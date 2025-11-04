Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Muğla'da korku dolu anlar: Uyuşturucu bağımlısı genç bir evi ateşe verdi 2 jandarmayı bıçakla yaraladı!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 15:53

SON DAKİKA... Muğla Ula'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Rıdvan Can Kayakurt, bir evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipteki 2 jandarmayı bıçaklayan ve vurularak yakalanan Kayakurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Olay, saat 09.00 sıralarında Ula'nın Gökova Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan Can Kayakurt, Nail Mücek'e (33) ait evi ateşe verip, elindeki bıçakla yandaki Nevzat Gültekin'e (60) ait eve girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayakurt gelen jandarma ekiplerine bıçakla saldırdı. Yaşanan arbedede 2 jandarma personeli bıçakla yaralandı. Bu sırada Rıdvan Can Kayakurt jandarmalardan birine ait silahı alıp, ekiplere ateş açtı. Jandarmanın uyarı ateşine rağmen direnen Kayakurt, silahla vuruldu.

Yaralanan Rıdvan Can Kayakurt, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kayakurt'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Rıdvan Can Kayakurt'un 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan sabıka kaydı olduğu belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

