Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Silah açıklamasında 'tehdit' iddiası...
Giriş Tarihi: 21.04.2026 11:11 Son Güncelleme: 21.04.2026 11:38

SON DAKİKA | Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Silah açıklamasında 'tehdit' iddiası...

SON DAKİKA | Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinden tutuklu olan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar'ın şüpheli hareketleri sonrası yapılan incelemede aracında 2 adet tabanca ele geçirilmişti. Tutuklanan İbrahim Bahtiyar'ın ifadesi ortaya çıktı. Bahtiyar'ın ifadesindeki 'tehdit' iddiaları dikkat çekti.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024 tarihinde korkunç bir cinayete kurban gitti. Narin'i Eğertutmaz Deresine gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar 16 Nisan'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıktı. Bahtiyar'ın 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 17 yıl ceza aldığı karar duruşmasına ailesi de izleyici olarak katılmıştı.

2 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Narin Güran davasında duruşmaya ara verildiğinde her iki aile üyeleri de duruşma salonundan çıkarıldı. Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile yakınları Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar adliyeden çıktıkları sırada kolluk kuvvetleri tarafından durumlarından şüphe duyulan 3 kişinin içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan incelemede 2 adet tabanca ele geçirilirken, polis 3 kişiyi gözaltına alarak Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirilmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Oğul Bahtiyar'ın Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadesi ortaya çıktı. Güran ailesinden tehditler geldikten sonra silahı temin ettiğini savunan İbrahim Bahtiyar, "Son olarak beni ve bütün ailemi öldürmekle tehdit eden Güran ailesinden bazı isimler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundum. Şahısların ölüm tehditleri olduğu için kendimi ve ailemi korumak amacıyla ismini bilmediğim sosyal medya vasıtasıyla iletişime geçtiğim tam olarak tarihini hatırlamadığım bir gün kullanıcı adını hatırlamadığım şahıs ile silah almak için anlaştım silahları yaklaşık olarak 1 yıl önce aldım" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Polisteki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanırken, Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar serbest bırakıldı.

SON DAKİKA | Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Silah açıklamasında 'tehdit' iddiası...
SON DAKİKA