SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’ın uyarısının ardından MSB’den dikkat çeken açıklama: Türkiye’ye karşı başarı şansları yok!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

MSB'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

KKTC VURGUSU: HASMANE TUTUMLARA EN SERT CEVAP VERİLİR!

MSB: (Kıbrıs'ta Fransa ile GKRY arasında imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'na ilişkin) Garantör ülke olarak, dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır.