SON DAKİKA… Kastamonu’da annesi Huriye Helvacı ile kaybolan Osman’dan acı haber! Müge Anlı’da çarpıcı iddia: Meğer eski eniştesiyle...

"AĞABEYİN MUSTAFA İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜ BİLİYOR"

Huriye Helvacı'nın görümcesi ise canlı yayında "24'ünden önce 2 kere yürümüşler. Onları görenler olmuş. Bir gün sonra benim yanıma geldi yengem kaybolmadan 4-5 gün önce. Yengem kendisi bana söyledi eski eşimle görüştüğünü. Ağabeyin zaten biliyor dedi bana" açıklaması yaptı.