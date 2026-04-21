SON DAKİKA | Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Silah açıklamasında 'tehdit' iddiası...

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Oğul Bahtiyar'ın Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadesi ortaya çıktı. Güran ailesinden tehditler geldikten sonra silahı temin ettiğini savunan İbrahim Bahtiyar, "Son olarak beni ve bütün ailemi öldürmekle tehdit eden Güran ailesinden bazı isimler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundum. Şahısların ölüm tehditleri olduğu için kendimi ve ailemi korumak amacıyla ismini bilmediğim sosyal medya vasıtasıyla iletişime geçtiğim tam olarak tarihini hatırlamadığım bir gün kullanıcı adını hatırlamadığım şahıs ile silah almak için anlaştım silahları yaklaşık olarak 1 yıl önce aldım" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Polisteki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanırken, Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar serbest bırakıldı.