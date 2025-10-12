MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı! Muğla’da deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Muğla deprem ile sallandı. 4 üzerinde gerçekleşen sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli'nin veirleri izleniyor. İşte, AFAD tarafından açıklanan Muğla depreminin detayları:
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Muğla Köyceğiz merkez üssünde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06.40'ta kaydedilen sarsıntı yerin 12 km altında ölçüldü.
İşte, detaylar:
AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden yaşanan sarsıntıların hemen ardından depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşmak mümkün. İşte, son depremlerin listesi: