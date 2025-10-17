Video Yaşam Kayınpederini bıçakla yaraladı, camdan küfürler savurdu! | Video
17.10.2025 | 11:40

Nevşehir'de tartıştığı kayınpederi S.G.'yi bıçakla yaraladıktan sonra evine giden Muammer S., eşinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmak isteniyor. Evde annesi ve bir çocuğu bulunan Muammer S., camdan küfürler ve tehditler savurunca polis, ailesine zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki 10 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre Muammer S., eşi ve çocuğu ile birlikte ziyaretine gittiği kayınpederi S.G. ile tartıştı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında S.G., damadının bıçaklı saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Olayın ardından evden tek başına çıkan Muammer S., aynı cadde üzerinde bulunan yakındaki kendi evine gitti. Eşi ise beraberinde çocuğu ile birlikte yaralanan babasını hastaneye götürdü. S.G tedavi altına alınırken, eşi, Muammer S.'den şikayetçi oldu.

POLİSLERE 4 SAAT DİRENDİ

Şikayet üzerine polisler Muammer S.'nin oturduğu eve geldi. Ancak polislere kapıyı açmayan şüpheli, camdan çevresindeki hakaretler ve küfürler yağdırıp, aşağıda toplanan vatandaşların üzerine saksılar fırlatmaya başladı. Polis evde annesi ile bir kız çocuğu daha bulunduğu öğrenilen Muammer S.'nin ailesine herhangi bir zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştı. Muammer S., ekiplerin 4 saatlik çabası ile ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

