SON DAKİKA | Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı! Silah açıklamasında 'tehdit' iddiası...

SON DAKİKA | Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024 tarihinde korkunç bir cinayete kurban gitti. Narin'i Eğertutmaz Deresine gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar 16 Nisan'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıktı. Bahtiyar'ın 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 17 yıl ceza aldığı karar duruşmasına ailesi de izleyici olarak katılmıştı.
2 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Narin Güran davasında duruşmaya ara verildiğinde her iki aile üyeleri de duruşma salonundan çıkarıldı. Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile yakınları Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar adliyeden çıktıkları sırada kolluk kuvvetleri tarafından durumlarından şüphe duyulan 3 kişinin içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan incelemede 2 adet tabanca ele geçirilirken, polis 3 kişiyi gözaltına alarak Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirilmişti.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Oğul Bahtiyar'ın Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadesi ortaya çıktı. Güran ailesinden tehditler geldikten sonra silahı temin ettiğini savunan İbrahim Bahtiyar, "Son olarak beni ve bütün ailemi öldürmekle tehdit eden Güran ailesinden bazı isimler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundum. Şahısların ölüm tehditleri olduğu için kendimi ve ailemi korumak amacıyla ismini bilmediğim sosyal medya vasıtasıyla iletişime geçtiğim tam olarak tarihini hatırlamadığım bir gün kullanıcı adını hatırlamadığım şahıs ile silah almak için anlaştım silahları yaklaşık olarak 1 yıl önce aldım" ifadelerini kullandı.
Narin cinayetinde 17 yıl hapse çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu tutuklandı | Video
TUTUKLANDI
Polisteki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanırken, Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar serbest bırakıldı.