SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."