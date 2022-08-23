SON DAKİKA: Meteoroloji’den Marmara bölgesine uyarı! Çok kuvvetli geliyor! İstanbul da listede...

Yurt genelinde son günlerde oldukça sıcak bir hava hakim. İstanbul'da da nem ile birlikte sıcak havalar vatandaşı iyiden iyiye bunalttı. Meteoroloji sıcak havaya kısa bir süreliğine vede edileceğini duyurdu. Marmara'ya kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
MARMARA'YA KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
İSTANBUL'A DA GELİYOR
İstanbul'da hava bugün parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Ankara'da hava bugün 36 derece civarlarında ve parçalı bulutlu olacak. İzmir'de ise sıcaklık 32 derece, hava öğleden sonra parçalı bulutlu...