SON DAKİKA: Meteoroloji’den kritik uyarı! Sağanak ve fırtına geri geliyor! Hafta sonu plan yapanlar dikkat!

HAFTANIN İLK GÜNLERİ: SİS VE KURU SOĞUK HAVA

Yağışlar gelmeden önceki ilk iki gün ise sisli ve soğuk bir hava beklenmektedir. Salı günü sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis etkili olacak. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise gün boyunca 5-20 mm arası yağış (yükseklerde kar) görülecektir. Çarşamba günü ise özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde, ülkenin büyük bir bölümü yeniden yoğun sis ve pusun etkisi altına girecek. İç ve batı bölgelerde kuru ve soğuk bir gece ve sabah beklenirken, ulaşımda görüş mesafesi düşebilir.