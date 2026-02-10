SON DAKİKA… Müge Anlı ortaya çıkardı! İstanbul’un göbeğinde dehşet evi: Bir deri bir kemik halde, vücudunda darp izleri...

BİR DERİ BİR KEMİK HALDE… VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VAR!

Mahalleli ayrıca evde ağır koşullar altında yaşayan hasta bir kızın bulunduğunu da anlattı. Eve giren bazı komşular, camları kararmış, eşyasız ve son derece bakımsız bir ortamla karşılaştıklarını belirterek hasta kızın, yatak bile olmayan bir divan üzerinde, çırılçıplak halde yattığını açıkladı! Bir deri bir kemik halde buldukları kızın vücudunda morluklar, çizikler ve darp izini andıran yaralar olduğu da ortaya çıktı.