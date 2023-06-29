SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! İşte ilk görüntüler! | Video

Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 50 arazöz ve 250 personel ile karadan, 6 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale başlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...