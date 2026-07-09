SON DAKİKA… NATO Zirvesi sonrası İsrail-FETÖ-CIA’dan ortak operasyon! Provokatör Michael Rubin yine sahnede: Küstah tehdit…

SON DAKİKA… Milli savunma hamleleri ve diplomatik gücü ile Türkiye, 77 yıllık NATO'nun kilit merkezi konumuna geldi. 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi'nde ittifakın yol haritası yeniden çizildi. Ankara'da yapılan kritik zirvede, odak savunma sanayisi gücüyle dünya devleri ile yarışır hale gelen Türkiye'ydi…
İSRAİL-FETÖ-CIA PANİKTE
Türkiye'nin ittifakın parlayan yıldızı haline gelmesi en çok da Siyonist İsrail, Yunanistan ve FETÖ'yü panikletti. Türkiye düşmanlığı ile bilinen Michael Rubin, dünyanın Türkiye'yi konuştuğu NATO Zirvesi sonrası yine sahnedeydi! Rubin İsrail-FETÖ-CIA'nın talimatı ile harekete geçerek sosyal medyadan küstah tehditlerini yineledi.
KİRLİ İTTİFAKTAN TALİMAT!
ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze merasimini örnek gösteren Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef gösterdi. Rubin'in, "Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazesine kim katılacak? Erdoğan'ın ölümü muhtemelen çok uzak değil. Erdoğan öldüğünde dünya, ona yönelik nefretin ne kadar derin olduğunu görecektir" ifadeleri ittifakın kirli yüzünü gözler önüne serdi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE AİLESİNE KÜSTAH TEHDİT
Emine Erdoğan, Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar'ın da aralarında olduğu aile üyelerini Suudi Arabistan'daki "Ritz-Carlton" (otel hapishanesi) örneği ile tehdit eden Türkiye düşmanı Rubin, "Erdoğan öldüğünde Emine, Bilal ve Mustafa Erdoğan'ın hep birlikte endişelenmesi gerekir" dedi.