sonunda yağışlı sistem doğuya doğru hareket edecek ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış yüzünü gösterecek. Cumartesi günü yağışlı hava kütlesi İç Anadolu'nun büyük bir bölümüne (Ankara ve çevresi), Doğu Akdeniz'e, Güneydoğu Anadolu'ya ve Doğu Anadolu'nun batı ve orta kesimlerine yayılıyor. Bu bölgeler gün boyunca 5-20 mm arasında yağış alacak. Soğuk hava dalgasının etkisiyle, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde beklenen bu yağışların karla karışık yağmur veya kar yağışı şeklinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması gerekmektedir.
HAFTANIN İLK GÜNLERİ: SİS VE KURU SOĞUK HAVA
Yağışlar gelmeden önceki ilk iki gün ise sisli ve soğuk bir hava beklenmektedir. Salı günü sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis etkili olacak. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise gün boyunca 5-20 mm arası yağış (yükseklerde kar) görülecektir. Çarşamba günü ise özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde, ülkenin büyük bir bölümü yeniden yoğun sis ve pusun etkisi altına girecek. İç ve batı bölgelerde kuru ve soğuk bir gece ve sabah beklenirken, ulaşımda görüş mesafesi düşebilir.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Haftanın başlangıcında, Salı (02 Aralık) ve Çarşamba (03 Aralık) günleri, İstanbul ve Ankara genelinde özellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacakken, İzmir daha çok parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya sahip olacak. Yağışlı sistemin ülkeye girişiyle birlikte, Perşembe (04 Aralık) günü ilk olarak İzmir'de 5-20 mm arasında kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, İstanbul ve Ankara kuru kalacak.
Cuma (05 Aralık) günü ise yağışlar İstanbul'a ulaşacak ve bu şehir de 5-20 mm aralığında yağış alırken, İzmir'deki sağanaklar devam edecek; Ankara ise parçalı bulutlu bir hava sürdürecek. Hafta sonu Cumartesi (06 Aralık) günü ise yağış alanı doğuya kaydığından, Ankara 5-20 mm arasında yağış alacak tek büyük şehir olurken, İstanbul ve İzmir yağışsız, parçalı bulutlu bir havaya geçiş yapacak.
ULAŞIM VE ANİ SEL BASKINLARINA DİKKAT!
Yetkililer, Perşembe ve Cuma günleri Ege ve Akdeniz'deki kuvvetli sağanak yağışlara karşı sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önemle bildirmektedir. Ayrıca, Çarşamba sabahı ve genel olarak iç bölgelerde etkili olacak yoğun sis nedeniyle sürücülerin tedbiri elden bırakmaması gerekmektedir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
SALI (2 ARALIK 2025)
Haftanın ikinci günü olan Salı günü, Türkiye genelinde sıcaklıkların hala mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği görülüyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da gündüz sıcaklıkları 18 derece ile 22 derece arasında ölçülüyor. Marmara'nın kuzeybatı kıyıları, Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde pus ve sis etkili. Doğu Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı (özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde) bekleniyor. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim.
ÇARŞAMBA (3 ARALIK 2025)
Çarşamba günü hava durumunda büyük bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve iç bölgelerde hala sisli ve puslu bir hava görülürken, kıyı Ege ve Akdeniz'de güneşli ve sıcaklıkların 16 derece ile 20 derece arasında olduğu bir gün yaşanacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde gündüz sıcaklıkları tek haneli derecelere düşüyor ve yükseklerde yine kar yağışı (örneğin Erzurum'da 5 dereceye 0 derece) bekleniyor. Marmara'nın kuzeybatı kıyıları ve Batı Karadeniz'de yer yer hafif yağmur veya karla karışık yağmur geçişleri olabilir. Gece sıcaklıkları İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıfır derecenin altına inmeye devam ediyor.
PERŞEMBE (4 ARALIK 2025)
Perşembe günü itibarıyla ülkenin batı bölgelerine doğru yağışlı bir sistemin yaklaştığı görülüyor. Özellikle Ege Bölgesi'nin güney ve iç kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin batısında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışlar yer yer kuvvetli olabilir (Muğla ve Antalya çevrelerinde 18 dereceye 10 derece civarında). Marmara ve Batı Karadeniz'de ise parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava bekleniyor. Ülkenin doğusunda hava hala soğuk, sisli ve puslu bir seyir izlerken, kar yağışı riski yüksek dağlık bölgelerde devam ediyor.
CUMA (5 ARALIK 2025)
Cuma günü, yağışlı hava etkisini artırarak ülkenin büyük bir bölümüne yayılıyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar hakimiyetini sürdürürken, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de de yağmur bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 18 derece civarında seyredecek. Yağışlar ile birlikte bazı bölgelerde rüzgarın da kuvvetlenmesi bekleniyor. Doğu bölgelerde ise hava sıcaklıkları değişmiyor; parçalı bulutlu, yer yer sisli ve yükseklerde kar yağışlı bir gün öngörülüyor.
CUMARTESİ (6 ARALIK 2025)
Hafta sonu Cumartesi günü, yağışlı sistemin etkisini daha da artırarak iç ve doğu bölgelere doğru ilerlediği görülüyor. Yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarında genel olarak bir düşüş yaşanıyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de yağmur devam ederken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları daha da düşerek, bölgenin büyük bir kısmında karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Erzurum ve Kars çevresinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur görülebilir. Kıyı bölgelerinde en yüksek sıcaklıklar 16 derece ile 24 derece arasında seyredecek.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
SABAH (06:00 - 12:00 TSI)
Salı sabahı, Türkiye genelinde yaygın olarak sis ve pus etkili olacak. Sis, özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde yoğun görülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek ve doğu kesimleri (Ağrı, Iğdır, Bitlis, Hakkari çevreleri) ise kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava ile güne başlayacak. Bu saat diliminde genel olarak kuru ve soğuk bir hava bekleniyor.
ÖĞLE (12:00 - 18:00 TSI)
Öğle saatlerine doğru, ülkenin batı ve iç bölgelerinde etkili olan sis büyük ölçüde dağılarak yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı ve Akdeniz Bölgesi'nde hava açık veya parçalı bulutlu olacak. Sis/pus Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'nun bazı yerlerinde devam edebilir. Doğu Karadeniz kıyıları (Rize, Artvin) ve Doğu Anadolu'nun en doğu illerinde (Ağrı, Kars, Iğdır çevreleri) karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek.
AKŞAM (18:00 - 24:00 TSI)
Salı akşamı, hava durumu büyük ölçüde sakinleşiyor. Ülkenin büyük bir bölümü parçalı bulutlu ve az bulutlu bir görünüme sahip olacak. Güneşli geçen öğleden sonra saatlerinden sonra sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Doğu Karadeniz (Artvin) ve Doğu Anadolu'nun en doğu uçlarında (Ağrı) kar yağışı devam etme eğiliminde. Akşam saatlerinde kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava açık ve parçalı bulutlu kalırken, iç bölgelerde gece saatlerine doğru yeniden sis ve pus oluşumu başlayabilir.
GECE (00:00 - 06:00 TSI)
Çarşamba gününe geçişle birlikte, Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yaygın bir sis ve pus oluşumu bekleniyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümü bu yoğun sis ve pusun etkisi altına girecek. Bu durum özellikle karayolu ulaşımında görüş mesafesini düşürebilir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun en uç noktalarında kar yağışı ve bulutlu hava koşulları korunuyor. Ülkenin geneli için kuru ve soğuk bir gece bekleniyor.
HANGİ KENTLERDE YAĞMUR VAR?
SALI (02.12.2025)
Salı günü Türkiye genelinde hava durumu oldukça sakin bir seyir izleyecek. Sabah saatlerinde (06:00-12:00) Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı ve güneyinde sis hakim olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu illerinde (Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı) ise kar yağışı bekleniyor. Öğle (12:00-18:00) ve akşam (18:00-24:00) saatlerinde ise sis dağılarak yerini büyük ölçüde güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Gün boyu Karadeniz'in doğu kıyıları (Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağış beklenirken, gün sonunda (00:00-23:59) Doğu Karadeniz'in doğusunda (Trabzon, Rize, Artvin çevreleri) ve Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van çevreleri) 5-20 mm arasında yağış düşmesi bekleniyor.
PERŞEMBE (04.12.2025)
Perşembe günü, ülkenin batı bölgelerine doğru yağışlı bir sistemin yaklaştığı görülüyor. Gün boyunca (00:00-23:59) Ege Bölgesi'nin güneyi (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla) ile Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde (Burdur, Isparta, Antalya) yağışlar beklenmektedir. Bu bölgelerde tahmin edilen yağış miktarı 5-20 mm arasında değişmektedir. Ülkenin kalan büyük bölümünde ise parçalı bulutlu bir hava durumu beklenirken, yağış etkisinin henüz bu bölgelere ulaşmadığı görülmektedir.
CUMA (05.12.2025)
Cuma günü, yağışlı sistemin etkisi batı ve güney bölgelerde devam ediyor. Gün boyunca (00:00-23:59), Marmara Bölgesi'nin batısı (Trakya, Çanakkale), Ege Bölgesi (özellikle kıyı ve iç Ege), Akdeniz Bölgesi (özellikle batı ve orta Akdeniz) ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Tahmin edilen yağış miktarı bu geniş alanda 5-20 mm aralığındadır. Bu yağışların büyük bir kısmı gök gürültülü sağanak şeklinde olabilir. Ülkenin doğu kesimleri ise parçalı bulutlu ve kuru bir havaya sahip olacak.
İL İL HAVA DURUMU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı bulutlu