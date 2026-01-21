SON DAKİKA... Muğla’da Şakir Şunka nerede? 11 gün önce kayıplara karıştı...

HENÜZ İZE RASTLANMADI

Havadan dron ve karadan ekiplerle yapılan arama çalışmalarının, aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldığı belirtildi. Aramalar 11'inci gününde sürerken, şu ana kadar Şunka'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. MAG-AME Lideri Mehmet Ali Polat, "Kayıp kişinin aracı bu bölgede bulundu. Bu nedenle çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştırdık. Kayıp kişiye ulaşmak için ekiplerimizle birlikte arama çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi. (DHA)