Haberler Yaşam Haberleri MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı! Muğla'da deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?
Giriş Tarihi: 12.10.2025 08:07

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı! Muğla'da deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Muğla'da deprem mi oldu son dakika yanıt arayan sorular arasında yerini aldı. Ege bölgesinde sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sistemi üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği noktasında bilgilere ulaşıyor. İşte, Muğla deprem hakkında tüm merak edilenler:

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı! Muğla’da deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Muğla deprem ile sallandı. 4 üzerinde gerçekleşen sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli'nin veirleri izleniyor. İşte, AFAD tarafından açıklanan Muğla depreminin detayları:

SON DAKİKA: MUĞLA'DA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Muğla Köyceğiz merkez üssünde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.40'ta kaydedilen sarsıntı yerin 12 km altında ölçüldü.

İşte, detaylar:

MUĞLA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.1 (Ml)

Yer:Köyceğiz (Muğla)

Tarih:2025-10-12

Saat:06:40:58 TSİ

Derinlik:12.04 km

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden yaşanan sarsıntıların hemen ardından depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşmak mümkün. İşte, son depremlerin listesi:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı! Muğla'da deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz