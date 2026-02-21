SON DAKİKA… Müge Anlı bile şoke oldu! 70 yaşındaki Şerife Şimşek ‘Bal peteğim’ sözüne kandı! Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik evini kaptırdı!

SON DAKİKA… Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 70 yaşındaki Şerife Şimşek'in anlattıkları stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.
40 yaşında eşini kaybettikten sonra 30 yıl boyunca 5 çocuğuna tek başına bakan Şimşek, kendisinden tam 25 yaş küçük Mehmet Demir'in evlilik sözüne kandı. Olayların yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını belirten Şimşek, Mehmet Demir ile muz tarlasında tanıştığını anlattı.
45 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİNİN 'BAL PETEĞİM' SÖZÜNE KANDI
Muz tarlasının işletmecisi olan Mehmet Demir tanıştıktan sonra hayatının kabusa döndüğünü söyleyen Şerife Şimşek "Biz tanıştığımızda Mehmet'in 60 yaşında yabancı bir hanımı vardı, onunla ayrıldı. Bana 'bal peteğim' derdi.
"ÇOK TATLI DİLLİYDİ... EVİMİ ELİNDEN ALINCAYA KADARMIŞ"
Çok tatlı dilliydi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış. Mehmet bana ne yaptı bilmiyorum kandırdı beni içime bir kıpırtı geldi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi.
Benim evimi elimden aldı, kendi dairesini vermedi. Onunla beraber Hatay'a kaçmıştık. Yalancı Mehmet, hani evlenecektik, ne oldu bizim hayallerimiz?"
MÜLK TAKASI BAHANESİ İLE TAPU DAİRESİNE GÖTÜRMÜŞ
Evi elinden alınma aşk ve sevginin bittiğini söyleyen Şerife Şimşek, "Torunumdan üzerime kayıtlı dubleks bir daire olduğunu öğrenmiş. 'Seni Hatay'a götüreceğim, orada evleniriz' dedi. Mülk takası bahanesiyle beni tapu dairesine götürdü. Banka hesabıma 400 bin TL yatırdı. Tapu işlemlerinin ardından bu parayı geri çekti" dedi.