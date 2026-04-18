Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklandı! Aracında silah bulundu
Giriş Tarihi: 18.04.2026 11:06 Son Güncelleme: 18.04.2026 11:37

Son dakika haberi... Diyarbakır’da Narin Güran cinayetinden tutuklu olan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar'ın şüpheli hareketleri sonrası yapılan incelemede aracında 2 adet tabanca ele geçirildi. İbrahim Bahtiyar tutuklandı. İşte detaylar...

Hüseyin KAÇAR
Son dakika haberi! Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinden tutuklu olan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024 tarihinde korkunç bir cinayete kurban gitti.

Narin'i Eğertutmaz Deresine gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar 16 Nisan'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıktı. Bahtiyar'ın 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 17 yıl ceza aldığı karar duruşmasına ailesi de izleyici olarak katıldı.

ARACINDA SİLAH BULUNDU

Narin Güran davasında duruşmaya ara verildiğinde her iki aile üyeleri de duruşma salonundan çıkarıldı. Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ile yakınları Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar adliyeden çıktıkları sırada kolluk kuvvetleri tarafından durumlarından şüphe duyulan 3 kişinin içinde bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan incelemede 2 adet tabanca ele geçirildi. Polis 3 kişiyi gözaltına alınarak Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN OĞLU TUTUKLANDI

Polisteki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar tutuklanırken, Mehmet Bahtiyar ve Muhammed Bahtiyar serbest bırakıldı.

