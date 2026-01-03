Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Meteoroloji'nin alarm verdiği lodos İstanbul'da etkisini artırdı: Ağacın altında kalmaktan 1 saniye ile kurtuldu!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 15:45

SON DAKİKA... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı fırtına, İstanbul'da etkisini artırdı. Vatandaşlar, yürümekte güçlük çekerken zor anlar yaşadı. Güngören'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç 4 aracın üzerine devrilirken ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan bir kişi o dakikaları anlattı.

Olay, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinde bir sokakta 14.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'da öğleden sonra etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sokakta bulunan ağaç park halindeki 4 aracın üzerine devrildi.

2 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

2 araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak itfaiye ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek sokaktan kaldırdı.

'1 SANİYE İLE KURTULDUM''

Devrilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Barış Kişo "Aracımla sokaktan geçiyordum. Önümdeki kamyonet yavaş gidiyordu. Bende yavaş gitmek zorunda kaldım. Kamyonet geçtikten hemen sonra bir çatırdı duydum.

Ağacın aşağıya doğru düştüğünü gördüm. Hemen frene bastım. Durmamla beraber ağaç devrildi. Ağacın dalları arabanın kaportasına değdi. Allahtan kimsenin canına bir şey olmadı. Tam 1 saniye ile kurtuldum" diye konuştu.

