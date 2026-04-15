SON DAKİKA | Müzisyen Umut Emre Aytekin’in katillerinin cezası belli oldu: Vahşet anlarını böyle anlattı: Bir anlık sinirle...

"BİR ANLIK SİNİRLE..."

Sanık Ceyhun Tuzcu ise, "Maktul, kız arkadaşı ile yan masaya geldi. Masamızdaki tepsiyi işaret ederek 'bunu siz mi yediniz?' dedi. 'Yok abi' diyip Hayrettin ile oyun oynamaya devam ettik. Daha sonra şahıs 'o zaman s.. gidin buradan kahvenizi evde için' dedi. Bu sırada kız arkadaşı da Umut diyerek kendisini uyardı. Kız arkadaşına 'dua et o kahveyi yüzüne vurmadım' diyerek yemek alma kısmına gitti. Bu esnada Hayrettin bir anlık sinirle kalkıp 2-3 kere yumruk attı. Ben de maktulün sırt ve omuz arasına 3-4 kez tekme attım. Hayrettin'in vurmaya devam etmesi üzerine onu uzaklaştırdım. Hemen ambulans çağırılmasını istedim, pişmanım" şeklinde savunma yaptı.