SON DAKİKA… Müge Anlı ortaya çıkardı! İstanbul’un göbeğinde dehşet evi: Bir deri bir kemik halde, vücudunda darp izleri...

SON DAKİKA… ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan insanlık dramını gün yüzüne çıkardı. İddialara göre geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği öğrenilen 74 yaşında Ünzile Mangaz ile 2 kızının yaşadığı ev, Bursa'daki 'çöp ev' vakasını hatırlattı.
"BİZİ KURTARIN KIZIMI DÖVÜYOR" FERYADI!
Yaklaşık beş yıldır aynı binada oturan komşular, Ünzile Hanım hayattayken sık sık yardım çığlıkları attığını belirterek Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ihbar hattına başvuru yaptı. Komşuların anlatımına göre anne, büyük kızının hasta kardeşine şiddet uyguladığını söyleyerek "Bizi kurtarın, yatağa bağımlı kızımı dövüyor" diye feryat ettiği vurgulandı. Mahalle sakinleri, Ünzile Hanım'ın vefatından sonra bu çığlıkların tamamen kesildiğini anlattı.
BİR DERİ BİR KEMİK HALDE… VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VAR!
Mahalleli ayrıca evde ağır koşullar altında yaşayan hasta bir kızın bulunduğunu da anlattı. Eve giren bazı komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını belirterek hasta kızın, yatak bile olmayan bir divan üzerinde, çırılçıplak halde yattığını açıkladı! Bir deri bir kemik halde buldukları kızın vücudunda morluklar, çizikler ve darp izini andıran yaralar olduğu da ortaya çıktı.
APARTMANI SARAN KÖTÜ KOKU İDDİASI…
Apartman sakinleri, evden yayılan ağır kokunun tüm binayı etkilediğini belirterek çamaşır suyu ve tiner benzeri keskin kokular nedeniyle evlerinde durmakta zorlandıklarını anlattı.
Annesinin hayatını kaybetmesi, kardeşinin ise bir deri bir kemik halde bulunması sonrası iddiaların odağında Suna Hanım ise Müge Anlı ekibine sert tepki göstererek suçlamaları yalanladı. "Seni ilgilendirmez" ve "Kız kardeşim senden daha iyi durumda" diyerek muhabirin sorularını yanıtsız bıraktı.
YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ: GENÇ KADIN EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI…
Kamuoyuna yansıyan görüntüler ve komşuların iddiaları sonrası, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yayını ihbar kabul ederek düğmeye bastı.
Genç kadın ekiplerin yardımıyla evinden çıkarıldı. Bitkin ve yaralı olduğu gözlenen genç kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kadının vücudunda darp izleri ve ciddi zayıflık bulunduğu açıklandı.