SON DAKİKA… Nevşehir’deki karbonmonoksit faciasında bir aile yok olmuştu: Yakınları cenazede fenalık geçirdi!

Kapıyı açamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne, baba ve bebeklerini yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde; Azime-Sefer Doğantekin ve Mustafa Efe bebeğin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybettiğini belirledi.