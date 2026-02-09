SON DAKİKA: Muğla’da kiralık teknede sır olay! 35 yaşındaki Bahar Taş ölü bulundu!

SABAH UYANDIKLARINDA ŞOK YAŞADILAR

İddiaya göre, tekne kiralayan arkadaş grubu gece boyunca teknede kaldı. Sabah uyandıklarında Bahar Taş'ın hareketsiz yattığını ve tepki vermediğini fark eden arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından teknede yapılan ilk kontrollerde, 35 yaşındaki Bahar Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kadının ani ölümü arkadaşları arasında büyük üzüntü ve şok yaratırken, savcılık olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.