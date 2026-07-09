SON DAKİKA… NATO Zirvesi sonrası İsrail-FETÖ-CIA’dan ortak operasyon! Provokatör Michael Rubin yine sahnede: Küstah tehdit…

KİRLİ İTTİFAKTAN TALİMAT!

ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze merasimini örnek gösteren Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef gösterdi. Rubin'in, "Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazesine kim katılacak? Erdoğan'ın ölümü muhtemelen çok uzak değil. Erdoğan öldüğünde dünya, ona yönelik nefretin ne kadar derin olduğunu görecektir" ifadeleri ittifakın kirli yüzünü gözler önüne serdi.