SON DAKİKA | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay’dan yıllık izin kararı! Resmi gazetede yayımlandı…

'YÜKÜMLÜLÜK İŞVERENE AİT'

Mahkeme ayrıca, yıllık izinlerin kullanıldığını ispatlama yükünün işverene ait olduğunu ve bunun yazılı belgelerle kanıtlanması gerektiğini vurguladı. Kararda, kullanılmayan yıllık izin ücretinin talep edilebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması şartının da altı çizildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör