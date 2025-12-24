SON DAKİKA… Milli Eğitim Bakanlığı fenomen öğretmenleri takibe aldı: Hesapları tek tek kontrol edilecek!

SON DAKİKA… Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fenomen öğretmenlere yönelik düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre, bakanlık CİMER ve Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine yeni bir çalışma başlattı.