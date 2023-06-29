SON DAKİKA: Muğla Datça’da orman yangını! 3 saat sonra güzel haber!

Son dakika haberi: Yangın, Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Datça'da orman yangını! | Video
Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. pic.twitter.com/uW6rezF80E— Sabah (@sabah) June 29, 2023
Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! İşte ilk görüntüler! | Video
Yangının söndürülme çalışmaları aralıksız devam ederken Orman Genel Müdürlüğünden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına ormanın kahramanları müdahale ediyor. Ayağınıza taş değmesin" ifadeleri yer aldı.
Gelen son dakika bilgisine göre ise yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının yerleşim bölgesine tehdit oluşturmadan kontrol altına alındığı belirtildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de başlatıldı.
📍 Muğla / Datça— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 29, 2023
Datça'da makilik alanda meydana gelen orman yangınına #OrmanınKahramanları müdahale ediyor.
✅ 6 Uçak
✅ 10 Helikopter
✅ 50 Arazöz
✅ 250 Personel
Ayağınıza taş değmesin. #YeşilVatan pic.twitter.com/V1EmAvqXLf