SON DAKİKA: Muğla’da kiralık teknede sır olay! 35 yaşındaki Bahar Taş ölü bulundu!

Muğla'nın Milas ilçesi, sabah saatlerinde gelen şok edici bir ölüm haberiyle sarsıldı. Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde ikamet eden Bahar Taş, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek ve gezmek amacıyla Milas'a geldi. Burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren gruptan acı haber sabah saatlerinde geldi.
SABAH UYANDIKLARINDA ŞOK YAŞADILAR
İddiaya göre, tekne kiralayan arkadaş grubu gece boyunca teknede kaldı. Sabah uyandıklarında Bahar Taş'ın hareketsiz yattığını ve tepki vermediğini fark eden arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri tarafından teknede yapılan ilk kontrollerde, 35 yaşındaki Bahar Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kadının ani ölümü arkadaşları arasında büyük üzüntü ve şok yaratırken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
2 KİŞİ GÖZALTI ALTINDA: SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Bahar Taş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri teknede bulunan arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Soruşturma kapsamında, olay anında teknede oldukları belirlenen T.Y. ve S.E. isimli iki şüpheli, akşam saatlerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.