SON DAKİKA... Meteoroloji’nin alarm verdiği lodos İstanbul’da etkisini artırdı: Ağacın altında kalmaktan 1 saniye ile kurtuldu!

Olay, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinde bir sokakta 14.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da öğleden sonra etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sokakta bulunan ağaç park halindeki 4 aracın üzerine devrildi.
2 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
2 araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak itfaiye ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek sokaktan kaldırdı.