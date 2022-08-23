SON DAKİKA: Meteoroloji’den Marmara bölgesine uyarı! Çok kuvvetli geliyor! İstanbul da listede...

Yurt genelinde son günlerde oldukça sıcak bir hava hakim. İstanbul'da da nem ile birlikte sıcak havalar vatandaşı iyiden iyiye bunalttı. Meteoroloji sıcak havaya kısa bir süreliğine vede edileceğini duyurdu. Marmara'ya kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.