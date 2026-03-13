SON DAKİKA… Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Öğretmen Ahmet Baysal cinayete kurban gitmiş: Cesedi tanınmayacak haldeydi!

'ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİ' İDDİASI

Ahmet Baysal'ın ağabeyi Ali İhsan Baysal, kardeşinin bir süredir bazı kişilere borç para verdiğini ve bu nedenle alacaklılarıyla sorun yaşamış olabileceğini anlattı. Ağabey Ali İhsan Baysal "20 yıla yakın evliydi. 2 yıl önce ayrıldılar. Ayrılmadan önce mal paylaşımı yapmamak için paralarını arkadaşlarına verdiğini duymuştu. Biz bunu uyardık 'Geri alamazsın sıkıntı yaşarsın' dedik ancak dinlemedi. Kardeşim paraya düşkündü. Başkalarına kaptırmamak için parasının peşine düşüp alacaklarıyla sıkıntı yaşamış olabilir" ifadelerini kullandı.