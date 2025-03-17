SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul’a kar yağacak mı? 30 kent için sarı kodlu alarm

İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Rize,

Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon,

Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Yalova.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.