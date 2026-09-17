SON DAKİKA! MSB'den provokasyon peşinde koşan Yunanistan'a çok net mesaj! Dikkat çeken Meis Adası vurgusu: "Türkiye haklarını korumaya devam edecek"

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Tuğamiral Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, bu kapsamda geçen hafta 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, hudutlarda ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 878 şahsın yakalandığını ifade etti.

Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 11 bin 323'e ulaştığını aktararak, engellenen 875 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının 50 bin 269 olduğunu söyledi.

İkili işbirlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan TSK'nın, bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, bu kapsamda 14-18 Eylül arasında Kore'de gerçekleştirilen "Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı"na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı tarafından katılım sağlandığını kaydetti.

Aktürk, 17-18 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen "Türkiye-ABD Hava Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı"na Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı ve beraberindeki heyetin, Romanya Köstence'de düzenlenen "Sea Breeze-2026 Donanma Komutanları Konferansı"na ise Mayın Filosu Komutanı ile 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodorunun katılım sağlandığını dile getirdi.

Kanada'da 21-23 Eylül arasında Denizaltı Komutanlar Konferansı'nın yapılacağını belirten Aktürk, buna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın da iştirak edileceğini bildirdi.

Azerbaycan Türklerinin 20 Eylül Egemenlik Gününü kutlayan Aktürk, "'İki devlet, tek millet' anlayışıyla bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.