SON DAKİKA: Meteoroloji’den kritik uyarı: Türkiye’de pazar günü fırtına! Hangi illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor?

Meteoroloji verilerine göre, 30 Kasım Pazar günü Türkiye'de hava durumu alarm seviyesine yükseldi. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde (Antalya, Mersin, Hatay çevreleri) sabah saat 06:00'dan itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
AKDENİZ KIYILARI İÇİN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI VERİLDİ!
Bu yağışlar, ani su baskınları, sel ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği için bölge sakinlerinin çok dikkatli olması gerekiyor. Pazar sabahı Akdeniz'de hava sıcaklıkları 17 derece civarında seyrederken, fırtınanın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir.
KARADENİZ'DE 40-60 KM HIZINDA FIRTINA UYARISI
Yağışın yanı sıra, Karadeniz Bölgesi'nde de rüzgar hızı alarm veriyor. Pazar günü özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Amasya, Ordu ve Giresun çevresinde rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşan hızlarla esmesi tahmin ediliyor. Bu kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını ve yüksek kesimlerdeki hayatı olumsuz etkileyebilir. İç Anadolu'da ise Ankara çevresi de dahil olmak üzere, gün boyunca parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava hakim olacak. Ankara'da sıcaklıklar ortalama 12 derece civarında seyredecek.
DOĞU'DA KAR YAĞIŞI GERİ DÖNDÜ: PAZARTESİ GECESİ DON TEHLİKESİ
Hafta sonu akşam saatleri ve 1 Aralık Pazartesi'nin ilk saatleri için Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerine yönelik kar yağışı beklentisi var. Erzurum, Kars ve Sivas çevresinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmur, yerini karla karışık yağmura ve kara bırakacak. Pazartesi gece yarısından sonra İç Anadolu'nun da yüksek kesimlerinde kar geçişleri görülecek. Bölge genelinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi beklendiğinden, buzlanma ve don olaylarına karşı yetkililer sürücüleri uyardı.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAATLER
Meteoroloji verilerine göre, 30 Kasım Pazar günü hava koşullarının en kritik anları dikkatle takip edilmelidir. Özellikle Akdeniz kıyıları için en yoğun yağış ve sel riskinin bulunduğu aralık Pazar sabahı 06:00 ile 12:00 saatleri arasıdır; bu bölgede oturanların su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşımaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgarlar Pazar öğleden sonra 12:00 ile 18:00 saatleri arasında etkisini artıracak, bu nedenle deniz ve yüksek kesimlerde dikkatli olunmalıdır.
Ayrıca, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Doğu ve İç Anadolu'da kar yağışının yoğunlaşacağı kritik saatler Pazar akşamı başlayıp 1 Aralık Pazartesi gece 00:00 ile 06:00 arasına denk gelmektedir. Tüm bu kritik saatlerde seyahat edecek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, son gelişmeleri takip etmeleri tavsiye edilmektedir.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul, İzmir ve Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumunun farklı seyirler izlemesi beklenmektedir. İstanbul'da 30 Kasım Pazar günü, genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar 13 derece civarında seyredecektir. Pazartesi ve Salı günleri de benzer bir hava devam ederken, hafta ortasına doğru güneşli günlerin etkisiyle sıcaklıklar 15-16 dereceye kadar yükselecektir. İzmir ise 30 Kasım Pazar günü 16 derece civarında sıcaklıkla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir gün geçirecek; ancak Pazartesi'den itibaren yağışlar azalacak ve Salı ve Çarşamba günleri 17-19 derece civarında sıcaklıklarla güneşli bir hava hâkim olacaktır.
ANKARA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR!
Başkent Ankara'da ise hava durumu daha soğuk seyredecektir. Pazar ve Pazartesi günleri sıcaklıklar 11-12 derece civarında olup, özellikle Pazartesi gecesi ve Salı günü karla karışık yağmur geçişleri beklenmektedir. Çarşamba gününden itibaren Ankara'da da hava sakinleşecek ve sıcaklıklar 14 dereceye yaklaşırken parçalı bulutlu bir hava etkili olacaktır. Genel olarak, batı kıyıları hızla ısınıp güneşlenirken, İç Anadolu'da kış koşulları kısa süreliğine kendini hissettirecektir.
BUGÜN HAVA DURUMU!
SABAH (06:00-12:00)
Sabah saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı bir havayla güne başlıyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde, haritada kırmızı uyarı ile belirtildiği üzere, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor, bu da sel ve su baskını riskine işaret ediyor. Karadeniz Bölgesi'nde ise Amasya, Ordu ve Giresun çevresinde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği belirtilmiş, bu da deniz ulaşımı ve yüksek kesimlerde olumsuzluklar yaratabilir. İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafif kar yağışları veya karla karışık yağmur görülecek. Batı ve Ege kıyıları parçalı bulutlu bir hava ile daha sakin bir sabah geçirecek.
ÖĞLE (12:00-18:00)
Öğle saatlerinde yağışlar etkisini sürdürüyor, ancak kuvvetli yağışların odak noktası değişiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Gümüşhane ve çevresinde rüzgarın hızı hala 40-60 kilometre civarında esmeye devam ediyor. İç Anadolu'nun güney kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında yağışlar aralıklı olarak devam ediyor. Bu yağışlar genellikle karla karışık yağmur veya yükseklerde hafif kar şeklinde. Batı ve Ege kıyılarında parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava hakim olsa da, Marmara'nın doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya) ve Batı Karadeniz kıyılarında yağmur geçişleri bekleniyor.
AKŞAM (18:00-24:00)
Akşam saatlerinde hava durumu genel olarak daha sakin bir seyir izliyor ancak soğuk hava etkisini artırıyor. Yağışlar ülkenin doğu ve iç kesimlerinde yoğunlaşmış durumda. Doğu Anadolu'nun doğu ve kuzeydoğu illerinde (Erzurum, Kars, Van çevreleri) kar yağışı etkisini artırarak devam edecek. İç Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimleri, özellikle Sivas ve Kayseri çevresinde karla karışık yağmur veya hafif kar görülebilir. Marmara ve Ege kıyılarında parçalı bulutlu veya az bulutlu bir hava hakim olacak. Güney ve Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmında ise aralıklı yağmur geçişleri sürecek.
GECE (00:00-06:00)
Pazartesi'ye geçiş yaptığımız bu gece saatlerinde, soğuk hava dalgası İç Anadolu'nun merkezine doğru ilerlemiş gibi görünüyor. Ankara çevresi dahil olmak üzere İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde ve Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında kar yağışı veya karla karışık yağmur bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında (Muğla, Antalya) gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden etkili olabilir. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde de (Gaziantep, Adıyaman çevresi) yağışlar devam ediyor. Ülkenin batı kıyıları parçalı bulutlu bir hava ile yeni güne hazırlanırken, iç ve doğu bölgelerde kış şartları gece boyunca etkisini sürdürecek.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ HARİTASINI PAYLAŞTI!
30 KASIM 2025 PAZAR
Türkiye genelinde bu Pazar günü hava oldukça hareketli görünüyor. Ülkenin büyük bir bölümü yağışlı bir gün geçirecek. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 14 derece ile 18 derece arasında seyrederken gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar daha düşük kalacak ve karla karışık yağmur veya hafif kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hava 9 derece civarında olup, gece sıcaklıkları sıfırın altına düşüyor. Genel olarak, yurdun batı ve güney kıyılarında kuvvetli yağış, iç ve doğu bölgelerde ise soğuk hava ve kar kendini hissettirecek.
1 ARALIK 2025 PAZARTESİ
Pazartesi günü de yağışlar ülkenin büyük bir kısmında devam edecek, ancak batı kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışların yerini hafif sağanak yağışlara bıraktığı gözlemleniyor. İzmir 15 derece, Antalya çevresi 17 derece civarında kalıyor. İç Anadolu'da sıcaklıklar 10 derece civarında olup, Ankara gibi yerlerde karla karışık yağmur görülebilir. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise kış şartları sürecek; Erzurum, Kars ve çevresinde sıcaklıklar 8 derecenin altında kalırken kar yağışları etkisini sürdürecek. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 15 derece civarında seyrederken yağmurlu bir hava hakim olacak.
2 ARALIK 2025 SALI
Salı günü itibarıyla hava durumu biraz daha sakinleşiyor ve yağışlar azalıyor. Batı ve güney kıyılarında parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava görülüyor, sıcaklıklar 17 dereceye kadar ulaşıyor. İç Anadolu'da pus ve sis görülen yerler olabilir ve sıcaklıklar 10 derece civarında seyredecek. Ülkenin doğu kesimlerinde kar yağışları etkisini sürdürse de yoğunluğu azalmış durumda. Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde ise hafif yağmurlar devam ediyor. Genel olarak ülkenin batı yarısı güneşli havaya doğru bir geçiş yaparken, doğu kesimlerde soğuk ve yer yer yağışlı hava devam edecek.
3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü hava durumu genel olarak daha istikrarlı ve güneşli bir döneme giriyor. Yağışlar ülkenin büyük bir bölümünde azalmış, hatta birçok yerde parçalı bulutlu veya az bulutlu, güneşli hava hakimdir. Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıklar 18 derece ile 22 derece arasında seyrederek mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İç ve Doğu Anadolu'da da sıcaklıklar hafifçe yükseliyor. Kar yağışları büyük ölçüde sona ermiş, yerini karla karışık yağmura veya az bulutlu havaya bırakmış durumda. Bu gün, ülkenin büyük çoğunluğunda açık ve ılıman bir hava bekleniyor.
4 ARALIK 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü Türkiye genelinde hava durumu sakinliğini koruyor ve güneşli günler ağırlık kazanıyor. Akdeniz kıyıları 24 dereceye varan sıcaklıklarla ülkenin en sıcak bölgesi olarak öne çıkıyor. Ege ve Batı Akdeniz'de sıcaklıklar 17 derece ile 21 derece arasında seyrediyor ve hava güneşli. İç ve Doğu Anadolu'da da sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve kar yağışı neredeyse tamamen sona ermiş durumda. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri haricinde sıcaklıklar 11 derece ile 16 derece arasında değişiyor. Genel olarak, bu 5 günlük periyodun en açık ve sıcak gününün Perşembe olması bekleniyor.
HANGİ KENTE NE KADAR YAĞMUR DÜŞECEK?
30 KASIM 2025 PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ
Pazar günü, Türkiye genelinde oldukça yoğun yağışlı bir gün beklenmektedir. Ülkenin büyük bir bölümü (Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu dahil) metrekareye 6 ila 20 milimetre arasında yağış alacaktır. Ancak, bu yağışlar Güney Akdeniz Bölgesi'nde (Hatay ve çevresi) şiddetini artırarak 21 ila 50 milimetre seviyesine çıkacaktır ki, bu durum ani su baskınları ve sel riskini beraberinde getirmektedir. Hava sıcaklıkları güney kıyılarında 21 derece civarında seyrederken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde kendini gösterecek, sıcaklıklar ise 10 derece civarında kalacaktır. Özellikle sabah 06:00-12:00 saatleri arasında güneyde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacaktır.
1 ARALIK 2025 PAZARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ
Pazartesi günü yağışlar coğrafi olarak yer değiştirerek ülkenin orta ve doğu kesimlerinde yoğunlaşacaktır. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yağışlar büyük ölçüde azalırken, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin geniş bir kısmı metrekareye 6 ila 20 milimetre arasında yağış almaya devam edecektir. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı şeklinde devam eden bu yağışlar, batı bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hafif sağanak yağmur şeklinde görülecektir. Örneğin, İstanbul'da sıcaklık 13 derece, Ankara'da ise 11 derece civarında olacaktır. Güneydoğu Anadolu'da da 6-20 milimetre aralığındaki yağışlar etkili olacaktır.
2 ARALIK 2025 SALI GÜNÜ YAĞIŞ
Salı gününe gelindiğinde, yağışların etkisini büyük ölçüde kaybettiği ve ülkenin batı yarısının kuruduğu gözlemlenmektedir. Önemli yağışlar (6 ila 20 milimetre) yalnızca Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde, özellikle Ordu, Trabzon, Artvin, Kars, Iğdır ve Van çevrelerinde etkili olacaktır. Ülkenin geri kalanında, büyük metropoller de dahil olmak üzere, hava parçalı bulutlu veya az bulutlu geçecektir. Sıcaklıklar batı ve güney kıyılarında (örneğin Antalya 22 derece) yükselirken, yağış alan doğu bölgelerde (örneğin Erzurum 6 derece) soğuk hava sürecektir; İç Anadolu'da ise sabah saatlerinde yer yer pus beklenmektedir.
4 ARALIK 2025 PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ
Hafta sonuna yaklaşırken, yağışlı hava batı ve güney kıyılarına geri dönmektedir. Perşembe günü, Ege ve Batı Akdeniz kıyı şeridi (Çanakkale'den Muğla ve Antalya'ya kadar olan bölgeler) metrekareye 6 ila 20 milimetre arasında sağanak yağış alacaktır. Ülkenin iç ve doğu bölgeleri ise kuru ve parçalı bulutlu kalmaya devam edecektir. Bu yağışlı dönüşe rağmen, özellikle Antalya'da sıcaklıklar 24 dereceye ulaşarak yüksek seyrini koruyacak, İzmir ve Muğla çevrelerinde de sıcaklıklar 17-18 derece civarında olacaktır.
İŞTE 81 İL İÇİN HAVA DURUMU
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu(Mardin hariç) ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı bekleniyor. Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Mardin hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MARDİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı