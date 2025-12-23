SON DAKİKA… Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! Raziye Yıldız Emine’ye ne olduğunu anlattı: Tespih makinesi sesi…

"BABAM EMİNE'Yİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ"

Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının canlı yayında söyledikleri ise milyonları şoke etti. Yayına bağlanan Yılmaz'ın kızı, babasının Emine'yi döverek öldürdüğünü, olaya tanık olduğu için de tehdit edildiğini söyledi. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Ercan Yılmaz ise kızlarının, öz annelerinin yönlendirmesiyle kendisine iftira attığını belirtti. Emine'nin evde yalnız olduğu zamanlarda şiddete maruz kaldığı, yaşanan bir olayın ardından ise bir daha görülmediği iddialarını yalanlayan Ercan Yılmaz, masum olduğunu söyledi.