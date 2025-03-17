SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul’a kar yağacak mı? 30 kent için sarı kodlu alarm

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Mart tarihine ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; sıcaklıkların hissedilir derece azalması beklenirken, 30 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Peki; İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı etkili olacak mı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Göller yöresi, İç Anadolu (Kırşehir, Aksaray ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana'nın kuzey kesimleri, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, ülke genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de kuzey, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de kuzey, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
SON DAKİKA: 30 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI
Öte yandan Meteoroloji'nin raporunda; 30 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER ŞU ŞEKİLDE:
Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale,
Çorum, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul,
İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Rize,
Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon,
Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Yalova.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney, zamanla kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Göller yöresi ile Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kırşehir, Aksaray ve Karaman hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu
ESKİŞEHİR 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu
KONYA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu
NEVŞEHİR 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde (Sinop hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 9°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 12°C, 20°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 13°C, 18°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 10°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 12°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 0°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu
KARS -1°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu
MALATYA 9°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 0°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı