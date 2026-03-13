SON DAKİKA… Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Öğretmen Ahmet Baysal cinayete kurban gitmiş: Cesedi tanınmayacak haldeydi!

SON DAKİKA… Balıkesir Bandırma'da 7 Mart'tan beri aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal'ı bulmak isteyen yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert Programının kapısını çaldı.
Ağabeyi Ali İhsan Baysal'ın ihbarı üzerine Müge Anlı'da da aranan kayıp Ahmet Baysal'ın arkadaşlarıyla telefonda görüşerek pazar günü köye gidip arılarına bakmak üzere sözleştiği ortaya çıktı. Ancak pazar sabahı kendisine ulaşamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gittiğinde şoke eden manzara ile karşılaştı.
EVDE ŞÜPHELİ GÖRÜNTÜ: KAPI KİLİTLİ, BALKON CAMI AÇIK…
Ahmet Baysal'ın evine giden arkadaşları kapının kilitli, balkon camının ise açık olduğunu görünce emen polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde incelemelerini yaptı. Baysal'ın izine ise rastlanmadı.
'ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ' İDDİASI
Ahmet Baysal'ın ağabeyi Ali İhsan Baysal, kardeşinin bir süredir bazı kişilere borç para verdiğini ve bu nedenle alacaklılarıyla sorun yaşamış olabileceğini anlattı. Ağabey Ali İhsan Baysal "20 yıla yakın evliydi. 2 yıl önce ayrıldılar. Ayrılmadan önce mal paylaşımı yapmamak için paralarını arkadaşlarına verdiğini duymuştu. Biz bunu uyardık 'Geri alamazsın sıkıntı yaşarsın' dedik ancak dinlemedi. Kardeşim paraya düşkündü. Başkalarına kaptırmamak için parasının peşine düşüp alacaklarıyla sıkıntı yaşamış olabilir" ifadelerini kullandı.
CANSIZ BEDENİ SAHİLDE BULUNDU!
Müge Anlı'nın gündeme getirdiği emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Yenice Köyü yakınlarında deniz kıyısında hareketsiz halde bulunan Baysal'ın cesedi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
HER DETAY KAN DONDURDU: CESEDİ TANINMAZ HALDE!
Müge Anlı, Ahmet Baysal'ın şüpheli ölümünde kan donduran cinayet ihtimalini açıkladı. Anlı, öğretmen Baysal'ın cansız bedeninin tanınmayacak halde olduğunu ve üzerinin taşlarla örtülerek cesedinin saklanmaya çalışıldığını vurguladı.