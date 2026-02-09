Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Muğla'da kiralık teknede sır olay! 35 yaşındaki Bahar Taş ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 9.02.2026 10:51 Son Güncelleme: 9.02.2026 11:07

SON DAKİKA: Muğla'da kiralık teknede sır olay! 35 yaşındaki Bahar Taş ölü bulundu!

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaş grubuyla tekne kiralayan Bahar Taş (35), sabah saatlerinde kabinde cansız halde bulundu. Aydın’dan gelen acı haber sonrası jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlatırken, teknede bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Bahar Taş neden öldü? İşte olayın perde arkası…

Muğla'nın Milas ilçesi, sabah saatlerinde gelen şok edici bir ölüm haberiyle sarsıldı. Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde ikamet eden Bahar Taş, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek ve gezmek amacıyla Milas'a geldi. Burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren gruptan acı haber sabah saatlerinde geldi.

SABAH UYANDIKLARINDA ŞOK YAŞADILAR

İddiaya göre, tekne kiralayan arkadaş grubu gece boyunca teknede kaldı. Sabah uyandıklarında Bahar Taş'ın hareketsiz yattığını ve tepki vermediğini fark eden arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından teknede yapılan ilk kontrollerde, 35 yaşındaki Bahar Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kadının ani ölümü arkadaşları arasında büyük üzüntü ve şok yaratırken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTI ALTINDA: SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Bahar Taş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri teknede bulunan arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Soruşturma kapsamında, olay anında teknede oldukları belirlenen T.Y. ve S.E. isimli iki şüpheli, akşam saatlerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

BAHAR TAŞ'IN OTOPSİ RAPORU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Genç kadının ölüm nedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayın kaza mı, ihmal mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı jandarma soruşturmasıyla aydınlatılacak.

