Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Meteoroloji'den Marmara bölgesine uyarı! Çok kuvvetli geliyor! İstanbul da listede...
Giriş Tarihi: 23.8.2022 14:17

SON DAKİKA: Meteoroloji'den Marmara bölgesine uyarı! Çok kuvvetli geliyor! İstanbul da listede...

Son dakika haberine göre; İstanbul'da günlerdir süren sıcak hava dalgası yerini yağışa bırakıyor. Marmara bölgesinde sıcaklıklarda düşüş olacak, kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışların İstanbul'da bugün kısmi olarak görülmesi bekleniyor. Ancak Çarşamba ve Perşembe günü kuvvetli sağanaklar geliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den Marmara bölgesine uyarı! Çok kuvvetli geliyor! İstanbul da listede...

Yurt genelinde son günlerde oldukça sıcak bir hava hakim. İstanbul'da da nem ile birlikte sıcak havalar vatandaşı iyiden iyiye bunalttı. Meteoroloji sıcak havaya kısa bir süreliğine vede edileceğini duyurdu. Marmara'ya kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

MARMARA'YA KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL'A DA GELİYOR

İstanbul'da hava bugün parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Ankara'da hava bugün 36 derece civarlarında ve parçalı bulutlu olacak. İzmir'de ise sıcaklık 32 derece, hava öğleden sonra parçalı bulutlu...

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den Marmara bölgesine uyarı! Çok kuvvetli geliyor! İstanbul da listede...
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