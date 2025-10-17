SON DAKİKA: Nevşehir’de vahşet! Kayınpederini bıçakladı! Pencereye çıkıp küfürler savurdu! O anlar kamerada

Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde dün gece yaşanan aile içi şiddet olayı, mahalleyi alarma geçirdi. Muammer S. (35), tartıştığı kayınpederi S.G.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kendisini evine kapattı ve çevresine saatlerce terör estirdi. Evde mahsur kalan annesi ve çocuğu için endişelenen polis ekipleri, olası bir trajediyi önlemek adına kritik bir ikna operasyonu yürüttü.
ZİYARET KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: BIÇAKLI SALDIRI
Olay, dün saat 23.30 sıralarında 10 katlı bir binada meydana geldi. İddialara göre, Muammer S., eşi ve çocuğuyla birlikte kayınpederi S.G.'nin evine ziyarete gitti. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında damat Muammer S., elindeki bıçakla kayınpederi S.G.'ye saldırarak kolundan yaraladı.
KAPIYI AÇMADI, HAKARET YAĞDIRDI
Muammer S.'nin oturduğu eve gelen polis ekipleri, şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yaptı. Ancak Muammer S. kapıyı açmayı reddetti. Pencereye çıkan şüpheli, aşağıda toplanan vatandaşlara ve ekiplere camdan hakaretler ve küfürler yağdırmaya başladı. Öfkesini kontrol edemeyen Muammer S., bu sırada aşağıya doğru saksılar fırlatarak tehlike yarattı.
4 SAATLİK NEFES KESEN İKNA OPERASYONU
Şüphelinin evde annesi ve bir kız çocuğuyla birlikte mahsur kaldığı öğrenilince durum daha kritik bir hal aldı. Polis ekipleri, Muammer S.'nin ailesine zarar vermesini engellemek amacıyla olay yerine müzakereci polisler sevk etti.
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren soğukkanlı ve titiz ikna çabaları sonuç verdi. Uzun süren psikolojik mücadelenin ardından yorulan ve köşeye sıkışan Muammer S. teslim olmayı kabul etti. Şüpheli, ikna edilmesinin hemen ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayda yaralanan kayınpeder S.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muammer S. hakkındaki soruşturma devam ediyor. Olayın sebebi ve şüphelinin bu derece şiddet eğilimi göstermesinin altında yatan nedenler araştırılıyor.