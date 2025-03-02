SON DAKİKA: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.