Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Nevşehir’deki karbonmonoksit faciasında bir aile yok olmuştu: Yakınları cenazede fenalık geçirdi!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 16:06 Son Güncelleme: 19.02.2026 16:13

SON DAKİKA… Nevşehir’deki karbonmonoksit faciasında bir aile yok olmuştu: Yakınları cenazede fenalık geçirdi!

SON DAKİKA… Nevşehir’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sefer- Azime Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden aile için bugün memleketlerinde cenaze töreni düzenlendi. Sefer Doğantekin’in ağabeyi imam Fatih Doğantekin, cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi. Mustafa Efe'nin cenazesini, dedesinin kucağında taşıdığı anlar ise yüreklere işledi.

DHA Yaşam
SON DAKİKA… Nevşehir’deki karbonmonoksit faciasında bir aile yok olmuştu: Yakınları cenazede fenalık geçirdi!
  • ABONE OL

Olay, dün sabah, Acıgöl ilçesi Karacaören köyünde meydana geldi. Azime Doğantekin (27) ile eşi Sefer Doğantekin (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe'den haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Kapıyı açamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne, baba ve bebeklerini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde; Azime-Sefer Doğantekin ve Mustafa Efe bebeğin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiğini belirledi.

Kesin ölüm nedenlerinin tespiti için morga götürülen cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınıp Karacaören köyüne getirildi.

Sefer Doğantekin'in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazlarını gözyaşlarıyla kıldırdığı sırada, fenalık geçirdi.

Namazlarının kılınmasının ardından cenazeler, mezarlığa götürüldü. 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin'in cenazesini, dedesi Oğuz Sağlık kucağında taşıyarak mezarlığa götürdü. Azime, Sefer ve bebekleri Mustafa Efe, dualarla toprağa verildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Nevşehir’deki karbonmonoksit faciasında bir aile yok olmuştu: Yakınları cenazede fenalık geçirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz