SON DAKİKA... Muğla’da korku dolu anlar: Uyuşturucu bağımlısı genç bir evi ateşe verdi 2 jandarmayı bıçakla yaraladı!

Olay, saat 09.00 sıralarında Ula'nın Gökova Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan Can Kayakurt, Nail Mücek'e (33) ait evi ateşe verip, elindeki bıçakla yandaki Nevzat Gültekin'e (60) ait eve girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.
Kayakurt gelen jandarma ekiplerine bıçakla saldırdı. Yaşanan arbedede 2 jandarma personeli bıçakla yaralandı. Bu sırada Rıdvan Can Kayakurt jandarmalardan birine ait silahı alıp, ekiplere ateş açtı. Jandarmanın uyarı ateşine rağmen direnen Kayakurt, silahla vuruldu.