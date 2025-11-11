SON DAKİKA… Kastamonu’da annesi Huriye Helvacı ile kaybolan Osman’dan acı haber! Müge Anlı’da çarpıcı iddia: Meğer eski eniştesiyle...

SON DAKİKA… Kastamonu Bozkurt'ta 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman, 2 Kasım günü kayıplara karıştı. 9 gündür arama çalışmalarına rağmen anne ile oğlundan hala bir iz bulunamadı.
Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği gizemli olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, "Eşimin kaybolmadan önce eski eniştem Mustafa Uzun ile görüştüğünü öğrendim" açıklaması yaptı.
ESKİ ENİŞTE CANLI YAYINDA
Bunun üzerine iddiaların odağındaki eski enişte, canlı yayına katıldı. Huriye Helvacı'nın görümcesinin eski eşi Mustafa Bey, kaybolmadan birkaç gün önce Huriye Helvacı ile görüştüklerini belirterek, "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.
24 EKİM'DEN SONRA SAMİMİ OLDUK. 12 GÜN BOYUNCA…
Evinde kadavra köpekleriyle arama yapılan Mustafa Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk. Benimle dertleşiyordu, ailesiyle ilgili durumları anlatıyordu" ifadelerini kullandı. Uzun, Helvacı'nın kaybolduğu gün de telefonda görüştüklerini anlattı.
"AĞABEYİN MUSTAFA İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜ BİLİYOR"
Huriye Helvacı'nın görümcesi ise canlı yayında "24'ünden önce 2 kere yürümüşler. Onları görenler olmuş. Bir gün sonra benim yanıma geldi yengem kaybolmadan 4-5 gün önce. Yengem kendisi bana söyledi eski eşimle görüştüğünü. Ağabeyin zaten biliyor dedi bana" açıklaması yaptı.
EŞİ BU SAMİMİYETİ BİLİYOR MUYDU?
Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ise durumu bilmediğini söyledi. "Ben anlam veremiyorum. Sakinleştiriciyle duruyorum" dedi.
SON SİNYAL KAYBOLDUKTAN 2 GÜN SONRA ALINDI!
Öte yandan programda Huriye Helvacı'nın cep telefonuyla ilgili de bilgi paylaşıldı. Öyle ki 2 Kasım'da kaybolan Helvacı'nın cep telefonundan son sinyalin 4 Kasım Salı günü saat 05.30'da alındığı ortaya çıktı.
KAHREDEN HABER GELDİ!
Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım'da annesiyle birlikte kaybolan Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı.