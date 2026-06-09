Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay’dan yıllık izin kararı! Resmi gazetede yayımlandı…
Giriş Tarihi: 9.06.2026 09:44

SON DAKİKA | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay’dan yıllık izin kararı! Resmi gazetede yayımlandı…

SON DAKİKA | Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Resmi Gazete'de de yayımlanan karara göre artık o günler yıllık izinden düşmeyecek. İşte detaylar…

SON DAKİKA | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay’dan yıllık izin kararı! Resmi gazetede yayımlandı…
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SON DAKİKA | Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izin hesaplamalarında çalışanlar lehine önemli bir karara imza attı. Karara göre, yıllık izin süresine denk gelen hafta tatili, resmi tatil ve genel tatil günleri izin hakkından düşülemeyecek.

YARGITAY'DAN KRİTİK KARAR

Resmi Gazete'de yayımlanan davada işçinin 28 günlük yıllık izin hakkı bulunmasına rağmen, kullandığı izin dönemlerinde yer alan 4 hafta tatili günü izin süresine dahil edildiği için Yargıtay, işçinin gerçekte yalnızca 24 gün izin kullandığına hükmetti. Böylece işçinin 4 günlük kullanılmamış izin alacağı olduğu kabul edildi.

'YÜKÜMLÜLÜK İŞVERENE AİT'

Mahkeme ayrıca, yıllık izinlerin kullanıldığını ispatlama yükünün işverene ait olduğunu ve bunun yazılı belgelerle kanıtlanması gerektiğini vurguladı. Kararda, kullanılmayan yıllık izin ücretinin talep edilebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması şartının da altı çizildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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