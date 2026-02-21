SON DAKİKA… Müge Anlı bile şoke oldu! 70 yaşındaki Şerife Şimşek ‘Bal peteğim’ sözüne kandı! Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik evini kaptırdı!

"ÇOK TATLI DİLLİYDİ... EVİMİ ELİNDEN ALINCAYA KADARMIŞ"

Çok tatlı dilliydi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış. Mehmet bana ne yaptı bilmiyorum kandırdı beni içime bir kıpırtı geldi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi.